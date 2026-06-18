В детском центре «Океан» во Владивостоке пройдет профильная ИТ-смена

Фото: ВДЦ «Океан»

Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» во Владивостоке примет школьников 9-10 классов на профильную смену, где их обучат создавать ИТ-проекты. . Она пройдет с 23 октября по 12 ноября. Учебную программу разработали эксперты Центрального университета и Т-Банка.

Программа «ИТ-код “Океана”» прошла конкурсный отбор, получила одобрение методистов детского центра и Министерства просвещения РФ. Партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Профильная смена разработана для учащихся, интересующихся информационными технологиями, бизнесом, экономикой и продуктовым дизайном. Участвовать в программе смогут 32 школьника 9-10 классов, успешно прошедшие предварительный отбор.

Фото: ВДЦ «Океан»

За время смены участники пройдут полный цикл разработки продукта: от идеи до прототипа готового решения. Эксперты Центрального университета и Т-Банка проведут мастер-классы, практические занятия и лекции по разработке мобильных приложений. Океанцам предложат изучить основы разработки, познакомят с азами продуктового дизайна, разработки креативных стратегий продвижения продукта. Занятия также посвятят выстраиванию бизнес-процессов при создании продукта и изучению подхода Jobs To Be Done — о том, как люди выбирают продукты и услуги для решения своих задач.

Смена закончится выставкой прототипов социально-значимых ИТ-проектов, которые создадут школьники. Лучшие участники получат гранты до 100% на обучение в Центральном университете и сувениры от организаторов.

— Сотрудничество с ведущими детскими центрами дает возможность школьникам со всей страны от Черного моря до Дальнего Востока попробовать себя в роли ИТ-специалиста. Важно, чтобы у талантливых ребят была возможность познакомиться с современными технологиями, попробовать себя в разработке, дизайне и создании прототипов мобильных приложений еще во время учебы в школе. Здорово, что в детских центрах школьники могут бесплатно получать практические ИТ-навыки и работать над реальными задачами вместе с экспертами индустрии, — прокомментировал инициативу ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Фото: ВДЦ «Океан»

Ректор напомнил, что в прошлом году вуз провел первую ИТ-смену в «Артеке». На участие в ней заявились более 13 тысяч желающих со всей страны, в этом году количество заявок на вторую смену увеличилось вдвое, что говорит о востребованности подобных программ среди учащихся. Заявки на профильную смену в «Океан» принимают до 19 июля на сайте Центрального университета. Результаты отборочного этапа опубликуют до 6 августа.

По условиям программы, кандидаты, которые хорошо проявят себя на отборочных этапах, получат преимущества при поступлении в Центральный университет — от ускоренного прохождения отбора на грант до гранта в размере 40%.

— Сегодня цифровые технологии становятся частью практически любой профессии, поэтому для нас важно создавать для океанцев возможности знакомиться с ними не только в теории, но и на практике. Уверена, что для многих океанцев эта программа станет не только возможностью получить новые знания и навыки, но и поможет по-новому взглянуть на свое будущее, найти сферу, в которой хочется развиваться, и сделать первые шаги к профессиональному самоопределению. Особенно ценно, что ребята будут работать над социально значимыми проектами, способными приносить реальную пользу людям, — считает директор Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей.