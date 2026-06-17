Новости СВО на Украине и боевая сводка на сегодня. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 июня:

1. Новости с передовой: освобождена Кутузовка

2. Европе надоели украинские мужики

3. Сырский нашел козла отпущения

4. Сибига подпевает европейским ястребам

5. Министр обороны незалежной грозит баллистикой

6. Боевики атаковали автобус с юными футболистами

7. Две трети украинцев мечтают об уходе Зеленского.

8. Против Януковича завершено расследование

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 230 националистов и 14 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя до 200 боевиков и четыре бронемашины.

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: более 125 человек, два БТР «Буцефал» и бронемашина «Казак».

Штурмовики «Центра» освободили Кутузовку в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 бойцов. Сожжены семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины РСЗО «Град».

«Восток» выбил из рядов противника более 470 солдат и офицеров. Подбиты три бронемашины и САУ «Paladin» производства США.

«Днепр» упокоил до 55 боевиков. Утилизированы 16 автомобилей, боевая машина «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 17 управляемых авиабомб и 566 дронов.

Бойцы «Севера» уничтожили 230 националистов и 14 автомобилей. Фото: Александр Река/ТАСС

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Из Европы выкидывают украинских мужиков

Пресс-секретарь Еврокомиссии Элетра ди Масса не порадовала половозрелых украинских беженцев. Есть новые предложения о временной защите. Они изменят правила с марта 2027 года. Высока вероятность отмены временной защиты для мужчин с паспортами Украины. Тем, кому от 23 до 60 лет. Их с нетерпением ждут на передовой. Особую активность проявляют Берлин и Варшава. Именно в ФРГ и Польше обретается больше всего граждан незалежной с начала СВО. И местные власти все настойчивее требуют лишить самостийных мужиков призывного возраста статуса, который позволяет им законно проживать и работать в странах ЕС. Хватит есть штруделя - зовут минные поля!

Сырский нашел козла отпущения по Константиновке

Александр Сырский, главком ВСУ, сменил командира 156-й бригады ВСУ. Именно ее бойцы продолжают упираться в Константиновке в ДНР, большую часть которой наши войска уже очистили. Вместо Юрия Гупалюка назначен Артем Банник. Предполагается, что таким маневром Сырский делает нового комбрига «козлом отпущения». Это случится, как только его бригада окончательно сдаст этот участок. И все провалы, и все потери легко и просто спишут на нового командира подразделения, чья роль — умирать и не сдаваться. Украинские СМИ вспоминают, что 156-ю бригаду формировали и готовили по стандартам НАТО. Ну и что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Сибига подпевает европейским ястребам

Глава украинского внешнеполитического ведомства ликует. Андрей Сибига приветствовал решения на саммите «Большой семерки». Большие дяди решили активнее поддерживать Киев и сильнее давить на Москву. Министр призвал использовать все возможные «рычаги воздействия», чтобы склонить Россию к переговорам. Ликующий Сибига отметил «позитивные изменения тона и оценок, а также их более тесную увязку между Украиной и нашими союзниками по G7». Он заявил, что «сильнейшие демократии мира едины с Украиной и привержены восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Это важный сигнал поддержки, который Украина высоко ценит». А что же это все эти «сильнейшие демократии» струхнули поддержать главного босса в Персидском заливе? Испугались конкретно получить по сусалам?

Андрей Сибига приветствовал решения на саммите «Большой семерки». Фото: Elisa Schu/ТАСС

Министр обороны Украины грозит страшной баллистической ракетой

Михаил Федоров, министр обороны Украины, заявил о скором появлении у ВСУ чудо-оружия - баллистической ракеты для ударов вглубь России. Слова министра приводит телеканал ТСН: «Украинская баллистика изменит все. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига». Вдаваться в детали он не стал, чтобы «не завышать ожидания». Ваши ожидания — ваши проблемы.

Боевики атаковали автобус с юными белорусскими футболистами

Варвары из ВСУ в Брянской области в среду атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Дети с тренерами ехали из Гомеля в Геленджик. При террористической атаке погибла супруга тренера. Пострадали семь человек, включая пятерых детей. Один из них находится в тяжёлом состоянии. СКР после удара ВСУ по автобусу с детьми возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала это военным преступлением. МИД Беларуси потребовал от Киева объяснений. Но там все увлечены тусовкой во Франции — им некогда объяснять свою подлость.

Две трети украинцев хотят, чтобы Зеленский ушел после конца конфликта

Киевский международный институт социологии сообщил, что число украинцев, уверенных, что после завершения конфликта с Россией нужно заменить Владимира Зеленского на его посту, за три года выросло с 23% до 67%. КМИС опирается на проведённый опрос. Исследование коснулось более тысячи украинцев старше 18 лет. КМИС уточняет: «Три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти по крайней мере на одном уровне, сейчас показатель вырос до 88%». А трагикомик уходить не хочет и воевать собирается до талого.

Против Януковича завершили расследование

Госбюро расследований Украины сообщило: завершено расследование дела против бывшего президента страны Виктора Януковича. А также ряда высокопоставленных должностных лиц. В материалах дела фигурируют 17 человек. Кроме четвертого президента, в список вошли экс-генпрокурор Виктор Пшонка и бывший глава МВД Виталий Захарченко. А также прежние руководители СБУ, Минобороны, столичной милиции и спецназа «Беркут». По мнению нынешнего следствия, с 2010 по 2014 год в незалежной «формировалась система власти, направленная на узурпацию госинститутов». ГБР утверждает, что «узкий круг лиц концентрировал полномочия и подавлял любое сопротивление, в том числе массовые протесты на площади Независимости в Киеве». А расследование не задалось вопросом, что за снайперы расстреливали и участников протестов, и силовиков? Или кто платил тусовщикам на Майдане стабильную ставку за то, чтобы они создавали протестную массовку?