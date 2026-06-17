Умер домашний фотограф Пугачевой: Игорь Гранковский снял визит к ней домой группы АВВА

87-летний фотохудожник Игорь Гранковский ушел из жизни после продолжительной болезни. Фото: личный архив Игоря Гранковского

87-летний фотохудожник Игорь Гранковский ушел из жизни после продолжительной болезни. На счету у Гранковского немало ярких штрихов в биографии. Игорь Николаевич был любимым фотографом Аллы Пугачевой, снимал певицу на пике ее карьеры. Причем не только на сцене, но и в домашней обстановке. Самая громкая фотосессия Гранковского - визит в Советский Союз группы АББА в 1987 году. Фотохудожнику удалось запечатлеть визит музыкантов в гости к Алле Пугачевой.

Фото: личный архив Игоря Гранковского

- Музыканты прилетели для участия в съемках совместной шведско-советской телепрограммы «Лестница Якоба» в гостях у «Утренней почты». С нашей стороны помимо других известных эстрадных исполнителей, выступила Алла Пугачева. Она представила телезрителям и гостям студии Бенни Андерссона, наигравшего несколько мелодий из репертуара АББА, - вспоминал Гранковский.

Фото: личный архив Игоря Гранковского

Фото: личный архив Игоря Гранковского

А после съемок АББА была приглашена в квартиру Пугачевой на Тверской, на дружеские посиделки.

Напомним: Игорь Гранковский создавал обложки пластинок знаменитых артистов: Аллы Пугачёвой, Раймонда Паулса, Ильи Резника, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Филиппа Киркорова и многих других.

Фото: личный архив Игоря Гранковского

Прощание с Игорем Николаевичем состоится 19 июня в 12 часов дня в Часовне при больнице Святителя Алексия.

Приносим соболезнования семье фотохудожника.

Фото: личный архив Игоря Гранковского

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