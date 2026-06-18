Грейпфрут статинам не товарищ: врач предупредила о продуктах и БАДах, которые нельзя сочетать с приемом лекарств

При совместном приеме статинов и грейпфрута, особенно неоднократном, возрастает токсичность для печени. Фото: Voyagerix/Shutterstock/Fotodom

«Купила лекарство. Читаю побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в ушах, бессонница, судороги, рвота, мигрень… Сижу и думаю: может, не лечить этот насморк?». У вас бывали такие мысли после прочтения инструкций к таблеткам? А насколько часто нежелательные эффекты встречаются на самом деле? Что делать, если врачи разных профилей выписали сразу 5 и больше препаратов? Правда ли, что лекарства в уколах «щадят» желудок? Какие продукты и БАДы нельзя сочетать с приемом тех или иных таблеток? Обо всем этом KP.RU поговорил с врачом - клиническим фармакологом, заведующей отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовью Селивановой.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПРИЕМ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕКАРСТВ

Сколько разных лекарств вы обычно принимаете в течение дня? Если больше 5-ти - такое явление называется полипрагмазией (от греческих слов poly - «много», и pragma - «предмет, вещь»).

- Полипрагмазия - одна из ключевых проблем современной медицины. Особенно остро она стоит для пациентов старшего возраста, имеющих букет болезней, - говорит Любовь Селиванова. - Крупные научные исследования показывают: если человек параллельно принимает 5 и более препаратов, то риск побочных эффектов и опасного взаимодействия между лекарствами возрастает до 50%. А если количество препаратов более 10, то риск практически 100-процентный.

- Какие неприятные последствия встречаются чаще всего?

- Один препарат может потенцировать, то есть усиливать действие другого. В результате возрастает и побочный эффект. Например, многие кардиологические пациенты получают варфарин. Он препятствует образованию тромбов, снижая свертываемость крови. При взаимодействии с рядом лекарств растет риск кровотечений.

Также препараты могут тормозить, снижать эффективность друг друга - вплоть до полного отсутствия лечебного эффекта.

- Как пациентам избежать таких рисков?

- Оптимальный вариант - попасть на консультацию к врачу - клиническому фармакологу. Такой специалист проверяет, оценивает взаимодействие разных препаратов. И дает рекомендации, как минимизировать риски с максимальным сохранением лечебного действия.

Сегодня в России работает около 600 клинических фармакологов. В основном их можно найти в крупных медицинских центрах. Если нет возможности попасть к такому доктору, я советую пациентам при назначении 5 и более препаратов задать своему лечащему врачу (либо каждому из врачей - узких специалистов) три основных вопроса:

1) без какого из назначенных 5-10 лекарств я смогу обходиться дольше всего?

2) какие препараты критически важны, нужны для продления жизни, а какие - смягчают или убирают симптомы? Первые будут приоритетными, от вторых при острой необходимости можно отказаться;

3) можно ли заменить какие-либо два или три препарата одним комбинированным? Это существенно снижает риск побочек и нежелательных взаимодействий.

ГРЕЙПФРУТ СТАТИНАМ НЕ ТОВАРИЩ: ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ И БАДЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ

Также действие лекарств может меняться из-за продуктов и биологически активных добавок. Доктор Селиванова перечислила самые распространенные неудачные комбинации.

* Грейпфруты или грейпфрутовый сок + статины, препараты для снижения уровня холестерина в крови. При совместном приеме, особенно неоднократном, возрастает токсичность для печени.

* Зверобой (внимание: он есть во многих БАДах!) существенно снижает действие целого ряда лекарств. В их числе:

- гормональные контрацептивы;

- иммуносупрессанты циклоспорин и такролимус (применяются после трансплантации, чтобы избежать отторжения пересаженного органа);

- противовирусные препараты: лекарства от ВИЧ и гепатита С. При совместном приеме со зверобоем их эффективность может снижаться на 40% и более, что ведет к прогрессированию болезней и тяжелым осложнениям;

- сердечно-сосудистые препараты: ослабляется действие дигоксина (препарат для лечения сердечной недостаточности), варфарина, статинов;

- противораковые препараты: зверобой ускоряет выведение некоторых химиопрепаратов, что критически снижает эффективность лечения онкологических заболеваний.

! Сочетание зверобоя с антидепрессантами может привести к передозировке серотонина - «серотониновому синдрому». Это опасное состояние сопровождается спутанностью сознания, учащенным сердцебиением, мышечными подергиваниями и судорогами.

* Варфарин нельзя сочетать с употреблением клюквы или ее сока, чеснока, имбиря - все эти комбинации повышают риск кровотечений.

В ТЕМУ

Правда ли, что кофе, крепкий чай и молоко мешают усвоению лекарств

- Любовь Викторовна, когда мы говорим о нежелательных комбинациях лекарств, продуктов, БАДов (см. выше), это означает, что их нельзя употреблять сразу, одновременно? Или нужно вообще воздерживаться в течение всего курса лечения?

- В некоторых случаях есть четкие правила: например, при назначении варфарина пациенту должны выдать памятку, где расписано - что и когда можно/нельзя есть. Если специальных предписаний нет, то можно руководствоваться общим правилом: разводить по времени прием лекарства и «нежелательного» продукта на 2-3 часа.

- Правда, что кофе и крепкий чай снижают усвоение препаратов с витамином D?

- Научные источники не подтверждают такое утверждение. В то же время есть данные, что крепкий черный чай за счет дубильных веществ может связывать и ослаблять действие препаратов с железом, кальцием, антибиотиков из группы фторхинолонов. Их разводим с чаем по тому же общему правилу: сделав паузу в 2-3 часа.

- А что насчет молока?

- Перерыв требуется между употреблением молочных продуктов и ряда антибиотиков тетрациклинового ряда. В частности, очень распространенного антибиотика доксициклина (от редакции: например, его назначают людям в случае укуса клеща, если анализ показал у паразита заражение боррелиозом). Молочные продукты образуют с таким лекарством в кишечнике невсасываемые комплексы. В результате эффекта от антибиотиков не будет. Выход - тоже разводить по времени с разницей в 2-3 часа (см. выше).

КСТАТИ

Как лучше принимать таблетки: до, во время или после еды?

Бывает, что это прямо указано в инструкции к препарату. А если нет?

- Тогда мы пользуемся «золотым правилом»: лекарство нужно принять за 30-60 минут до еды либо через 2 часа после еды, - поясняет Любовь Селиванова.

Продолжение следует. Во 2-й части интервью в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU мы разберем с экспертом, в какое время суток лучше принимать препараты против гипертонии; когда нужен на самом деле и как сейчас делается анализ на чувствительность к антибиотикам; все ли обезболивающие одинаково вредны для желудка и правда ли, что в уколах и свечах они щадят слизистую ЖКТ.

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