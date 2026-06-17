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17 июня 2026 12:10

«Писатель работает над одной книгой всю жизнь»: Евгений Водолазкин о новом романе, Петербурге и чувстве юмора у роботов

У лауреата «Большой книги», автора «Лавра» и «Авиатора», вышел новый роман
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Писатель, лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Писатель, лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

На книжном фестивале «Красная площадь» говорили с большим русским писателем о «Последнем деле майора Чистова», о жизни и смерти.

ПИТЕР-ГЕРОЙ

- В романе, где случилось убийство, у героев за спиной встает Петербург.

- Этот город - действующее лицо. Питер отличается от Москвы. Москва более толерантна. Самые пассионарные люди стремятся сюда, где принимаются решения. Москва принимает всех с благодарностью столицы. Петербург лишился столичного статуса. Власть – это форма энергии, сменилась и энергия в Петербурге. Он более переборчив.

- В каком смысле?

- Принимает приезжих только на его условиях. Можно оставаться жителем глубинки, будучи в Москве. В Петербурге надо становиться петербуржцем. Петербург готовит для приехавшего форму, которую тот принимает. Как говорил академик Панченко, в Петербурге, даже если человек не ходит в Эрмитаж, но проходит мимо, он уже облагораживается.

ВОДЫ И СОЛИ

- Два брата-близнеца из вашего романа, сменившие теплое море на прохладное - стали петербуржцами?

- В конечном счете - не стали. Черное море – в нем можно купаться. Балтийское море – на него можно смотреть. Я считанные разы купался в Финском заливе.

- А полезные соли, йод...

- Залив имеет свою особенность. Он пресноводный, потому что Нева выбрасывает много воды. А Нева, как мне рассказывал академик Лихачев, это не река.

- В смысле?

- Это естественный канал между Ладогой и Финским заливом. У нее нет режима весенних разливов, а наводнения происходят осенью, когда сильнейшие ветра с Балтики задувают Неву обратно в русло.

АУРА БАРМАЛЕЕВА

- Убийство происходит на улице Бармалеева — но это не разбойник?

- Домовладелец. Рядом улица Подковырова. Подрезова улица. На таких улицах не могло не произойти преступление.

- Могли назвать роман «Убийство на улице Бармалеева»?

- Это звучит хорошо. Но я решил стилизовать под советский детектив. Примерно в 70-е годы, так, по-моему, все романы назывались – «Последнее дело майора Чистова».

Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова»

Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КРУПНЫЙ ЧИСТОВ

- У вашего майор Чистова имя непростое?

- КаспАр. Один мне известный человек из Баку думал, что КаспАр – это сокращение от Каспийского пароходства. А поскольку он был важным чиновником на Каспийском пароходстве, то решил дать такое имя сыну. Потом узнал, что это один из волхвов, но было поздно.

- Почему Каспар так толст — ему же надо много двигаться?

- Да, он не поджарый. Но там о душе речь идет, и о душе должен рассуждать человек, имеющий большое тело. Вместилище такое, там вся душа поместится.

- Зачем он пешком так много ходит?

- Размышляет. С Петроградской стороны на Васильевский остров, через Тучков мост. Там останавливается всегда. Беседует сам с собой, с мостом, с Невой.

- Для Чистова что важнее – поиски душегубца или поиски души?

- Майор понимает так, что надо акцент основной на поиски души направить. Найдя душу, найдет все остальное.

ГОСТЫ ПОГОСТОВ

- Отчего так важны для вас кладбища ?

- Я по кладбищам большой специалист. Есть пародии, где я говорю, что хочу с новой стороны открыть кладбища для читателя. Кладбище – необходимое место для этого романа. Майор Чистов пытается пройти по тонкой грани, несмотря на свой вес, между живым и неживым. Это граница, которая разделяет окончательно людей ушедших и оставшихся пока. Граница дней человека – загадочное место.

- И на кладбище, и в других местах герои лихо пьют.

- Бывает такое. Алкоголь – раскрепощающее средство. Я недавно общался с одним иностранным человеком. Попытался перейти на английский, а он говорит: «Не надо на английском, я хочу понять эту страну и говорить с ней по-русски. Сейчас мы выпьем, после третьей я перехожу на русский полностью». Так что это проверенное средство.

Евгений Водолазкин во время презентации своего нового романа «Последнее дело майора Чистова»

Евгений Водолазкин во время презентации своего нового романа «Последнее дело майора Чистова»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЮМОР ЖИВОЙ

- У героев ваших сильно чувство юмора.

- Да, каждый готов пошутить. Шутка – это выход за пределы себя. А чтобы оценить себя, надо посмотреть на себя со стороны. Люблю иметь дело с людьми, у которых развито чувство юмора. Они не задирают нос.

- А искусственному интеллекту Иван Иванычу не до шуток?

- Вот здесь беда. У робота нет чувства юмора. Ему объясняют, что это некая нелепость. И он, пытаясь угадать, предлагает разные варианты. Но ему нельзя объяснить, что значит хороший юмор. Ему рассказывают анекдот про корову, яблоки и березу. А он его не понимает.

- Иван Иваныч не растет, но развивается в бездетной семье?

- Да, он их ребенок. И это странное занятие – воспитывать в качестве ребенка робота. Некоторые люди, у которых нет детей, привязываются к животным. Это трогательно.

- Привязанность к ИИ – тоже трогательна?

- Это не трогательно. Они пытаются нарушить порядок вещей, очеловечить…

- Это опасно?

- Опасно и невозможно. Одно дело - продолжить жизнь своего рода. Но создать человека как уникальное явление может только Бог - слепить из глины, потом вдохнуть в него жизнь. Такое человек сделать не может, но у «родителей» этого робота на этот счет существуют иллюзии.

- Иван Иваныч входит в число подозреваемых в убийстве?

- Да, входит. Но ….в общем, речь идет о самом справедливом виде наказания.

КНИГА ОДНА

- «Последнее дело майора Чистова» - не продолжение какого-либо из предыдущих романов?

- Я не устаю подчеркивать, что писатель (по крайней мере, я) работает над одной книгой. Когда-то у Битова встретил такое размышление, что хорошо бы писать одну книгу вообще.

- Всю жизнь?

- Всю жизнь. Ты кончишься - и она кончится. Это немножко печально звучит. Но если убрать мысль о конце, то, в общем, писатель пишет одну книгу хотя бы потому, что разные ее тома связаны авторской личностью и авторским взглядом на мир.

ГОРОД МЕЧТЫ

- В вашем «Брисбене» четыре прекрасных города – в каком городе хотел бы встретить старость писатель Водолазкин?

- Видимо, Питер. Я жил 5 лет в Мюнхене, хорошо его знаю и люблю. Немцы называют его идеальным местом для пенсионера. Это большой, очень удобный и тихий город, без бурной ночной жизни. В нем первоклассные музеи. В нем все есть. Но те, кого я знаю, кто перебрался туда, они говорят: безумно скучно. И я могу это понять. Поэтому Питер – это, с одной стороны, город бесконечно красивый, а с другой, здесь происходят такие события, что не заскучаешь.

- В ваших романах есть эхо реальных событий?

- В каком-то смысле эхо. Там, по крайней мере, о профессоре Соколове, который убил и расчленил студентку, упоминается.

ТКАНЬ ПАМЯТИ

- У Чагина из предыдущего вашего романа чудо-память - вы бы хотели запоминать все, или ничего не забывать?

- Я бы избежал крайностей. Я бы что-то помнил, что-то забывал. Выборочно. Но вот так, сплошняком… Если все забыть, это потерять свою личность. А если все помнить, можно с ума сойти.

- Постоянный поток не забываемой информации - растворяет личность?

- Он как бы дополняет, а не заменяет. Человек, который не помнит, он больше личности не имеет. А человек, который помнит все, страшен и для себя, и для окружающих. Представьте, что с вами сидит человек, который вспоминает через 50 лет, что вы ему не дали прикурить.

СЛОВО АКАДЕМИКА

- Вы вспоминаете годы спустя, как учились у академика Дмитрия Лихачева - а чему он вас научил?

- Независимости. Высшего качества. Независимости от оппонентов учиться особенно не надо. Когда ты с человеком не ладишь, или у вас очень разные взгляды, то твое «нет» на его «да» - это естественная реакция. Но Лихачев умел сказать «нет» там, где все его единомышленники говорили «да». Это гораздо тяжелее, чем с оппонентом вести споры. Когда он считал, что что-то нехорошо сделано, то не стеснялся это говорить любому.

- Какой из своих романов вы могли бы с ним обсудить?

- Может быть, никакой. Он любил, когда каждый занимается своим делом. И не очень любил, когда начинали что-то писать. Говорил: «Столько неисследованных проблем в Древней Руси, чего лезть куда-то еще?»

- Но у вас докторская по проблемам древнерусской литературы.

- Докторская – нормально. Но его, допустим, сердило, когда молодой человек начинал писать философский труд по Древней Руси. Лихачев говорил: «Эти философствования молодых кандидатов неинтересны и не нужны. Есть текстологические исследования, которые надо делать, конкретными вещами заниматься». Я ему показал свою научную книгу, которая потом стала докторской диссертацией. Он ее прочитал в рукописи и говорит: «Книга дельная, хорошее исследование, но, ради всего святого, зачем вы ее называете «Хронограф» как жанр»? Жанр – это пишут беллетристы, а мы с вами ученые».

КИНО – НЕ КНИГА

- В шорт-листе премии имени братьев Стругацких был ваш «Авиатор» - что из этого романа обсудили бы с ними?

- Я очень ценил братьев Стругацких, но они – один из редких случаев, в которых фантастика представлена почти как философия. Если обсуждать, то какие-то философские проблемы, не специфически фантастические.

- На основе «Авиатора» в 2025-м вышел фильм - сколько там было вариантов сценария?

- Писали, что 26, но было больше, до меня было еще 5. Потом заказывались, перезаказывались. В итоге состоятельный сценарий написал Юрий Арабов.

На основе произведения «Авиатор» в 2025 году вышел одноименный фильм. Фото: кадр из фильма

На основе произведения «Авиатор» в 2025 году вышел одноименный фильм. Фото: кадр из фильма

- Перед смертью?

- Он писал, умирая. Мы общались по Зуму. Над ним висела камера, он лежал, у него была 4-я степень рака. Потом, когда пришел Егор Кончаловский, ему захотелось изменить какие-то вещи. Это его право. Если режиссер не считает сценарий своим, он не сможет хорошо сделать фильм. Егор, на мой взгляд, создал вполне хороший сценарий.

- И фильм хорош?

- Да, несмотря на то, что его ругали. Мне фильм нравится. Там прекрасный кастинг. Прекрасный оператор. Очень здорово, «вкусно» все снято. Новая часть Питера, с башней, которую еще не привыкли снимать - она же очень красива.

- Сюжетные линии в книге и в фильме не вполне совпадают?

- В фильме Егор изобретательно выстраивает сюжеты. Некоторые предложения поступали от Кости Хабенского. Он много дельных вещей придумал - и показал себя тоже как замечательный режиссер. Но он насчет своей роли придумывал. Беда в том, что этот фильм стал заложником желания ориентировать всех на книгу. Я не считаю, что фильм по книге должен быть очень похожим на книгу.

- Почему?

- Фильм – это отдельный сюжет, отдельный космос. Начались бурные обвинения фильма в том, что он далек от книги, что превратил философский роман в мелодраму. Но фильм и должен быть немножко мелодрамой. Это не дайджест книги. Он не должен быть таким же. Один человек, который связан с маркетингом, сказал мне, когда я редактировал окончательный вариант сценария (я немножко подправлял диалоги, еще что-то): «70% читателей книг и зрителей фильмов – женщины. Женщины хотят про любовь».

БУДЕТ «ЛАВР»

- По какому из романов вы хотели бы увидеть кино, кроме «Авиатора»?

- По «Лавру». Работа идет, но с исполнителями неясно. Договор был с Кустурицей. Это великий режиссер, который и по-человечески очень приятен. Но он безумно занят, и сейчас, насколько я понимаю… Я за это не отвечаю, я как болельщик, смотрю, продюсеры начали задумываться о других вариантах. Ну, очень много у него занятий, путешествий…

- То есть, режиссер у «Лавра» может быть другим?

- По крайней мере, это не исключается. Прицел все-равно на Кустурицу и желание, но создание фильма имеет свои временнЫе рамки. И отсчет пошел уже. Это связано с финансовыми потоками, со всем остальным. И в какой-то момент им, может быть, просто придется отказаться или переориентировать сотрудничество так, чтобы вписаться в рамки съемочного процесса.

Писатель Евгений Водолазкин получил первое место за книгу «Лавр» на церемонии вручения национальной литературной премии «Большая книга». Фото: ITAR-TASS

Писатель Евгений Водолазкин получил первое место за книгу «Лавр» на церемонии вручения национальной литературной премии «Большая книга». Фото: ITAR-TASS

- Известно, кто будет главным героем?

- Кто будет исполнять главного героя? Известно, но я не могу этого сказать.

КНИГА ДЛЯ ЖЕНЫ

- Когда 14 лет назад «Лавр» вышел, первый тираж был 2500?

- Да.

- Потом вырос до 150 тысяч?

- Эта цифра фигурирует. Но, по моим подсчетам, это гораздо больше.

- Вы смогли объяснить самому себе, почему эта книга имела такой успех?

- Меня сначала это тоже удивило. «Лавр» я писал, казалось, для очень ограниченной части населения. Для моей жены, моих коллег. Больше никому это не должно было, по моим расчетам, быть интересно. А оказалось, что читает огромное количество людей. Так называемые простые люди (весьма условное я употребляю обозначение), они это рассматривали как благочестивую историю о том, как спасал… Такого типа жития, когда начинается с грехопадения будущего святого, Бахтиным назывались кризисными житиями. Вот такое кризисное житие – это в глазах людей церковных, старающихся вести такой сдержанный образ жизни. Для интеллектуалов это авангардный роман и т.д.

- Одно британское издание включило «Лавр» в 10 самых значительных книг мировой литературы…

- …о Боге.

- Да. Любой автор тщеславен - ваше тщеславие удовлетворено?

- Тщеславие во мне? Тщеславие есть у любого человека, но в данной ситуации это я бы не назвал тщеславием, а, скорее… радостью.

- Удовлетворением?

- Удовлетворением. Это те же чувства, которые вызывает, допустим, то, что человека в болезни этот роман поддерживает. Есть ряд известных людей, которым это помогло. Меня просят подписывать «Лавра» кому-то в больницу, врачам. Иногда меня самого путают с Лавром и просят повлиять на болезнь. Приходят сведения, к которым я даже не знаю, как толком относиться. Пришло известие о том, что, прочитав «Лавра», целая американская семья перешла в православие. Ирландский писатель один мне написал, что перешел в православие под влиянием моего романа. Я, в общем, не ставил таких целей.

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