Герой спецоперации «Z» Анатолий Габрилевич сорвал атаку противника

Лейтенант Евгений Грумеза и старший сержант Анатолий Габрилевич

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ЗАБРОСАЛ БОЕВИКОВ ГРАНАТАМИ

Лейтенант Евгений Грумеза

«Лейтенант Евгений Грумеза выполнял боевую задачу вместе со своим штурмовым подразделением по овладению опорным пунктом противника.

В ходе боя продвижение группы было остановлено пулеметным огнем противника.

Евгений, используя особенности рельефа местности, незаметно обошел пулеметную позицию с фланга и, применив ручные гранаты, уничтожил вражескую огневую точку вместе с боевиками внутри.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям лейтенанта Евгения Грумезы боевая задача была выполнена, что способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений».

СОРВАЛ КОНТРАТАКУ ПРОТИВНИКА

Старший сержант Анатолий Габрилевич

«Старший сержант Анатолий Габрилевич действовал в составе группы закрепления и выполнял боевую задачу по удержанию опорного пункта.

В ходе выполнения боевой задачи противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Оценив обстановку, Анатолий грамотно распределил силы и средства для уничтожения подкрепления противника.

В ходе отражения атаки Габрилевич управлял группой, сосредоточил огонь на наиболее опасных направлениях, тем самым сорвал попытку противника приблизиться к позициям и лично уничтожил нескольких боевиков.

Понеся большие потери, остатки вражеских военнослужащих были вынуждены отступить.

Благодаря профессионализму и мужеству старшего сержанта Анатолия Габрилевича противник понес большие потери среди личного состава, а боевая задача была выполнена"