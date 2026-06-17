Скандалы в звездных семьях: Шепелев 11 лет не дает родителям Фриске видеться с внуком, а Волочкова наконец помирилась с единственной дочерью

Шепелев 11 лет не дает родителям Фриске видеться с внуком, а Волочкова наконец помирилась с единственной дочерью. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Даниил ОПАРИН

Известно, что отношения между родственниками часто бывают непростыми. А порой дело доходит до скандалов и родовых войн. Известные люди в данном случае не исключение. Только им еще хуже. Ведь обычно об их конфликтах сразу узнает вся страна. Буквально на днях Дмитрий Шепелев заявил, что родные Жанны Фриске сами виноваты в том, что уже 11 лет не видели внука Платона. Анастасия Волочкова неоднократно жаловалась, что мать и дочь везде ее заблокировали. А приёмный сын Сергея Зверева и вовсе подал на него в суд.

Многолетний конфликт между родными Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым

В минувший понедельник, 15 июня, родные, друзья и поклонники Жанны Фриске в очередной раз почтили память певицы, приехав на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе. Звезда «Блестящих» скончалось от глиобластомы 11 лет назад. И столько же лет родители Жанны Владимир Борисович и Ольга Владимировна, а также сестра Наталья не видели внука и племянника Платона. Единственного сына певица родила от ведущего Дмитрия Шепелева. В этом году Платону исполнилось 13 лет. Он живет с папой и его новой семьей. С 2016 года Дмитрий состоит в гражданском браке с дизайнером Екатериной Сутуловой. У Екатерины есть 13-летняя дочь Лада от первого мужа. Также у Шепелева и Сутуловой шесть лет назад родился общий сын Тихон.

Дмитрий Шепелев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известно, что отношения родителей Жанны и Дмитрия Шепелева никогда не были гладким, а после смерти певицы окончательно испортились. Папа Фриске Владимир Борисович пытался как-то наладить контакт с ведущим, чтобы хоть иногда видеть внука, но безуспешно. Несколько лет назад Дмитрий заблокировал всю семью Жанны. При желании никто из родни даже не сможет ему позвонить.

15 июня Шепелев не приехал на кладбище на могилу к бывшей возлюбленной, но написал большой пост в соцсетях, где рассказал о том, как Платон похож на маму. Вспомнил он и родителей Жанны — Владимира Борисовича и Ольгу Владимировну: «С каждым прожитым годом я все больше сочувствую ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь. Всем сердцем. Как отец, конечно, понимаю, какой он — главный страх для каждого родителя».

Владимир Фриске и Жанна Фриске. Фото: Михал ФРОЛОВ/Анатолий ЖДАНОВ

А затем Дмитрий выдал, что за 11 лет получил огромное количество предложений о встрече родных с Платоном. Но каждое отклонил.

«Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было», — сообщил в своем послании Шепелев.

Далее ведущий пояснил, что родственники сами виноваты в том, что пропустили детство Платона.

Платон Шепелев Фото: социальные сети.

«Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже», — добавил отец Платона.

Ольга Орлова, которая в тот момент находилась на кладбище вместе с родными Жанны, не сдержалась и прокомментировала обращение Шепелева. Оказалось, что ей тоже не разрешают видеть мальчика.

«Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента», — написала Ольга.

Кстати, позже Шепелев все же ответил Орловой в личной переписке. А вот родные Жанны пришли в ужас от его послания. Мы связались с папой певицы Владимиром Борисовичем по телефону.

«Представляешь, что написал!? Что мы не хотели встретиться! Только под камерами. Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры. И такую чушь написать… О нем давно никто не вспоминал. Видимо, решил о себе напомнить. Это все чистый фейк! Мы его не видели. Если он захочет, то я с удовольствием встречусь. Только говорить мы будем только о Платоне. Больше ни о чем», — рассказал KP.RU 73-летний Владимир Фриске.

Владимир Борисович переживает, что может просто не дожить… Известно, что на почве сильных переживаний Владимир Борисович перенес два микроинфаркта.

«Сейчас состояние стабилизировалось, слава Богу, — добавил Фриске. — Но возраст уже такой, что я не знаю, что будет завтра или послезавтра».

Жанна Фриске Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдушиной Владимира Борисовича стала внучка Луна — дочка 40-летней Натальи Фриске. В этом году девочке исполнилось четыре года. Дедушка в Луне души не чает.

Вот-вот встанет вопрос относительно наследства. Добавим, что квартира Жанны принадлежит Владимиру Борисовичу, который хотел бы поделить ее между внуками.

«Если в ближайшее время я не смогу Платошу увидеть, то я просто перепишу ее (квартиру) на Луняшу. А он, понимаете, может, еще детей 10-15 человек будет делать, и Платоша просто ни с чем не останется. Зачем он это делает? Я не понимаю. Он просто лишает Платошу его наследства. Если он его так сильно любит, то зачем он так делает? Это глупо», — поделился с KP.RU Владимир Фриске.

Сложные отношения Анастасии Волочковой с дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной Фото: социальные сети.

Отношения знаменитой балерины с родными всегда было сложными. Анастасия неоднократно ругалась с мамой Тамарой Владимировной. Затем начались конфликты и единственной дочерью. А в конце прошлого года 20-летняя Ариадна и вовсе заблокировала звездную маму, о чем Волочкова сама рассказала журналистам.

«Они все меня заблокировали, я в блоке стою и у матери, и у дочери», — неоднократно рассказывала Волочкова.

Очередной раскол произошел в 2025 году, когда Анастасия взялась за организацию пышной свадьбы для дочери в старинном особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Балерина много рассказывала о предстоящем торжестве, которое она в итоге и сделала. Однако, отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, и родители жениха Никиты Григоряна на праздник не приехали. Говорили, что отношения звезды с немедийной семьей Григорян не сложились. В итоге Ариадна и Никита сыграли вторую свадьбу, но уже в Москве. А Волочкова, в свою очередь, не очень лестно высказалась о зяте в ряде интервью.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной Фото: социальные сети.

«Я ее чуваку говорю: «Слушай, друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак. Ты был у меня дома два раза, я видела тебя в этом католическом храме», — сказала Анастасия в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».

А буквально на днях Анастасия, которая сейчас находится в гостях у своей мамы в Санкт-Петербурге, поделилась фотографиями — с 20-летней Ариадной и 24-летним зятем Никитой.

«Любимые доченька Ариадна и мой зять Никита. Лучшее место для встреч у бабушки», — подписала снимок Волочкова.

Поклонники звезды сделали вывод, что Анастасия, наконец, помирилась с дочерью. К счастью, родственникам удалось зарыть топор войны.

«Вчерашнее питерское утро с любимой доченькой у бабушки на кухне», — выложила еще одна фото счастливая балерина.

Добавим, что зять артистки Никита Григорян — человек не публичный, занимается бизнесом. Ариадна тоже не любит медийность. Учится на филолога, преподает французский и английский языки, а также работает актрисой дубляжа.

Сбежавший сын Сергея Зверева

Сергей Зверев с сыном Фото: Елена ЛАПТЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 10 лет звездный стилист не общается со своим приемным сыном Сергеем. Когда мальчику было три года, Зверев забрал его из иркутского детского дома. До определенного возраста отец и сын были неразлучны. Знаменитый парикмахер души не чаял в маленьком Сереже. Мальчик везде сопровождал папу, посещал с ним светские мероприятия и снимался в шоу Зверева «Звезда в шоке». А когда Зверев-младший подрос, то между ним и знаменитым отцом начались серьезные разногласия. В какой-то момент парень понял, что устал от публичности, и сбежал из Москвы…

Сергей Зверев неоднократно пытался помочь сыну. Предлагал ему работу на телевидении, но наследник отказался. В 2014 году Сережа женился. Отец не одобрил выбор сына, и конфликт между родственниками усилился. Тогда отец и сын практически перестали общаться. Позже Сергей развёлся и с помощью телевизионщиков нашел свою биологическую мать, которая оставила его в детдоме много лет назад. Зверев-младший часто становился героем разных ток-шоу, разумеется, за гонорары. В эфирах федеральных каналов молодой человек нередко позорил отца.

В настоящее время 32-летний Зверев-младший еле-еле сводит концы с концами.

Сын Сергея Зверева Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета. Перейти в Фотобанк КП

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву. Я поздравлю его через интернет, через соцсети. Мы иногда общаемся. И мы не ругались», — рассказал KP.RU Сергей Зверев-младший в 2023 году накануне юбилея отца.

В этот раз связаться с Сергеем нам не удалось. Но известно, что в прошлом году он снова отличился. Зверев-младший подал в суд на отца, чтобы стребовать с него 25 млн рублей… за испорченное детство. Сергей заявил, что папа водил его по вечеринкам в стиле «Пи Дидди», из-за чего его психика была травмирована.

Разумеется, после подобных заявлений кто угодно будет в шоке. В своем окружении стилист уже давно запретил обсуждать больную тему.

«Сергей его вырастил, воспитал, забрал из детского дома. Вообще, все это странно. Сидел, молчал, а тут вдруг начал… Похоже, что там замешаны еще какие-то посторонние люди. Но вообще Сергей просил меня не комментировать эту историю. Тема, связанная с сыном, для него больная», — рассказала KP.RU подруга звездного стилиста Татьяна Тузова.

Войны в семье Децла

Кирилла Толмацкого, больше известного, как Децл, не стало в 2019 году: рэпер внезапно скончался от острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске. После смерти артиста конфликты между его родными обострились еще больше.

Децл Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что о рэпере Децле узнала вся страна благодаря Александру Толмацкому, который на тот момент продюсировал наследника. На самом деле, Толмацкий не надеялся на успех и стал заниматься раскруткой сына в порядке эксперимента. А в итоге Кирилл стал главной звездой продюсера. Правда, когда парень подрос, у них с отцом начались разногласия — сперва творческие, а потом и личного характера. Дело в том, что Александр ушел жены и мамы Кирилла Ирины к другой женщине — на 23 года младше, чего Толмацкий-младший не смог ему простить. Более того, рэпер разорвал с отцом все рабочие отношения.

Децл и Юлия Киселева Фото: социальные сети.

А когда Кирилла не стало, конфликт перешел на невестку, вдову Децла, Юлию Киселеву. Выяснилось, что Толмацкий-старший на дух ее не переносил. Он даже публично потребовал, чтобы Юлия сделала ДНК-тест на определение родства, так как сомневался, что сын Антоний от Кирилла. Разумеется, отношения с Юлией были испорчены окончательно.

Александр Толмацкий с семьей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Затем подрос Антоний и тоже начал ругаться с дедом. Впрочем, родственники несколько раз мирились, но ненадолго. Мама Юлия запрещала Тони общаться с бабушкой и дедушкой…

А совсем недавно в семье Толмацких произошёл новый скандал. Юлия Киселева выложила в соцсети ролик, в котором сын Антоний якобы выгоняет ее из квартиры, которую хочет продать. В интернете 21-летнего студента журфака тут же захейтили. Но все оказалось совсем не так. KP.RU первым связался с мамой Децла и бабушкой Тони Ириной Толмацкой — именно ей принадлежит семикомнатная квартира площадью 130 кв. м в Басманном районе, где Юлия Киселева проживает на птичьих правах.

«Никто никого не выгоняет! Это моя квартира. Я плачу за нее семь лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться. Я оформила доверенность на внука, чтобы он этим занимался. Мне кажется, что любая мама хочет, чтобы в жизни ее ребенка было все хорошо. А она никак не участвует, но почему-то вставляет ему палки в колеса», — рассказала KP.RU Ирина Толмацкая.

Антоний и Юлия с некоторых пор тоже не ладят. Поэтому парню пришлось съехать к бабушке, против которой его когда-то настраивала мать.

Ирина Толмацкая с сыном Фото: социальные сети.

В беседе с KP.RU Ирина Толмацкая сообщила, что они, вероятно, будут обращаться в суд.

«Родная мать довела сына, сняла и выставила в интернете — это говорит о том, что она его ненавидит. Будет делать все, чтобы его потопить. А я не дам! Я люблю своего мальчика. Папа ушел, с дедом конфликт. У него единственная почва под ногами — это я», — поделилась с нами Ирина Толмацкая.

Антоний Толмацкий Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сам Тони сильно переживает из-за истории с квартирой и постоянных конфликтов с родней.

«Я очень раздосадован тем, что вся эта **ень с квартирой и ссорой всплыла в Сети. Ситуация супернеоднозначная. Оправдывайся не оправдывайся. Все равно бесполезно кому-либо что-либо объяснять…Меня вообще жизнь не готовила к тому дерьму, которое мне пришлось за последние 7 лет прожить, пережить, переработать, впитать и выплюнуть. Раньше папа хранил меня, как гора хранит лес у подножия, и, честно говоря, если бы не он, не был бы я сейчас здесь с вами», — признался Толмацкий-младший.

Бесконечные скандалы в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной

Семья советской и российской актрисы 87-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной на протяжении многих лет привлекает внимание общественности и прессы из-за многочисленных конфликтов и разногласий, часто выходящих за рамки частной жизни.

На сегодняшний день в звездном семействе почти никто друг с другой не общается. За Федосеевой-Шукшиной много лет ухаживает младшая дочь, 57-летняя Ольга, которая не раз заявляла, что ее старшая сестра, 59-летняя Мария и племянники — 36-летняя Анна Трегубенко (дочь Марии от первого брака) и 28-летний Макар Касаткин (сын Марии от второго брака) — не принимают никакого участия в жизни артистки. От третьего мужа у Марии Шукшиной также есть 20-летние близнецы — Фома и Фока.

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ольга и Мария уже давно испортили отношения. Конфликты между сестрами возникали по разным причинам. Так, Ольга часто выступала в эфирах каналов с публичными обвинениями в адрес матери и сестры, касающимися не только наследства, но и отсутствия внимания, а также финансовых вопросов. Мария, напротив, не любила лишний раз выносить сор из избы, но ей иногда все же приходилось комментировать те или иные ситуации.

Мария Шукшина Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Основные скандалы в клане Шукшиных связаны с наследством и недвижимостью. Так, семейная четырехкомнатная квартира неоднократно становилась яблоком раздора между Лидией Николаевной и ее детьми. В разные периоды жилплощадь была переписана то на одну дочь, то на другую. Позже Мария переписала свою половину на дочь Анну Трегубенко, которая продала ее за символические 5 млн рублей, хотя вся квартира на тот момент оценивалась в 30 млн рублей. Ссорились родственницы также из-за деревенского дома Василия Шукшина.

Ольга Шукшина. Фото: кадр телеканала НТВ

Какую-то недвижимость Федосеева-Шукшина переписывала на внучку Анну, о чем потом жалела. Так, Трегубенко продала квартиру бабушки в Санкт-Петербурге без ее ведома, хотя у них был уговор — продажа возможна только после смерти артистки. На фоне той истории у Лидии Николаевны чуть не отказали ноги… Позже Анна объяснила, что муж бросил ее с ребёнком, и ей негде было жить. На 8 млн рублей, вырученных с продажи жилплощади, Трегубенко купила себе квартиру в ближайшем Подмосковье.

Анна Трегубенко (слева) с матерью Марией Шукшиной Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

А совсем недавно Анна, превратившаяся за несколько лет увлечения фитнесом в качка, в эфире очередного ток-шоу пожаловалась, что мама и бабушка не хотят с ней общаться и никак не помогают. Впрочем, Трегубенко ответила ее тетя Ольга, появившаяся на той же программе что Анна сама не уделяет никому внимания.

Макар Касаткин с матерью Марией Шукшиной Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Брат Анны Макар Касаткин тоже ославился, но не по своей воле. В 2024 году в одной из петербургских квартир обнаружили труп возлюбленной Макара и матери его сына, 26-летней Фрейи Зильбер. Рядом с телом обнаружили шприцы и трубки для курительных смесей… Кстати, о Фрейе общественность узнала в 2017 году, когда она пришла на программу к Андрею Малахову и заявила, что беременна, а отец ребёнка — Макар Касаткин. Сейчас Макар иногда снимается в кино, ведет уеденный образ жизни и большую часть времени проводит за городом. С воспитанием ребенка ему помогает мама Мария Шукшина.

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