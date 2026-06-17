Занятия для будущих штурмовиков включают комплексную боевую подготовку и слаживание подразделений Фото: Министерство обороны РФ.

На полигонах Московского военного округа круглосуточно идут учения для контрактников штурмовых подразделений. Занятия включают комплексную боевую подготовку и слаживание подразделений с применением боевого стрелкового оружия и гранатометов.

Военнослужащие, недавно принятые на контрактную службу участвуют в практических стрельбах из автоматов АК-74М и пулеметов ПКМ. Перед тем, как к ним приступить, с ними отрабатывают несколько часов теоретическую часть инструкторы с опытом боевой работы в зоне спецоперации. Они показывают, как правильно держать оружие, вести из него огонь, быстро перезаряжать.

Инструктор «Минус»: приходят граждане с опытом полученном в сериалах

СОВСЕМ НЕ КАК В КИНО

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Минус» акцентирует внимание военнослужащих на правильности ведения огня из неустойчивых положений, что способствует снижению заметности бойца и повышению личной безопасности. По его словам, из многих контрактников приходится буквально выбивать сложившиеся годами стереотипы об использовании боевого оружия, которые им годами навязывали в кино.

На полигонах Московского военного округа круглосуточно идут учения для контрактников штурмовых подразделений Фото: Министерство обороны РФ.

«Минус делится своими наблюдениями: «Есть, кто быстро схватывает, особенно те, кто служили в армии. Если человек был в армии, у него есть понимание о стрелковой подготовке, как держать автомат или гранатомет. А люди, которые не имеют опыта общения с боевым оружием можно разделить на две части: одни внимательно слушают и схватывают быстро, другие - насмотрелись фильмов и сериалов. Увидели, как там в фильме применяют оружие, и у них вырабатывается привычка. Нам от этого их опыта теперь приходится отходить».

БУДЕМ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Насмотревшихся сериалов граждан приходится на полигоне фактически переучивать.

Именно потому, первые стрельбы из гранатометов РПГ-7В и подствольных гранатометов ГП-34 проводятся из укрытий с использованием учебных боеприпасов.

Уже закрепивших правильные навыки ведения огня из боевого оружия тренируют сбивать различные типы беспилотных летательных аппаратов. Для этого на полигоне подвешены специальные мишени.

Первые стрельбы из гранатометов РПГ-7В и подствольных гранатометов ГП-34 проводятся из укрытий с использованием учебных боеприпасов Фото: Министерство обороны РФ.

«Система подготовки на полигонах Московского военного округа учитывает опыт, полученный в ходе недавних боевых действий. Учебно-материальная база постоянно модернизируется, чтобы максимально точно моделировать реальные боевые сценарии и развивать у военнослужащих необходимые навыки», - отмечают в Минобороны России.

ГДЕ ВОРОШИЛОВСКИЕ СТРЕЛКИ?

Тенденции тревожные: граждан с необходимыми навыками в войска приходит все меньше, а времени на их подготовку уходит все больше.

А ведь перед началом Великой Отечественной войны культура владения оружием и стрелковой подготовки была на самом высоком уровне. В стране с 1920 годов был развит массовый стрелковый спорт: проводились массовые занятия на базе тиров «Осоавиахима», лучшим стрелкам вручались знаки «Юный Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский стрелок». В 1934 году почти любой 13-летний пионер мог из нарезной винтовки ТОЗ-8 или ТОЗ-9 мог с 25 метров пятью выстрелами выбить больше 40 очков. Именно эти вовремя заложенные навыки и помогут одолеть врага на полях сражений.

После войны огнестрельное оружие выдавали гражданам под расписку для отстрела собак, а охотничьи ружья до 1975 года свободно продавали наряду с хозяйственными и рыболовными товарами. Даже без охотничьего билета.

ПРОДОЛЖАЕМ РАСТИТЬ ПАЦИФИСТОВ

В современной России тиры стали далеко не всем по карману, а законодательство об оружии, особенно последние годы, прошло через серию масштабных ужесточений. Был повышен возраст приобретения гражданского оружия до 21 года, а его владельцев заставили при оформлении лицензии (каждые пять лет переоформление) мочиться в баночку для анализа в присутствии медсестры.

При этом в странах, которые активно производят и продают оружие и боеприпасы для нашего противника сохраняется не только высокая культура владения оружием, но и местами идет либерализация оружейного законодательства.

В это время в России, даже в условиях спецоперации, продолжаются попытки законодательно ограничить или лицензировать хранение казачьих кинжалов и старинных коллекционных сабель.