Самбурская разнесла девушку, которая подставила JONY: «Настолько низкая самооценка?»

Актриса Настасья Самбурская Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Настасья Самбурская неожиданно встала на защиту певца JONY (Джахид Гусейнли) и устроила разнос одной из пользовательниц соцсетей. Поводом стало видео, в котором девушка продемонстрировала якобы личную переписку с артистом.

В ролике автор публикации показала сообщения от исполнителя и сопроводила видео подписью: «Шанс, что тебе напишет JONY, ничтожен, но никогда не равен нулю». Судя по опубликованным кадрам, музыкант делал девушке комплименты в личных сообщениях.

Однако подобная демонстрация личного общения возмутила Самбурскую. Актриса пришла в комментарии и обрушилась на автора видео, заявив, что не понимает, зачем выносить подобные переписки на всеобщее обозрение.

По мнению звезды, желание получить внимание аудитории не оправдывает публикацию личного общения. Самбурская предположила, что девушка решила воспользоваться ситуацией ради дополнительного хайпа и популярности.

Певец JONY Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Настолько низкая самооценка? Больше ничем за всю жизнь не отличилась? Личные переписки зачем выкладывать? От всей души желаю тебе оказаться в ситуации, когда твое личное выпихнет на всеобщее обозрение какой-то недалекий, симпатичный колхозник, и ты прочувствуешь момент того, насколько это неприятно, и душой, и телом!» — написала актриса.

На этом Самбурская не остановилась. В следующем комментарии она продолжила критиковать девушку, иронично высказавшись о внезапном внимании аудитории. «Сегодня самый яркий день в твоей жизни! Воспользуйся всем этим хайпом по полной программе! Такое уже вряд ли когда-то повторится в твоей судьбе! Просто апогей признания, столько галочек в комментариях, не зря подписчиков накручивала», — заявила актриса. Сам JONY ситуацию пока не комментировал.

Стоит отметить, что 30-летний исполнитель остается одним из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. В последние месяцы его имя вновь оказалось на слуху далеко за пределами России после того, как песня «Камин» получила новую волну популярности в соцсетях. Трек активно использовали в вирусных роликах с созданными нейросетями персонажами и фруктами, благодаря чему композиция разлетелась по всему миру.

Напомним, осенью прошлого года поклонники заподозрили JONY в романе со звездой соцсетей Сабиной Хайровой. Молодых людей заметили вместе на съемках шоу Comedy Club. По словам очевидцев, артист и блогер пришли на мероприятие вместе и практически не расставались на протяжении всего вечера.

Исполнитель предпочитает не афишировать личную жизнь. Ранее он признавался, что верит в любовь с первого взгляда, мечтает создать крепкую семью и негативно относится к изменам. Кроме того, артист не раз говорил, что хотел бы жениться один раз и на всю жизнь.

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