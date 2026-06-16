Актриса Татьяна Плетнева. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Прощание со звездой сериалов "СашаТаня" и "Кухня" Татьяной Плетневой пройдет в четверг, 18 июня. Напомним, что 48-летняя актриса скончалась от онкологии в ночь с 12 на 13 июня. Семья покойной сообщила детали предстоящей церемонии. Проводить Татьяну в последний путь сможет любой желающий.

Церемония состоится 18 июня в ритуальном зале морга ГКБ N 36 имени Иноземцева. Начало – в 11.00. После в 12 часов пройдет отпевание в одном из храмов, расположенных в районе станций метро Преображенская площадь - Семёновская. Точное название и адрес храма родственники Плетневой уточнят накануне. Информация появится на официальной странице Татьяны в VK.

После завершения отпевания траурная процессия направится на Ново-Богородское кладбище, где захоронят Плетневу.

Семья звезды многочисленных сериалов ("СашаТаня", "Кухня", "Интерны" и др) поблагодарила всех небезразличных за поддержку.

Актриса на красной дорожке ММКФ, 2023 г. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

"С глубочайшим почтением благодарим всех, оказавших посильную материальную помощь, благодаря которой удалось организовать достойные похороны и приобрести место для захоронения", — говорится в обращении родных.

Известно, что похороны обошлись более, чем в 200 тысяч рублей.

Предполагаемая причина смерти Плетневой – рак печени. Говорят, что Татьяна сгорела буквально за несколько месяцев. Кроме того, ей не была оказана должная медицинская помощь. В окружении звезды KP.RU рассказали, что её отказывались принимать в московскую больницу из-за отсутствия прописки. Плетнева была зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Родные актрисы косвенно подтвердили эту информацию.

«Всем почитателям таланта Татьяны, её друзьям и знакомым сообщаем, что после неравной борьбы с тяжелой болезнью и врачебной бюрократией, наша любимая мама, дочь и сестра Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц", – ранее сообщила семья Плетневой.