В России предложили альтернативу Международному уголовному суду: из-за явной политизированности его решения все равно никто не выполняет

Заведующий кафедрой международного права Дипломатической академии МГИМО и член Международно-правового совета при МИД России Андрей Данельян. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Россия дала отпор попыткам использовать Международный уголовный суд (МУС) для уголовного преследования политиков и общественных деятелей нашей страны, а заодно предложила ему альтернативу

На Втором семинаре по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере заведующий кафедрой международного права Дипломатической академии МГИМО и член Международно-правового совета при МИД России Андрей Данельян предложил участникам семинара задаться вопросом – чего добился МУС за 24 года своей работы?

Созданный на основе принятого в 1998 году Римского статута и начавший выдавать ордеры на арест в 2002 году суд рассмотрел и довел до конца аж 10 судебных дел. Не слишком ли мало для дающей работу тысячам чиновников и «консультантов» организации со штаб-квартирой в отнюдь не дешевой голландской Гааге?

Как отметил Андрей Данельян, до последнего времени этот суд занимался преследованием исключительно африканских лидеров – преимущественно бывших президентов и министров. Качество вердиктов было таким, что Африканский Союз рекомендовал своим членам не выполнять неправомерные решения суда, а процесс ратификации Римского статута парламентами разных стран мира застопорился.

«Сегодня мы не можем назвать МУС универсальным судом, представляющим большинство человечества, поскольку его юрисдикцию не признали три члена ООН – Россия, США и Китай, - отметил Данельян. – К тому же Римский статут не подписали страны, где проживает большинство человечества – помимо Китая, это Индия, Пакистан и Индонезия. Причина этого – политизированность действий МУС и прежде всего – его прокурора».

Напомним, что прокурор МУС выдал в 2023 году так называемый ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российский суд в ответ заочно осудил прокурора МУС Карима Хана на 15 лет за незаконное возбуждение уголовных дел против российских граждан. (Сейчас Хана отстранили от должности за сексуальные домогательства, ему грозит тюрьма).

Подчеркнув политизированность гаагского суда и отметив связанные с его сотрудниками криминальные скандалы, Андрей Данельян выдвинул предложение – создать альтернативный МУС международный суд. Это должен быть международно-правовой орган в рамках БРИКС.

По словам Данельяна, такой орган мог бы работать на основе принятых в БРИКС и разделяемых большинством человечества принципов – национально-государственного суверенитета и традиционных ценностей.