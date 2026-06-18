Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, его состояние превысило $1,3 трлн. Фото: REUTERS.

Самый богатый человек на земле ради своей мечты готов угробить человечество?

Главная бизнес-новость недели: Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, его состояние превысило $1,3 трлн. Это стало возможным после размещения на бирже акций компании SpaceX.

Ее главная доходная часть - система спутникового интернета Starlink. Та самая, что помогает наводить украинские дроны на наши позиции. И обеспечивает связью ВСУ. Ударивший по общежитию в Старобельске беспилотник был оборудован терминалом «Старлинка»…

А ведь Маск после начала специальной военной операции ратовал за признание Крыма и Донбасса российскими, за нейтралитет незалежной - и предсказывал Украине поражение. Весной прошлого года говорил: Зеленский «хочет вечной войны, бесконечной мясорубки ради коррупции».

Почему же Илон стал одним из главных моторов мясорубки?

Ударивший по общежитию в Старобельске беспилотник был оборудован терминалом «Старлинка» Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Впервые Маск благотворительно поставил Starlink (полсотни терминалов связи) Украине, мигом откликнувшись на требовательный пост в соцсети от 26 февраля 2022 года нынешнего министра обороны, а тогда - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Биографы триллионера объясняют: Илон пожелал обеспечить бесперебойный интернет мирным украинцам, школам, больницам и так далее.

В марте печально известное USAID, Агентство США по международному развитию, двигатель «цветных революций» - закупило для незалежной еще полторы тысячи терминалов. А Илон лично расщедрился на 3500. Конечно, почти все они разошлись по военным.

В сентябре 2022-го Маск отказался активировать Starlink над Крымом по запросу Киева, который планировал потопить наш флот в Севастополе - мол, магнат не желал, чтобы SpaceX стал соучастником обострения, которое могло довести до ядерного конфликта.

Но ровно после этого «не желающий войны» Илон начал шантажировать Пентагон, запросив у него оплату терминалов в незалежной по конской ставке: по $4500 в месяц за штуку при цене $60 для обычных пользователей. И в конце концов получил согласие. Альтернативы-то не было.

А к сентябрю 2023 года Космические силы США заключили с Маском первый публичный договор об использовании Starshield, «Звездного щита» - военной версии «Старлинка» с усиленной защитой, специальными сенсорами на спутниках (например, раннего предупреждения о ракетах) и оборудованием для оптической и радио-разведки.

К этой версии Украина через Пентагон получила частичный доступ в августе 2024 года.

"СДЕЛАЙТЕ НАМ ШПИОНОВ"

Илон любит говорить, что создавал Starlink - низкоорбитальную группировку, которая сейчас насчитывает 10 400 спутников, принимающих и передающих сигнал на терминалы - «чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи».

И ведь безбожно врет. Еще до украинского конфликта, сразу после запуска первых серийных спутников в 2019 году, он с аппетитом взял у ВВС США $28 млн для тестирования связи на военных самолетах. Распробовав стоящее дело, Пентагон выложил Маску $149 млн за производство на базе завода Starlink спутников для отслеживания ракет.

В 2021-м SpaceX подписала секретный контракт с военно-космической разведкой на $1,8 млрд для создания группировки спутников-шпионов - той самой военной версии «Старлинка».

Даже забавно, что Илон не так давно пытался рядиться в белое пальто: мол, а я уже ничего не решаю, всеми делами со связью для Украины теперь рулит Пентагон.

«Контракты SpaceX с Пентагоном и ЦРУ делают вроде бы могущественного Маска зависимым финансово, - говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, полковник Владимир Ераносян. - SpaceX - важнейший поставщик государства в вопросах нацбезопасности, в прошлом году доходы компании от госконтрактов оценивались в 4 миллиарда долларов».

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КАТАСТРОФА ДЛЯ КИЕВА

Торгуясь за украинские полезные ископаемые, команда Трампа грозила Зеленскому отключением от спутников (как раз тогда Маск его и костерил). Сработало - сделку подписали.

А что будет, если Украине и правда отключат весь «Старлинк»?

«Тогда, не говоря про обрушение связи для ВСУ на фронте, прекратятся удары дронов по Москве, Петербургу и другим городам, - объясняет директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. – Ведь украинские операторы беспилотников по каналам Starlink постоянно получают уже обработанные снимки нашей территории из космоса и выискивают коридоры, свободные от действия зенитно-ракетных комплексов».

Также «дроноводы» потеряют возможность стримить видео с БПЛА-разведчиков в реальном времени в штабы. В общем, для Киева наступит катастрофа.

В феврале Маск по просьбе Украины и с одобрения Трампа вырубил все нелегальные терминалы в зоне боевых действий, чтобы напакостить россиянам. Но украинцам американцы отключать рубильник, конечно, не будут.

- Трамп после неудачного налёта на Иран ослаблен политически и неспособен противостоять мощному военному лобби, - считает Кнутов.

Но хочет ли Дональд этому лобби противостоять? Трампу вовсе не нужно, чтобы незалежная проиграла в одночасье. Иначе что он сможет выторговать для «Великой Америки» у России.

Торгуясь за украинские полезные ископаемые, команда Трампа грозила Зеленскому отключением от спутников. Фото: wedmoments.stock/Shutterstock/Fotodom

РЕПЛИКА С МАРСА

Прошлогодняя ссора Трампа с Маском (из-за субсидий на электромобили) закончилась быстро. Милые бранятся - только тешатся. Они приступили к грандиозному проекту, по сравнению с которым Starlink покажется семечками.

За неделю после размещения акций SpaceX Илон разбогател на $624 млрд. Акции торговались так бойко за счет новых перспектив.

Во-первых, в мае компания Маска выиграла два оборонных контракта стоимостью $6,45 млрд для создания космического эшелона «Золотого купола» - непробиваемого противоракетного щита Америки.

Во-вторых, Илон намерен вывести на орбиту уникальные спутники, выполняющие роль космических суперкомпьютеров и дата-центров для обработки запросов Искусственного Интеллекта. Питаться аппараты будут за счет гигантских «крыльев» с солнечными батареями, охлаждаться - жидким аммиаком, «общаться» друг с другом при помощи лазерных лучей. И станут главным мозгом «Золотого купола», а также других военных систем США. Поразить такие дата-центры в космосе сложней, чем на земле. Массовое развертывание запланировано на 2028 год.

У России и Китая есть, что этому противопоставить. Наши комплексы радиоэлектронной борьбы научились глушить сигналы «Старлинка». Мы запускаем новую группировку спутников «Рассвет» с лазерной связью. Американцев крайне беспокоит разработка космического аппарата с ядерным источником энергии - буксира «Зевс».

Китай строит проект «Священный щит», сделал магнетронный комплекс, способный с земли «выжигать» микроволнами спутниковую электронику и работает над проектом космического авианосца «Луань Няо».

Но здесь мы, так сказать, лишь отвечаем взаимностью Маску. А ему-то все это зачем?

Ах да, его главная мечта - полететь на Марс, чтобы обеспечить выживание цивилизации, коли на Земле грянет что-то ужасное.

К 2060 году (Илону будет 89) он намерен построить на Марсе автономный город с населением миллион человек. Но для этого нужны огромные деньги и отработка технологий.

И есть вопрос: не жаждет ли Маск приблизить то самое «ужасное» на Земле - например, ядерную войну, которой он так картинно боится? Чтобы, старчески хихикая, в окружении миллиона избранных говорить на Марсе: «Видите, как я был прав!»

CТРУКТУРА КОМПАНИИ SPACE X

Starlink и Starshield : 61% общей выручки, выручка за год - $11,4 млрд

Space (ракеты, запуски, корабль Dragon): 22%, выручка - $4,1 млрд

xAI (Искусственный Интеллект, инфраструктура): 16%, выручка - $3,2 млрд

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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