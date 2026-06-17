Инструктор «Минус»: приходят граждане с опытом полученном в сериалах

Фото: Министерство обороны РФ.
На полигонах Московского военного округа круглосуточно идут учения для контрактников штурмовых подразделений. Занятия включают комплексную боевую подготовку и слаживание подразделений с применением боевого стрелкового оружия и гранатометов.
Военнослужащие, недавно принятые на контрактную службу участвуют в практических стрельбах из автоматов АК-74М и пулеметов ПКМ. Перед тем, как к ним приступить, с ними отрабатывают несколько часов теоретическую часть инструкторы с опытом боевой работы в зоне спецоперации. Они показывают, как правильно держать оружие, вести из него огонь, быстро перезаряжать.
Инструктор по боевой подготовке с позывным «Минус» акцентирует внимание военнослужащих на правильности ведения огня из неустойчивых положений, что способствует снижению заметности бойца и повышению личной безопасности. По его словам, из многих контрактников приходится буквально выбивать сложившиеся годами стереотипы об использовании боевого оружия, которые им годами навязывали в кино.
Фото: Министерство обороны РФ.
«Минус делится своими наблюдениями: «Есть, кто быстро схватывает, особенно те, кто служили в армии. Если человек был в армии, у него есть понимание о стрелковой подготовке, как держать автомат или гранатомет. А люди, которые не имеют опыта общения с боевым оружием можно разделить на две части: одни внимательно слушают и схватывают быстро, другие - насмотрелись фильмов и сериалов. Увидели, как там в фильме применяют оружие, и у них вырабатывается привычка. Нам от этого их опыта теперь приходится отходить».
Насмотревшихся сериалов граждан приходится на полигоне фактически переучивать.
Именно потому, первые стрельбы из гранатометов РПГ-7В и подствольных гранатометов ГП-34 проводятся из укрытий с использованием учебных боеприпасов.
Уже закрепивших правильные навыки ведения огня из боевого оружия тренируют сбивать различные типы беспилотных летательных аппаратов. Для этого на полигоне подвешены специальные мишени.
Фото: Министерство обороны РФ.
«Система подготовки на полигонах Московского военного округа учитывает опыт, полученный в ходе недавних боевых действий. Учебно-материальная база постоянно модернизируется, чтобы максимально точно моделировать реальные боевые сценарии и развивать у военнослужащих необходимые навыки», - отмечают в Минобороны России.
Тенденции тревожные: граждан с необходимыми навыками в войска приходит все меньше, а времени на их подготовку уходит все больше.
А ведь перед началом Великой Отечественной войны культура владения оружием и стрелковой подготовки была на самом высоком уровне. В стране с 1920 годов был развит массовый стрелковый спорт: проводились массовые занятия на базе тиров «Осоавиахима», лучшим стрелкам вручались знаки «Юный Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский стрелок». В 1934 году почти любой 13-летний пионер мог из нарезной винтовки ТОЗ-8 или ТОЗ-9 мог с 25 метров пятью выстрелами выбить больше 40 очков. Именно эти вовремя заложенные навыки и помогут одолеть врага на полях сражений.
После войны огнестрельное оружие выдавали гражданам под расписку для отстрела собак, а охотничьи ружья до 1975 года свободно продавали наряду с хозяйственными и рыболовными товарами. Даже без охотничьего билета.
В современной России тиры стали далеко не всем по карману, а законодательство об оружии, особенно последние годы, прошло через серию масштабных ужесточений. Был повышен возраст приобретения гражданского оружия до 21 года, а его владельцев заставили при оформлении лицензии (каждые пять лет переоформление) мочиться в баночку для анализа в присутствии медсестры.
При этом в странах, которые активно производят и продают оружие и боеприпасы для нашего противника сохраняется не только высокая культура владения оружием, но и местами идет либерализация оружейного законодательства.
В это время в России, даже в условиях спецоперации, продолжаются попытки законодательно ограничить или лицензировать хранение казачьих кинжалов и старинных коллекционных сабель.