Волочкова готовится стать бабушкой: "Я так счастлива за свою дочку!"

Анастасия Волочкова поделилась радостью от встречи с самыми близкими Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова на днях побывала в Санкт-Петербурге, где живут ее самые близкие люди. Балерина навестила маму и папу. а также повидалась с дочерью Аришей и зятем Никитой Григоряном.

Анастасия Волочкова рассказала, что по зову души отправилась в Санкт-Петербург. Артистке очень хотелось проведать родителей и встретиться с дочерью Ариадной.

Наследница балерины с мужем Никитой Григоряном после свадьбы живет в Северной столице. Девушка выбрала закрытый образ жизни. Она учится в Высшей школе экономики и, по словам знакомых, полностью погружена в учебу, преподает французский и английский языки.

Анастасия показала и свою маму Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анастасия, прибыв в город своего детства, остановилась в квартире мамы Тамары Антоновны. А на утро туда приехала Ариша со своим супругом.

Волочкова рассказала, что ее дочь и зять ездят на мотоцикле. От избытка чувств танцовщица даже примерила на себя роль бабушки.

Балерина повидалась с дочерью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Мы общались. Я так счастлива за свою дочку!.. Я представляю, когда стану бабушкой, как это будет прекрасно! Верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на Земле", - цитирует Woman.ru Анастасию.

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