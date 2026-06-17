Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит пересадили легкие: врачи дали прогноз, сколько она проживет

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит с мужем, кронпринцем Хоконом Фото: REUTERS.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла операцию по трансплантации легких в Осло. О благополучном исходе вмешательства сегодня утром сообщил королевский дворец.

Там отметили: операция прошла хорошо, а врачи довольны тем, как развивается ситуация после пересадки. По словам главы отделения торакальной хирургии Арнта Фиана, пока все идет по плану. Теперь, как и другие пациенты после подобных операций, наследная принцесса проведет несколько недель в Университетской больнице Осло под постоянным наблюдением врачей.

Еще в 2018 году у жены наследного принца Норвегии Хокона Магнуса диагностировали хронический легочный фиброз. С тех пор заболевание постепенно меняло ее жизнь: публичная активность становилась все более ограниченной, а в последние годы принцессе пришлось значительно сократить участие в официальных мероприятиях.

Норвежские медики пока довольны тем, как проходит постоперационный период Фото: REUTERS.

Хронический легочный фиброз – тяжелое заболевание, при котором нормальная эластичная ткань легких постепенно заменяется рубцовой. Легкие теряют способность нормально расширяться, организму становится все сложнее получать необходимое количество кислорода. Болезнь считается необратимой и на ранних стадиях обычно проявляется одышкой, кашлем и постоянной слабостью. Причины могут быть самыми разными: от длительного воздействия пыли и последствий тяжелых инфекций до аутоиммунных заболеваний и возрастных изменений.

Ранее врачи говорили о высокой вероятности того, что в какой-то момент кронпринцессе может потребоваться пересадка легких. В итоге этот вариант стал не гипотетическим сценарием, а частью лечения. Все произошло довольно быстро: операция состоялась всего через 12 дней после того, как Метте-Марит включили в список ожидания на трансплантацию.

Пересадка легких считается одной из наиболее сложных операций, а период восстановления может растянуться на долгие месяцы. Пульмонолог больницы Аре Холм добавил: каждый восьмой пациент не переживает первый год после операции, а спустя десять лет лишь около половины пациентов остаются живы.

Кронпринц Хокон сократил рабочий график, чтобы быть рядом с женой. Их дочь, принцесса Ингрид Александра, также изменила свои планы: она прервала обучение социальным наукам в Сиднейском университете, вернулась в Норвегию и намерена провести осень в Осло рядом с матерью.

А вот 29-летний сын Метте-Марит Мариус Борг Хёйби, рожденный до брака с Хоконом в отношениях с другим мужчиной, сел в тюрьму на четыре года. Позавчера к такому сроку его приговорил окружной суд Осло. Его признали виновным по нескольким статьям, включая изнасилования.

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