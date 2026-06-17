Незнакомцам найм воспрещен: как найти работу в России

Только 11% россиян устроились на работу через специализированные платформы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Достать по блату», «устроиться по блату»… В советское время эти крылатые фразы были символом прагматизма, когда связи решали все, а талант и труд часто отходили на второй план. Сегодня слово «блат» ушло из лексикона, мы его подзабыли. Однако, если присмотреться, знакомые контуры «блата» проступают сквозь современную реальность. Просто теперь называется иначе, более цивилизованно, но суть не изменилась. Это наглядно доказали результаты опроса ВЦИОМ, проведенного среди 1600 респондентов на тему поиска работы. Аналитики спросили: «Вы устраивались на работу в последние три года или нет? Если устраивались, то каким способом Вы нашли ее?». Большинство опрошенных (17%) указали, что воспользовались помощью друзей, родственников. И только 11% трудоустроились через специализированные платформы. 6% работодатель нашел сам. 4% обращались напрямую в компании.

Подобные результаты заставляют задуматься. Понятно, что лет 15-17 назад личные знакомства явно побеждали поиск работы через интернет. Но сейчас, в эпоху цифровых технологий почему мы все еще полагаемся на наши «блатные» связи?

- Устройства на работу через знакомых было популярным и эффективным всегда, но в последние годы к нему стали чаще прибегать не только те, кто ищет работу, но и сами работодатели, - удивила HR-эксперт, карьерный консультант Галина Бобкова. - Важно не путать нетворкинг с кумовством, когда нужно пристроить своего человека. Такие случаи тоже есть, но их не очень много, потому что бизнес считает деньги и не готов брать на работу человека, который придет отсиживать положенные часы за свою зарплату. Популярен именно поиск нового сотрудника по рекомендациям.

ТРИ ПРИЧИНЫ НАЙМА ПО ЗНАКОМСТВУ

По словам HR-эксперта Галины Бобковой, причин несколько:

- В большинстве сфер и отраслей в данный момент рынок работодателя, поэтому компаниям есть из кого выбирать. И они предпочитают кандидатов, максимально соответствующих требованиям вакансии и корпоративной культуре организации. Все понимают, что в резюме можно написать все, что угодно, как и рассказать на собеседовании. И совсем другое дело, если кандидата знают лично, работали с ним и рекомендовали его как ценного сотрудника. Такому человеку изначально больше доверия. Он и сам будет стараться, чтобы не подвести того, кто за него фактически поручился.

- Свою лепту внес и дефицит кадров. В тех сферах, где сотрудников не хватает, канал рекомендаций работает и в обратную сторону – на привлечение кандидатов и на рост их лояльности к работодателю.

- Поиск работников по рекомендациям - менее затратный способ для компаний по деньгам и времени. Найм в последние годы сильно подорожал – работодатели платят платформам за размещение вакансий, рекрутерам за анализ откликов и отбор кандидатов, который может длиться месяцами, поэтому им выгоднее попросить своих сотрудников и знакомых рекомендовать подходящего специалиста.

В большинстве сфер и отраслей в данный момент сформировался рынок работодателя, поэтому компаниям есть из кого выбирать. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

КУДА НАБИРАЮТ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ?

Говоря о найме на работу, нельзя не упомянуть и о размещении вакансий на сайтах объявлений. Таковых тоже хватает. И в опросе ВЦИОМа 4% ответили, что нашли работу именно там. Для каких отраслей характерен такой способ поиска работников?

- Скорее нужно говорить не про отрасли, а про профессиональные области и уровень позиций, - комментирует Галина Бобкова. - Чем он выше, тем реже вакансия попадает в открытый доступ. В непростых экономических условиях сильно возросла цена ошибки, поэтому на ключевые и управленческие позиции стараются нанимать сотрудников по рекомендациям. И только когда этот канал не сработал, вакансия публикуется на рекрутинговых сайтах.

В целом, объясняет эксперт, на таких ресурсах больше шансов найти работу у линейных специалистов – офисных сотрудников, работников образования, здравоохранения и торговли, а также у рабочих, строителей и сотрудников служб доставки. Для тех, у кого нет опыта или он небольшой, канал поиска вакансий на рекрутинговых порталах работает очень хорошо.

НЕЙРОСЕТИ В ПОМОЩЬ ИЛИ ВО ВРЕД?

Не исключено, что участившийся поиск кандидатов по рекомендации спровоцировал и искусственный интеллект. Как известно, сейчас многие составляют резюме с его помощью, а работодатели отбирают кандидатов тоже через ИИ.

- Если ИИ и повлиял на снижение интереса работодателей к кандидатам, откликающимся через онлайн-ресурсы, то не сильно, - опровергает тезис Галина Бобкова. - Соискатель, приходящий с открытого рынка труда, всегда проигрывает тому, кого рекомендовали. Использование ИИ для составления резюме, сопроводительного письма и прохождения собеседования в большей степени повлияло на усложнение процедур отбора со стороны компании, чтобы тщательнее проверить, не «нарисовал» ли свои компетенции и результаты кандидат. Но такие работодатели изначально были готовы искать сотрудника через специализированные платформы.

НА ЗАМЕТКУ

Три совета HR-эксперта Галины Бобковой тем, кто хочет найти сейчас работу

Совет 1. Для повышения результативности поиска задействуйте все каналы – нетворкинг, рекрутинговые сайты, группы с вакансиями в соцсетях, чаты и каналы в мессенджерах. Также отслеживайте раздел с вакансиями на корпоративных сайтах интересных вам компаний. Экспертам и руководителям можно сделать рассылку своего резюме с мотивационным письмом по кадровым агентствам, но важно понимать, что для вас они искать работу не будут. Им платит заказчик – работодатель, поэтому ваша кандидатура заинтересует агентство, только если у него есть запрос на кандидата вашего профиля со стороны компании.

Совет 2. Оформите на рекрутинговых сайтах подписку на вакансии по заданным параметрам и старайтесь откликаться на новые в первые день-два после публикации. На самые хорошие позиции сейчас в день приходят сотни резюме. Рекрутер обрабатывает первые поступившие отклики, отбирает 15-20 наиболее подходящих, общается с кандидатами по телефону и приглашает 5-10 из них на собеседование. В результате вакансия может быть закрыта одним из них, и до остальных резюме очередь просто не дойдёт.

Совет 3. И в резюме, и на собеседовании будьте искренни. Ложь очень легко проверяется, и работодатели теряют доверие к такому кандидату. А как брать на работу человека, который начинает с вранья?

КОНКРЕТНО

Каким образом вы нашли работу?

17% - помощь знакомых, друзей, родственников

11% - специализированные сайт (hh.ru, superjob, работа.ру и т.д.)

6% - меня рекрутер нашел сам

4% - прямое обращение в компанию

4% - вакансии на сайтах объявлений

1% - социальные сети или мессенджеры

1% - профессиональные сообщества

(По данным опроса ВЦИОМ 1600 респондентов)