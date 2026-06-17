Михаил Федоров заявил: "Осуществляется изоляция Крыма дронами. И в ближайшее время Крым может стать островом". Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока все отмечали грустный, опущенный и явно какой-то нездоровый вид украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки», где пригласили посидеть за одним столом с «большими», у вашего покорного слуги появилась версия причин такого состояния прозванного в школе «окурком» и соответствующего своим видом этому школьному прозвищу «просроченного». Карл у Клары украл … то есть министр обороны Украины Михаил Федоров украл у киевского главнюка Вовы Зеленского тот самый «волшебный» порошок, который поддерживает жизненные силы «просрочки». Иначе просто нечем объяснить целый ряд воинственных заявлений Федорова, кроме как неспособностью с непривычки контролировать себя после принятия веществ, "расширяющих сознание" и низводящих до уровня животных.

Федоров, которому было поручено провести реформу ТЦК и в корне переделать методику мобилизации на Украине, разразился проклятиями, обещаниями рапортами об одержанных перемогах над москалями.

- Силы обороны Украины провели уникальную операцию «Ашан», в которой около 1000 БПЛА за трое суток уничтожили почти 800 (!) единиц российской бронетехники, — заявил Федоров. - Благодаря этой операции россияне полгода не могли совершать масштабных бронетанковых штурмов.

Причем тут сеть гипермаркетов в России, министр обороны Украины не пояснил, но если верить ему, то все лавры за эту уникальную операцию причитаются не ему, а его предшественнику, поскольку сам Михаил был утвержден на посту министра обороны только 14 января нынешнего года, то бишь, провел на нем меньше 6 месяцев. Осталось только ему рассказать, где же ВСУ нашли в одном месте 800 единиц российской бронетехники, но он явно этого не сможет сделать, потому что просто не знает.

Впрочем, на этих достижениях он не остановился.

- Недавно был второй этап этой операции: был разработан специальный снаряд, который разрывает дуло для артиллерии и всего за две ночи было уничтожено около 250(!) российских артиллерийских установок – явно в очень тяжелом и, вероятно, наркотическом бреду рассказал министр обороны Украины про новые чудо-изобретения украинского сумеречного гения с явным «выхлопом» горилки.

Федоров пообещал россиянам в Крыму ад. Фото: Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

И тоже непонятно – это украинцы поставляют российской артиллерии такие снаряды, которые при выстреле разрывают ствол? Или же украинские снаряды так точно летят, что попадают прямо в стволы российских гаубиц и пушек, где и разрывают их. Помнится, начинали украинские гении с украинского миномета «Смолот», в котором при попытке выстрела мины действительно разрывали ствол и убивали, а в лучшем случае калечили обслуживающий миномет расчет. В общем, в его речах не что без «ста грамм», тут без литра с закусью не разберешься и не поймешь, о чем бредит этот высокопоставленный член команды Зеленского. А с ними и тем паче.

Но самое главное откровение министр обороны Украины приберег для Крыма.

- Осуществляется изоляция Крыма дронами. И в ближайшее время Крым может стать островом. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Курортный сезон там будет только для наших дронов. Больше ничего не могу говорить, - кокетливо ухмыльнулся Федоров, но все-таки добавил. - Крым в ближайшее время станет островом. Для россиян начинается ад, с которым будет очень тяжело справиться.

То есть, с обещаниями «попить кофе на набережной Ялты», что клялся сделать советник главы ОПУ Михаил «грязныйрот» Подоляк, и похрустеть «крымскими рапанами с песочком» - авторство заявления принадлежит Зеленскому – ничего не осталось? Мечты развеялись, теперь только скрежет зубами и обещания разорить и уничтожить. Ждем следующего этапа – принятия…

При этом, по словам этого же министра, российские удары не наносят никакого существенного вреда украинской экономике, воздействуя лишь на «моральное состояние» населения. Если бы всякого рода электростанции на Украине могли бы говорить, они бы, безусловно, возразили бы Федорову. Равно как и заводы с прочими предприятиями. Но Федоров такими речами явно хочет сам воздействовать на «моральное состояние» населения, которое ну никак не желает отдавать свои жизни за власть Зеленского. И, по всей видимости, Федоров считает украинцев настолько тупыми, что полагает, будто эту чушь они могут принять за правду.

Для нас же во всей этой чуши, которую несет министр обороны Украины важно лишь одно - его обещания устроить террор в Крыму. И стоит помнить, что обещания террора – это также уже является терроризмом. А его сладострастные ухмылки свидетельствуют, что он получает садистское удовольствие от обрисованных им перспектив. Право слово, и министр обороны Федоров, и прочие украинские террористы, обещающие жестоко расправиться с Крымом, слишком зажились на этом свете, а их кумир Бандера явно заждался их на том.

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