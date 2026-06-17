Своим продовольствие и гуманитарку, врагам - смерть: как российские «Молнии» доминируют в небе на Добропольском направлении

Сегодня у БПЛА «Молния» существует несколько модификаций на все случаи жизни Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Говорящий дрон

«Уважаемые жители посёлка! Через 30 минут в районе дома №7 по центральной улице приземлятся беспилотники российской армии с продуктами питания. Не пугайтесь. Это гуманитарная помощь для вас», — звучал голос с неба.

Мирные граждане выглядывали из разбитых окон и испуганно поднимали головы. Командование 3-й бригады спецназа группировки войск «Центр» справедливо рассудило, что ни один гражданский и близко не подойдёт к беспилотнику, внезапно свалившемуся во двор. Как же помочь людям, которые волею судеб оказались зажаты между двумя противоборствующими сторонами? У них была возможность эвакуироваться на Украину. Но если они остались, значит, ждут освобождения. Под которым здесь подразумевается приход русской армии. А до него ещё надо дотянуть.

Киев своим вроде бы гражданам помогать не спешит. «Закрутки» по погребам уже все подъели. Остаётся надеяться только на помощь свыше.

— А давайте прикрутим колонку к коптеру и предупредим, — предложил один из наших дроноводов.

К беспилотнику «присобачили» громкоговоритель и, пока хватало батарейки, летали над селом, оповещая, что скоро с неба прилетит гуманитарка.

«Провизия», — старательно выводили на крыльях бойцы. «Мы с вами», «Скоро будем». Красный скотч, российский флаг. На место боевой части приматывали тушёнку, сгущёнку, гречку, сухпайки, лекарства… На кадрах объективного контроля видно, как самолёты один за другим жёстко приземляются у разбитой хаты.

Подготовка беспилотников военнослужащими разведывательно-ударного расчёта Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Назад борт уже не возвращается, — читает в моих глазах вопрос Максим, начальник разведывательно-ударного расчёта БПЛА «Молния-2». — Такими же самолётами мы при необходимости забрасываем грузы на передний край. Ну, или осколочно-фугасный боеприпас прямо в «форточку» адресату.

Самолётная эволюция

Помню первые «Молнии», появившиеся на фронте. В Курской области я смотрел на это чудо технической мысли с плохо скрываемым скепсисом. А его пилот — чемпион Европы по авиамодельному спорту — доказывал мне, что самолёт хоть и сделан из известной субстанции и палок, но летит на загляденье. Потому что сконструирован как раз профессиональными авиамоделистами.

«Молния» готова к пуску Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

И что вы думаете? «Птичка» действительно взлетела. Да так, что противник её скопировал вплоть до названия — «Блискавка», что в переводе с мовы — наша посконная «Молния». Сегодня у её российского родоначальника уже сразу несколько модификаций на все случаи жизни.

— Вот «Молния-ПВО», — показывает Макс самолёт, по габаритам уступающий собратьям. — Небольшой фюзеляж, размах крыльев поменьше, зато повышенные обороты, а значит — и манёвренность. А это важно при перехвате вражеских дронов. Сегодня особенно актуально на фоне атак по логистическим артериям. Скорость у неё более 200 км/ч. Можно разогнать до 260-ти. Боевая часть до килограмма, чтобы не перегружать и манёвренность не терять. Этого достаточно, чтобы свалить чужой дрон хоть тараном, хоть дистанционным подрывом. Это «Молния-2», ударная. На неё ставим либо зажигательные снаряды, либо осколочно-фугасные, либо кумулятивные, если по технике работать. Нагрузка, которую рекомендует производитель, — до 6 кг, но при желании можно повесить до восьми.

БПЛА «Молния-2» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Максим и «Молния-ПВО» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— А у этой почему винты сверху?

— Потому что она не одноразовая, — улыбается Макс. — Это разведывательная «Молния-Р2» с камерой на 360 градусов и мощным 120-кратным зумом. Чтобы винты при посадке не повредились, они и сделаны на поверхности крыльев. Недорогая, но рабочая лошадка, которая и цель найдёт, и проконтролирует её уничтожение. А главное — любой борт можно собрать или починить буквально в полевых условиях.

Разведывательную версию беспилотника (на фото на переднем плане) можно узнать по расположению винтов. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Из геодезистов — в пилоты

Оператор «Чёрный» наблюдает за гуманитарной операцией через свой монитор. Воюет уже больше года, служить пошёл практически по специальности. На гражданке он тоже управлял беспилотниками — работал воздушным геодезистом. Летал, фотографировал площадки под будущие стройки, определял точки для прокладки дорог… После того как подписал контракт, отучился на всех типах беспилотия. Но прикипел к самолётам.

Оператор БПЛА во время боевого задания Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Боевой опыт работы на самолётном типе у меня больше восьми месяцев. Примерно тысяча вылетов, — скромно говорит он. — Сначала могу запустить ударный дрон. Потом посмотреть на результат разведывательной молнией. Много работал и по Красноармейску, и по Димитрову. Теперь — на Добропольском направлении. В трёхэтажные дома с пехотой ВСУ складывал и в блиндажи залетал.

— Разница с гражданскими коптерами большая?

— При пикировании. Надо закрываться обязательно от ветра, под определённым углом заходить, в голове заранее рассчитать.

На экране монитора мерцает картинка. К разбитой хате, возле которой приземлились восемь дронов с провизией, аккуратно подходят мирные жители. Они аккуратно разматывают скотч, которым намертво прикручены банки и пакеты с крупами, раскладывают продукты по пакетам, смотрят в небо и, не находя никакого присутствия российских войск в нём, спешно расходятся по своим разрушенным домам. Ждать, когда придёт русский солдат и можно будет выйти в тыл Российской Федерации.

Вместо послесловия

Российские войска продолжают освобождение Донбасса. И пока всё внимание приковано к Константиновке, группировка войск «Центр» продолжает выгрызать территории на Добропольском направлении. На этой неделе был освобождён населённый пункт Новый Донбасс, за которым открывается дорога к крупному транспортно-логистическому узлу ВСУ — городу Доброполье. Противник буквально цепляется за него зубами, предпринимает вылазки, контратаки. Но все эти попытки пресекаются как нашими штурмовиками, так и беспилотием. В том числе «Молниями».

Что даст нам контроль над этим участком фронта? Во-первых, охват Краматорско-Славянской агломерации с юго-запада. Выходим на линию Доброполье — Шахово — Дружковка — и агломерация в полуокружении. Даже украинские аналитики говорят, что продвижение под Добропольем вместе с освобождением Роскошного позволяет охватить Дружковку с юго-запада.

Во-вторых, на юго-западном фланге Дружковки устанавливаем огневой контроль над трассами, идущими и в Константиновку, и в Краматорск. Группировка ВСУ подвисает на одной дороге из Павлограда, которая уже в зоне досягаемости наших дронов.

В-третьих, выход на оперативный простор. К северу от Доброполья — районы со слабыми фортификациями. Если помечтать, то было бы неплохо полностью отрезать генеральную линию обороны Киева в Донбассе от границы. А следовательно — от логистики с западной стороны. И постепенно удушать Славянско-Краматорскую агломерацию в одном гигантском Царь-котле.

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