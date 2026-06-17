Наши глаза повсюду: российские хакеры получили доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе и на Украине

Хакеры NoName057(16) взломали 50 тысяч камер в Европе и на Украине Фото: Shutterstock.

Группировка NoName057(16) и хакер PalachPro провели масштабную операцию отмщения европейским и украинским странам, получившую название Broken Byte («Разбитый байт»). Суть ее в том, чтобы обеспечить России доступ к камерам видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине, захвачены оказались более 50 тысяч камер!

Как сообщил KP.RU источник, убедившись в эффективности проделанной работы, хакеры заявили: «Атака будет продолжаться долго, приблизительно - около двух недель. Класть будем все: банки, ВПК, критическую инфраструктуру, а также устроим пару сюрпризов для логистики и железнодорожного транспорта пары стран»,

Известно, что акция Broken Byte началась 15 июня 2026 года на фоне проходящего саммита G7 во Франции. В результате хакеры получили доступ к десяткам тысяч камер в разных странах, и теперь могут отслеживать перемещения любых грузов и лиц.

Они создали программы, которые работают с различными прошивками, моделями и версиями камер видеонаблюдения: сканируют пул IP-адресов, выявляют уязвимости в системах и получают несанкционированный доступ. После этого подключается искусственный интеллект, который фиксирует все необходимые данные: от лиц и автомобильных номеров до цвета транспортных средств и одежды. Вся собранная информация сохраняется в файлы с точными координатами и загружается в базу данных.

В результате этой кибератаки, как утверждают сами хакеры, может серьёзно пострадать инфраструктура стран Европейского Союза. Обработка и передача данных значительно ухудшатся, что приведёт к замедлению работы контрольно-пропускных пунктов, светофоров, систем уличного освещения, транспортных информационных табло и промышленных объектов. Предварительный ущерб оценивается более чем в один миллион долларов. После DDoS-атак могут выйти из строя банковские системы, государственные веб-сайты и порталы военно-промышленного комплекса.

В 2025 году Интерпол и правоохранительные органы 12 стран провели операцию против группы российских хакеров. Помощь им оказывали ENISA и еще 8 стран, однако задержать мстителей так и не удалось.