Каждый второй пользователь регулярно засыпает под видео

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По данным исследования, перед сном россияне в среднем смотрят видео 31 минуту. При этом 83% опрошенных включают контент вечером несколько раз в неделю или чаще, а 60% делают это ежедневно. Еще 45% респондентов отметили, что регулярно засыпают под видео.

Самым популярным контентом для вечернего просмотра оказались фильмы и сериалы — их выбирают 52% пользователей. На втором месте находятся юмористические видео (31%), на третьем – развлекательный контент (25%).

Почти половина респондентов (46%) ответили, что включают видео перед сном для расслабления и отдыха. Еще 30% используют контент как способ развлечься, а 27% — для расширения кругозора. Молодая аудитория чаще использует видео для развлечения. Среди пользователей младше 25 лет такой вариант ответа выбрали 40% респондентов. Пользователи в возрасте 25–34 лет чаще остальных смотрят видео для расслабления — об этом сообщили 56% участников опроса.

Исследование выявило связь между уровнем стресса и привычками вечернего просмотра. Среди пользователей, испытывающих высокий уровень стресса, почти треть (31%) заявили, что используют видео как способ отвлечься от проблем.

Наиболее важными характеристиками «ночного» контента пользователи назвали спокойный голос (30%), тему видео (28%) и личность автора (23%). При этом для молодых людей до 24 лет особенно важна личность автора — этот фактор отметили 36% респондентов.

Большинство пользователей смотрят видео перед сном со смартфона, этот вариант выбрали 81% опрошенных. Среди молодежи до 24 лет показатель достигает 93%.

*Исследование проведено методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.