Киевские боевики продолжают бить по мирным людям. Фото: REUTERS.

Киевские боевики продолжают бить по мирным людям. В среду 17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области. К сожалению, не обошлось без жертв.

17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Последние новости об атаке ВСУ на автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области 17 июня 2026

О теракте киевских боевиков сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии», - написал он на своих каналах.

По словам политики, украинские военные нанесли целенаправленный удар с помощью БПЛА самолетного типа. Юные спортсмены из Гомеля в свою очередь ехали на отдых в Геленджик. На месте удара ВСУ по автобусу футбольной команды работают экстренные службы. Сохраняются риски повторных прилетов.

ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области - что произошло

Следственный комитет уже отреагировал на атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Заведено уголовное дело о теракте.

«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области СК России заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт», заявили в ведомстве.

По информации правоохранителей, в двухэтажном автобусе ехали ребята из детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Там находились 44 пассажира, из которых 28 детей-спортсменов. Все они планировали отдохнуть на юге.

«По предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения, они госпитализированы», - говорят в Следкоме.

Информация о других пострадавших уточняется. Следователи устанавливают виновных, причастных к обстрелу.

Что известно о погибших и пострадавших при ударе ВСУ на автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области

К сожалению, теракт ВСУ не обошелся без жертв. Есть и пострадавшие при ударе дрона.

«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождающая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей», - заявил Егор Ковальчук.

По словам главы региона, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Им оказана необходимая медицинская помощь. Что касается остальные пассажиров, то их в ближайшее время вернут домой.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.