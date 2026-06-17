Ксения Собчак огорошила правдой о муже Константине Богомолове: молчать нет смыла

Ксения Собчак раскрыла правду о втором муже Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак высказалась о своем браке с Константином Богомоловым. Блогерша назвала второго мужа "диктатором и главным в семье".

Ксения Собчак внезапно разоткровенничалась о личном. Речь зашла о ее семейной жизни с Константином Богомоловым. Вокруг этого союза давно ходит много слухов. Жена режиссера решила развеять домыслы.

"Считают, что у нас с Богомоловым гостевой брак. Про нашу пару есть клише, что Собчак - бой-баба с плеткой и такой интеллигентный Богомолов. Это вообще не так", - огорошила она признанием в шоу "Что о тебе думают?"

Собчак назвала Богомолова любовью всей своей жизни Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После чего раскрыла правду. "Люди просто не знают, что диктатор и главный в семье - Богомолов. Конечно же, я считаю, что это мой последний муж и главная любовь моей жизни", - огорошила 44-летняя воспитанница "Дома 2".

Кроме этого она затронула тему заработков. Собчак заверила, что предположения о ее многомиллионных доходах в месяц сильно преувеличены.

По ее словам, людям всегда кажется, что известный человек еще более богат, чем есть на самом деле. Когда Ксении необходимо что-то купить, то она делает это через помощницу. По словам Собчак, в противном случае ей всегда называют цену на 30% выше.