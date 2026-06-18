Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Соглашение США и Ирана подписано: последние новости на 18 июня, комментарии

Война между США и Ираном завершилась по итогам переговоров. Информацию о подписании соглашения США и Ирана 18 июня озвучил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Текст меморандума окончательно согласован, так как обе стороны его подписали", - заявил дипломат.

Подписание мирного договора США и Ирана подтвердил и президент США Дональд Трамп.

"Да, он подписан", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Меморандум США и Ирана из 14 пунктов: полный текст договора

Полный итоговый текст меморандума США и Ирана опубликован. Он включает в себя 14 пунктов. Документ о мире получил название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран».

Первый пункт соглашения США и Ирана включает в себя немедленное прекращение боевых действий между двумя странами и их союзниками. Отдельно упоминается Ливан. Стороны обязуются отныне не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угроз или применения силы и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана.

Второй пункт мирного договора США и Ирана гласит, что стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела двух стран.

Третий пункт меморандума США и Ирана содержит обязательство провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение двух месяцев, с возможностью продления по взаимному согласию.

Четвертый пункт соглашения США и Ирана гласит о снятии американской военно-морской блокады с Ормузского пролива в течение месяца и восстановлении судоходства по нему до уровня довоенного времени. Вашингтон также обязуются за аналогичный период вывести войска из непосредственной близости от республики.

Пятый пункт мирного договора США и Ирана включает в себя обязательство Ирана немедленно обеспечить безопасное коммерческое судоходство по Ормузскому проливу в течение двух месяцев. Кроме того, Иран начнет разминирование данного участка в течении месяца. Республика проведет переговоры с Оманом для определения будущего управления и морских служб в Ормузском проливе.

Шестой пункт меморандума США и Ирана содержит обязательство Вашингтона в течение двух месяцев разработать и согласовать план по восстановлению и экономическому развитию Ирана. Вложения в проект должны быть не менее 300 млрд долларов.

Седьмой пункт соглашения США и Ирана гласит о снятии санкций против Ирана, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и односторонние рестрикции со стороны Вашингтона. График отмены предстоит еще согласовать.

Восьмой пункт мирного договора США и Ирана содержит обязательство Тегерана отказаться от любых планов по приобретению или разработке ядерного оружия. Вопрос обогащения урана в мирных целях будет урегулирован в ходе дальнейших переговоров.

Девятый пункт меморандума США и Ирана включает в себя сохранение статуса-кво по ядерной программе. Тегеран сохранит текущий статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты не будут вводить никаких новых санкций и не будут размещать дополнительные силы в регионе.

Десятый пункт соглашения США и Ирана гласит, что Вашингтон даст разрешение на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных, а также всех сопутствующих услуг, включая банковские операции, страхование, транспортировку и прочие.

11 пункт мирного договора США и Ирана содержит обязательство Вашингтона о разблокировке замороженных активов Тегерана после реализации соглашения между государствами.

12 пункт меморандума США и Ирана включает в себя создание исполнительного механизма для мониторинга успешной реализации документа и дальнейшего соблюдения окончательного соглашения.

13 пункт соглашения США и Ирана гласит, что при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11, а также продолжения выполнения указанных мер, Вашингтон и Тегеран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно по остальным пунктам.

14 пункт мирного договора США и Ирана самый краткий. В нем говорится, что окончательное соглашение будет утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

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