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Звезды17 июня 2026 21:04

Несущая смерть девочка-монстр из «Звонка» прожила всего 35 лет: актриса Дэйви Чейз скончалась от менингита — врачи оказались бессильны

Звезда фильма "Звонок" Дейви Чейз умерла 16 июня 2026 года
Константин ГЛЫБА
Звезда фильма "Звонок" Дейви Чейз умерла 16 июня 2026 года

Звезда фильма "Звонок" Дейви Чейз умерла 16 июня 2026 года

Фото: кадр из фильма.

Вечером 17 июня стало известно, что из жизни ушла американская актриса Дэйви Чейз. Она начала сниматься еще ребенком, а прославилась уже после выхода хоррора «Звонок» (2002), где в 12 лет сыграла Самару Морган — девочку из колодца. Актриса заболела в начале июня — ее госпитализировали, но вылечить не смогли: скончалась от осложнений менингита. Ей было всего 35 лет.

Ранняя слава и первые награды

Можно сколько угодно слушать психологов, твердящих, что фильмы ужасов — всего лишь фильмы, к тому же еще и помогающие разгрузить нервную систему. Но почему-то статистика в отношении актеров, прикоснувшихся к сверхъестественному или запредельно зловещему «всего лишь» в кино, неумолима. Есть целые простыни с перечислением болезней, что постигли артистов, сыгравших в той или иной экранизации демонического булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Постигли сразу после съемок. Зачастую болезни были неизлечимые. И если даже всё это череда совпадений (очень частых), то осадочек остается неприятный.

Вот и еще одна жертва жуткого фильма. Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе, начала сниматься в раннем возрасте, фактически ребенком. Обладала миловидной внешностью, выразительными глазами и обезоруживающей улыбкой, поэтому с успехом выступала на городских праздниках. После чего мама Дэйви решила отправить дочь на конкурс «Маленькая мисс Америка», где девочка в итоге победила в вокальной номинации. Там малышку и заприметили агенты — сначала был первый рекламный контракт, за которым последовала главная роль в громком музыкальном спектакле «Юта». Семья перебралась в Лос-Анджелес.

Дэйви почти незаметно, но все же сыграла в весьма популярных сериалах, транслируемых и в России: «Зачарованные», «Сабрина — маленькая ведьма», «Скорая помощь». А на большом экране дебютировала в — опять же! — фильме ужасов. Это был психологический триллер «Донни Дарко» (2002), где вместе с Дрю Бэрримор и Джейком Джилленхолом начинающая артистка воплотила образ Саманты Дарко — младшей сестры героически погибшего брата Донни (уже через 7 лет после выхода картины Дэйви сыграет главную роль в сиквеле картины «С.Дарко»).

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

И все же внутри США девочку хорошо узнали после выхода мультика «Лило и Стич» (2002), отлично знакомого и нашей аудитории, — там Чейз озвучила главную героиню Лило Пелекаи, маленькую гавайскую девочку. За эту работу 12-летняя Дэйви получила премию «Энни»: это как «Эмми», только за анимационные фильмы. Проект получил продолжение на ТВ и в виде мультсериала — и везде актриса продолжала работу над образом. Голосом. Им же блестяще отработала и в фильме Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001). Необычный тембр так понравился японскому гению Хаяо Миядзаки, что девочку утвердили озвучить 10-летнюю Тихиро — главную героиню мультфильма «Унесенные призраками». Тоже весьма мистическая работа.

«Звонок», триллеры и комедии

Этот азиатский вайб жутковатой таинственности Дэйви Чейз протянула и в «Звонок» — американский ремейк японского одноименного хоррора, вышедший на экраны в 2003 году. Пожалуй, каждый второй житель России так или иначе видел эту картину. И помнит не только леденящую кровь мелодию саундтрека Ханса Циммера, не только предсказание «Ты умрешь через семь дней!», но зловещий образ девочки с именем русского города Самара (так же называются плоды японского клена — их тоже показывают как символ злого духа в картине). Приемная дочь семьи Морганов, мучившая всех вокруг мыслеграфией — способностью «выжигать», словно паяльником, образы и изображения. Удушенная девочка восстает из колодца в виде призрака, а потом выползает через телевизор (тонкий стеб зомбоящика?!), чтобы забирать чужие души. Весь этот ужас девочка сыграла в 12 лет. Ну могло ли бы с ней — и ее головой в частности — после такого быть все в порядке?!

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

За «Звонок» актриса получила кинопремию MTV в номинации «Лучший злодей» — и продолжила карьеру. Дэйви Чейз выросла симпатичной девушкой — и удачно использовала это в кино: помимо продолжения «Донни Дарко» артистка сыграла в проектах «Каролина», «Желтый», «Маленькая красная тележка». И все же ужастики как будто были предначертаны ей. Самыми ярками в карьере Чейз стали все же психологические и мистические триллеры: «Безумец в синем», «Смертельная давка», «Джек идет домой».

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Угон, наркотики, заражение

Большой Голливуд — большие соблазны. И потому Чейз не раз попадала в полицейские сводки. Последняя роль Чейз в кино случилась в 2016 году: главная героиня триллера «Американская романтика». После этого были только проблемы — в 2017 году нарушение ПДД за рулем угнанной БМВ (обошлось залогом в 25 тысяч долларов), в том же году произошла история в стиле сериала «Фарго». Актриса была задержана детективами полицейского департамента Лос-Анджелеса после того, как выбросила умирающего мужчину около больницы. Через некоторое время несчастный скончался, как оказалось — в результате передозировки. Расследование показало, что Дэйви не была в этом виновата, но осадочек был такой, что больше в кино ее не звали.

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

В 2018 году Чейз задержали с запрещенными веществами в кармане. И снова удалось отделаться легким испугом и залогом в 1 тыс. дол.

Поклонников, как несложно догадаться, у популярной актрисы было немало. А вот мужа так и не нашлось. Детей Дэйви тоже не успела завести. Зато был парень — Рой Эрнандес, он и привез возлюбленную в начале июня 2026 года в больницу Лос-Анджелеса из-за проблем, вызванных недоеданием. Причиной смерти стали менингит и осложнения после «нескольких инфекций крови» (развился сепсис).

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

— После трудного детства и болезненной ссоры с семьей Дэйви подвергалась травле и изо всех сил пыталась найти безопасность и счастье в центре Лос-Анджелеса, — написал возлюбленный актрисы. — Когда мы встретились, я пообещал защищать ее и дарить ей любовь и комфорт, которых она заслуживает. Все, чего она когда-либо хотела, — это место, где мы могли бы жить вместе, чувствовать себя в безопасности и быть счастливыми.

Заражение крови вызвало сепсис — и, по словам Эрнандеса, «отказ организма». Врачи боролись за жизнь актрисы, но потом предупредили мужчину, что Дэйви Чейз, вероятнее всего, «осталось недолго».