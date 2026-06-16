Случайно записанный разговор мировых лидеров выдал плохие новости для Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Большая часть сегодняшних переговоров на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане осталась за кадром. Но кое-что интересное в кадр все же попало. А именно - нехорошие знаки для Зеленского, который прилетел искать расположения Трампа.

РАЗГОВОР НА ДОРОЖКЕ

Телевизионщики случайно записали интимный разговор Зеленского с хозяином саммита Макроном. На дорожке у отеля «Рояль» он признался украинцу: «Вчера у нас была сложная дискуссия с президентом Трампом».

Не об Иране же спорили. Об Украине. Стало быть, чаяния французского коллеги Дональд Фредович не разделил. Причем Макрон Зеленского в курс сразу не поставил.

Эпизод номер два. В той же беседе Володимир признался: он не знает, сможет ли встретиться с Трампом тет-а-тет (хотя просил об этом Дональда, поздравляя его по телефону с юбилеем).

Макрон обещал пособить. И пособил: ненадолго усадил Зеленского на стульчик перед президентом США, который, впрочем, больше обращался к своему госсекретарю Рубио.

Марко Рубио и Трамп поговорили с Зеленским перед началом саммита. Фото: REUTERS.

Кстати, на торжественный ужин в Версале, который Макрон завтра устраивает в честь Трампа и грядущего 250-летия США, Зеленский не останется. Улетит в Брюссель ужинать с генсеком НАТО Рютте.

Отчего ж было не поужинать с Трампом вместо генсека? Возможно, кушать вместе с украинцем бургер а-ля франсез не захотел сам Дональд?

СТАРМЕР ЛЕТИТ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО

Британского премьера Стармера (а роль Британии в украинском конфликте всем известна) кинули через колено. Он должен был вести заседание саммита по Украине, но минуты капали, а ни Трампа, ни Зеленского, ни даже Макрона на горизонте не было.

В прямом эфире было слышно, как растерянный Стармер спрашивает канадца и японца: «Они что, проводят встречу?»

Пресс-секретарю премьера потом пришлось опровергать предположение о том, что сэра Кира отстранили от решения украинского вопроса в узком кругу. Но отстранили же. И дело, скорее, не в том, что ему светит скорая отставка. Он в принципе крайне раздражает Трампа - в том числе и как живое воплощение тезиса «англичанка гадит», в том числе на украинском направлении.

Беседа Стармера и Зеленского на полях саммита в Париже Фото: REUTERS.

ТРАМП ПОТЕРЯЛ ТЕРПЕНИЕ

Но, может, это мы такие предвзятые и принимаем желаемое за действительное?

Давайте почитаем, что пишет иностранная пресса.

The New York Times: «Атмосфера саммита отражает напряженность между Трампом и Макроном, а также другими европейскими лидерами, которые недовольны американским президентом из-за его критики в адрес Зеленского и Украины».

Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" Фото: REUTERS.

The Guardian: «Трамп, потерявший терпение из-за неспособности добиться сделки, в рамках которой Украина уступит территории, по-прежнему, похоже, считает США нейтральными в конфликте и прежде всего стремится к снятию экономических санкций с России, чтобы можно было рассматривать такие проекты, как туннель между Аляской и Сибирью».

В целом логика событий вообще-то простая. Украине Россию не победить. А Трамп любит победителей. Или, как минимум, спешит договориться с ними на их условиях.

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