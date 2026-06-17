Прощание с Volkswagen: руководство компании призналось в угрозе ее существованию

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Крупнейший автопроизводитель не только Германии, но и Европы, Volkswagen, переживает, возможно, самый тяжелый период за последние десятилетия. Внутри концерна провели исследование: членов правления и наблюдательного совета анонимно попросили оценить положение компании. Как сообщает журнал Manager Magazin, шесть из девяти опрошенных охарактеризовали ситуацию в Volkswagen как «экзистенциальную», - существует реальная угроза дальнейшего существования концерна. Остальные трое назвали положение «напряженным». При этом никто не выбрал вариант «некритическая ситуация».

Кроме того, все без исключения участники опроса высказались за радикальную смену курса автокомпании. Жесткой критике подверглась стратегия на двух ключевых рынках - в Китае и Северной Америке.

Для Volkswagen это болезненный сигнал. Именно Китай долгие годы был главным источником прибыли для немецкого автогиганта. Неслучайно в 2024 году концерн инвестировал 2,5 млрд евро в производственный и инновационный центр в Хэфэе для выпуска электромобилей и совместных проектов с китайской компанией XPeng. Однако сегодня китайские производители электромобилей решительно отвоевывают рынок у европейцев, а американское направление до сих пор не оправдало ожиданий.

Китай долгие годы был главным источником прибыли для немецкого автогиганта. Фото: Zhang Jian / XinHua / Global Look Press

- У Volkswagen возникли большие проблемы из-за того, что Дональд Трамп резко повысил ввозные пошлины, а американский рынок был ключевым для компании. Также сказалось снижение покупательной способности внутри Евросоюза. Уход из РФ, соответственно, перекрыл концерну российский рынок, - пояснил «КП» политолог, доцент финансового университета при Правительстве России Александр Камкин. - Таким образом, мы наблюдаем снижение продаж, закрытие заводов, увольнение сотрудников, и руководство концерна бьет тревогу, говоря, что у них практически уже нет резервов для поддержания компании.

По словам эксперта, практически все крупные автопроизводители, включая Porsche, Mercedes, BMW, заявляют о снижении объемов производства и убытках. На сегодня в Германии практически нет ни одного предприятия в автопроме, которое увеличило бы объемы, за исключением тех, кто ориентирован на военное производство.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Германия остается крупнейшей экономикой Европы и одним из мировых промышленных центров. Однако эпоха, когда немецкие компании считались практически непобедимыми, похоже, закончилась. Начиная с 2022 года, ФРГ столкнулась сразу с несколькими ударами: резким ростом цен на энергоносители, снижением конкурентоспособности, сокращением спроса в Китае и усилением конкуренции со стороны США и Азии.

- Потеря российского рынка - это только один из факторов кризиса немецкой экономики. Самый глубокий внутренний кризис - энергетическая инфляция. Еще два фактора - это повышение себестоимости производства за счет роста цен на энергоносители. А также снижение экспорта из-за введения серьезных пошлин на европейские товары, - напоминает Александр Камкин.

В Германии практически нет ни одного предприятия в автопроме, которое увеличило бы объемы производства. Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / www.imago-images.de / Global Look Press

Одним из первых тревожных звоночков стало решение химического гиганта BASF сократить производственные мощности в Европе. Этот шаг объяснили высокими ценами на газ и электроэнергию. Параллельно компания продолжила развитие своих проектов в Китае.

Другой показательный пример - шведская компания-производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt. При создании в 2015 году она привлекла гигантские инвестиции на сумму 15 млрд долларов от Volkswagen, BMW, Siemens и Goldman Sachs. Но в прошлом году флагманский проект завода в немецком городе Хайде был остановлен. Долги компании превысили 5,8 млрд долларов, что стало поводом для объявления о банкротстве.

Еще один болезненный удар по немецкой экономике нанесла американская компания Intel. Сначала она заморозила, а затем отказалась от строительства завода по производству микрочипов в Магдебурге стоимостью десятки миллиардов евро. Проект расценивали как символ возвращения высокотехнологичного производства в ФРГ. Вместо этого Intel объявила о масштабных сокращениях.

ПЕРЕЕЗД ЗА ОКЕАН

Одна из ключевых проблем немецкой промышленности сегодня - стоимость производства. Энергия в Германии остается сильнее дороже, чем в США и ряде азиатских стран. К этому добавляются высокие экологические требования, налоговая нагрузка и растущие затраты на рабочую силу.

- Перенос части производства немецкими компаниями из Европы, в частности, в США начался еще в 2022 году. При Джо Байдене в Америке был принят закон о налоговом смягчении. Это сделало американский рынок и вообще США как локацию для производства более выгодной, чем Германию. Сегодня процесс переноса производства продолжается и даже усилился. Например, технологический гигант Siemens заключил соглашение о стратегическом партнерстве с американцами, согласно которому ключевые технологии и сотрудники переводятся в Соединенные Штаты, - заметил Александр Камкин.

В 2024 году Mercedes объявил о переносе производства некоторых моделей для американского рынка на свои заводы в Штатах. В прошлом году Audi сообщила, что рассматривает строительство собственного предприятия в Америке стоимостью около 4 млрд евро, чтобы избежать последствий американских пошлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Volkswagen представил автомобиль, который вы не сможете купить