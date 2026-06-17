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Общество17 июня 2026 10:20

Каждый второй пользователь регулярно засыпает под видео

Платформа VK Видео выяснила, что просмотр видео перед сном стал одним из главных вечерних ритуалов для многих россиян. Почти половина пользователей регулярно засыпают под видео
Источник:kp.ru
Фото: Arsenii Palivoda/Shutterstock/Fotodom

Фото: Arsenii Palivoda/Shutterstock/Fotodom

По данным исследования, перед сном россияне в среднем смотрят видео 31 минуту. При этом 83% опрошенных включают контент вечером несколько раз в неделю или чаще, а 60% делают это ежедневно. Еще 45% респондентов отметили, что регулярно засыпают под видео.

Самым популярным контентом для вечернего просмотра оказались фильмы и сериалы — их выбирают 52% пользователей. На втором месте находятся юмористические видео (31%), на третьем – развлекательный контент (25%).

Почти половина респондентов (46%) ответили, что включают видео перед сном для расслабления и отдыха. Еще 30% используют контент как способ развлечься, а 27% — для расширения кругозора. Молодая аудитория чаще использует видео для развлечения. Среди пользователей младше 25 лет такой вариант ответа выбрали 40% респондентов. Пользователи в возрасте 25–34 лет чаще остальных смотрят видео для расслабления — об этом сообщили 56% участников опроса.

Исследование выявило связь между уровнем стресса и привычками вечернего просмотра. Среди пользователей, испытывающих высокий уровень стресса, почти треть (31%) заявили, что используют видео как способ отвлечься от проблем.

Наиболее важными характеристиками «ночного» контента пользователи назвали спокойный голос (30%), тему видео (28%) и личность автора (23%). При этом для молодых людей до 24 лет особенно важна личность автора — этот фактор отметили 36% респондентов.

Большинство пользователей смотрят видео перед сном со смартфона, этот вариант выбрали 81% опрошенных. Среди молодежи до 24 лет показатель достигает 93%.

*Исследование проведено методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.