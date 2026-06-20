Наследники Валерия Золотухина - интеллигентные люди, но их испортил квартирный вопрос: жены и сыновья актера перестали общаться из-за наследства

Актер Валерий Золотухин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Валерий Золотухин сыграл много ролей в кино и на сцене. Зрители старшего поколения помнят его Бумбараша в одноименной экранизации повести Аркадия Гайдара. Театральная публика видела его в спектаклях Золотой эпохи Театре на Таганке, когда им руководил Юрий Любимов. Кто-то бывал на его концертах, где он пел под гитару. А кто-то с удовольствием читал его дневники, часть их была опубликована при жизни актера. В них описана такая интересная закулисная жизнь, что и в театр ходить не надо. Но более всего обыватели интересовались личной жизнью актера, который открыто жил на две семьи - при жене Тамаре Владимировне завел ребенка от любимой женщины актрисы Ирины Линдт, которая была младше на 33 года. А Золотухину было тогда 63. Жена не ревновала, говорила, что хорошо относится к молодой сопернице. Уважает её за то, что Ирина много работает, а не сидит на шее у Валерия Сергеевича. Такие же лояльные отношения были между Тамарой Владимировной и первой женой Золотухина – актрисой Ниной Шацкой, которая родила Валерию Сергеевича сына Дениса. Жена бывшая и настоящая вместе встречали Новый год. Как было сказано в одном популярном фильме – «высокие, высокие отношения»! Всем своим бывшим, нынешним и любимым Валерий Сергеевич помогал, материально обеспечивал жен, детей и внуков. «Валера работал день и ночь, три семьи содержал», - говорила Тамара Владимировна.

Алтайский край, село Быстрый Исток. Брат Валерия Золотухина Владимир на открытии мемориального музея актера, 2016 год. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

СЫН И ВНУЧКА - АКТЕРЫ

Популярный актер оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и обширное семейство: двух сыновей Дениса и Ивана (был еще средний сын Сергей, он покончил с собой в 27 лет) и шестерых внуков. Как сегодня они живут и кем стали?

57-летний старший сын Денис - отец Дионисий – священник, служит в Никольском храме в подмосковном селе Ермолино. У них с матушкой Аллой (познакомились, когда Денис учился на первом курсе духовной семинарии, Алла там работала в столовой) шестеро детей. Их старшая дочь Ольга служит регентом в Покровском женском монастыре. Средняя Татьяна стала юристом. Сын Алексей – врач-педиатр. Никон после школы отслужил в армии и поступил в институт. Мария стала актрисой. В школе она увлекалась рисованием и планировала поступать в институт им.Сурикова. Но в последний момент передумала и пошла в театральный вуз - в Высшую школу сценических искусств. Многие зрители запомнили её по роли еврейской девушки Товы Лепницкой. Мария служит в театре «Сатирикон» у Константина Райкина, играет Катерину в спектакле «Гроза» по Островскому.

Старший сын актера Денис на похоронах Валерия Золотухина, 2013 год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Дениса и Аллы есть ещё младшая дочь – она учится в школе.

Ирина Линдт родила Валерию Золотухину сына Ивана, которому уже 21 год, он тоже пошел по актерской стезе. Хотя в детстве собирался стать экономистом. Но проявилось творческое начало. Он был всегда артистичным ребенком. Этим летом Иван заканчивает Театральную школу Олега Табакова. В военной драме «В списках не значился» сыграл бойца Прижнюка. Сейчас он занят в спектаклях Театра Олега Табакова. Играет в массовке, снимается. Говорят, что после окончания вуза его пригласят в легендарный театр «Современник».

Ирина Линдт с сыном актера Иваном, 2018 год Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Своими сыновьями и внуками Валерий Сергеевич мог бы гордиться. К сожалению, не дожил.

НЕ ОСТАВИЛ ЗАВЕЩАНИЯ

Валерий Золотухин умер 30 марта 2013 года от рака мозга. Он не успел оставить завещания, болезнь развивалась стремительно. Ему не называли диагноза, жалели. Когда он уже был в больнице, близкие однажды завели разговор о завещании, но Валерий Сергеевич отмахнулся: «Ребята, я еще поживу!». Да и в завещании, казалось тогда, не было необходимости. Ведь интеллигентные люди. Договорятся. Да и позаботился Золотухин обо всех своих наследниках. Вдове и двух сыновьях.

Тамаре Владимировне досталась четырехкомнатная квартира в центре Москвы на улице Большие Каменщики. Там же на Таганке в двухкомнатной квартире жила Ирина Линдт с сыном Ваней. Валерий Сергеевич помог Ирине построить загородный дом в поселке Ватутинки (теперь это Новая Москва), свой дачный участок он отписал возлюбленной после рождения сына.

Валерий Золотухин и Ирина Линдт Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще при жизни он подарил старшему сыну Денису 3-хкомнатную квартиру рядом с метро «Академическая», в которой жил с Тамарой Владимировной до переезда на Таганку.

Осталось его творческое наследие. Золотухин в десятом классе, в 1957 году, начал делать дневниковые записи и вел их до самой смерти. Он выпустил 10 книг. Многие из них переиздавались. Но были ещё неизданные дневники. Рукописные тетрадки хранились дома у Тамары Владимировны, а последняя тетрадка - у Ирины Линдт. Она была законным представителем на тот момент 8-летнего Вани Золотухина.

«Позже все рукописи и авторские права я передаю Денису… Теперь об этом жалею. Я не собиралась Валерины дневники публиковать. Но у нас с Денисом была договоренность, - рассказывала мне Татьяна Владимировна. - У него, как у наследника, была 1/6 доли в нашей с Валерой четырехкомнатной квартире на Таганке (такая же доля была и у младшего сына - Ивана Золотухина, у Тамары Владимировны 4/6 доли – Ред.). После смерти Валеры я хотела оформить всю квартиру на себя, но не могла из-за «дольщиков» - Дениса и Вани. У меня была договоренность с Денисом: я передаю ему авторские права и дневники, а он отказывается от своей доли. Тем более, мы уже подарили ему трехкомнатную квартиру у метро «Академическая». Он её сдает. У Дениса большая семья, шестеро детей и крошечная зарплата священника. Надо на что-то жить, я всё понимаю... Но я свое обещание выполнила – отдала дневники. После этого Денис перестал отвечать на звонки. Ира (Линдт) тоже медлила с оформлением документов».

Тамара Владимировна умерла в 2019 году. Оформить на себя всю квартиру не смогла.

СЫНОВЬЯ ЗОЛОТУХИНА НЕ ОБЩАЮТСЯ

Дневниками Валерия Золотухина по-прежнему владеют его сыновья - Денис и Иван. Правда единокровные братья не общаются, хотя Иван пытался связаться с Денисом. Тот не берет трубку. После смерти Тамары Владимировны начались суды и тяжбы за наследство Валерия Золотухина. В числе «соискателей» оказалась и дочь Тамары Владимировны от первого брака – Екатерина, которая после развода родителей осталась с отцом, жила в Петербурге. Но по закону она унаследовала за матерью 4/6 доли в четырёхкомнатной квартире Валерия Золотухина на Таганке, у родных сыновей актера Ивана и Дениса, как мы помним, - по 1/6. В таких же пропорциях поделили нежилое помещение в Митино. С этой недвижимостью ещё более запутанная история.

- В Митино было нежилое помещение в 38 м2, в котором мы с Валерием Сергеевичем сделали квартиру, - рассказала мне Ирина Линдт. - Он мне помог с оформлением документов, было сложно перевести её в жилой фонд, деньги за квартиру платила я и мои родители. В ней мы жили, в ней родился Ваня и провел детство. Это моя квартира. Но 4/6 доли в ней теперь принадлежит дочке Тамары Владимировны (квартира в Митино тоже была оформлена на Валерия Золотухина, после его смерти – 4/6 наследовала его жена Тамара Владимировна – Ред.). У Вани только 1/6. Такая же доля у Дениса. То есть чуть больше 6 кв.м… И все равно за них судятся. К сожалению, договариваться по-человечески не получилось…

Были суды, все стороны спора потратили огромные деньги на адвокатов. И было бы из-за чего – из-за 6 квадратных метров в нежилом помещении в Митино.

– Суды, к счастью, закончились. Каждому наследнику выделили его долю. У Вани - комната в четырехкомнатной квартире на Таганке. Но трудно этим воспользоваться, когда с оппонентами не найден общий язык, - продолжает Ирина Линдт. – Продавать квартиру долями невыгодно. Продать целиком другие наследники не хотят. В результате никто этим имуществом не пользуются.

- Ну а дачей, которую Валерий Сергеевич вам подарил?…

- Дачу я строила на свои деньги. Когда родился Ваня, Валерий Сергеевич на меня переписал участок в 6 соток, заросший сорняком. На нем мы построили дом. Я не сидела у Валерия Сергеевича на шее, я всегда много работала и хорошо зарабатывала. Двухкомнатную квартиру на Таганке он мне не дарил. Это театр дал возможность купить по приемлемым ценам. Такую же возможность получили ещё 50 сотрудников, включая Валерия Сергеевича. Так что наследницей (а тем более нахлебницей) Варения Золотухина я никогда не была.

На день рождения Валерия Сергеевича Ирина Линдт полетит на Алтай одна. В Барнаульском молодежном театре, который носит имя Валерия Золотухина, пройдет его вечер памяти. А в селе Быстрый исток, где он родился, - творческий вечер.

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