Бизнес трещит по швам: налоговая пытается взыскать с Ярушина более 300 тысяч рублей, а с Влада А4 через суд потребовали 6 миллионов

Стас Ярушин Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известность не гарантирует успех в бизнесе, и Стас Ярушин, и Влад А4 это в очередной раз доказали. Как выяснил сайт KP.RU, компании актера и блогера столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Фирма звезды «Универа» годами остается убыточной и даже лишилась доступа к счетам, а с бизнеса интернет-знаменитости пытаются взыскать многомиллионный долг.

Актер и певец Стас Ярушин с 2020 года владеет долей 42,5% в ООО «Спортунивер». Эта компания занимается продажей курсов для представителей спортивного бизнеса и менеджмента. Вот только дела у фирмы, мягко говоря, плохие. По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, по итогам 2025 года выручка упала с 3,7 до 2,7 млн рублей. Убыток же составил внушительные 2,3 млн рублей. Самое интересное, что за пять лет компания ни разу не вышла в плюс, а в 2022-м учредители потеряли на ней 15 млн рублей.

На этом беды бизнеса Ярушина не закончились. Как выяснил сайт KP.RU, артист забыл оплатить налоги на сумму 361 012,47 руб., из-за чего на него было открыто исполнительное производство, а счета фирмы заблокированы.

Не лучше дела и у популярного детского блогера Влада Бумаги, он же Влад А4. У парня более 90 млн подписчиков на YouTube, но его фирму ООО «А4 Трейд» это никак не спасает. Бизнес единолично принадлежит блогеру и является оператором его фирменного мерч-магазина A4 Shop. По данным Rusprofile, в прошлом году, несмотря на выручку в 102 млн рублей, компания принесла убытки в размере 27 млн рублей.

Блогер Влад А4 Бумага Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Теперь же KP.RU выяснил, что с него через суд пытаются взыскать 6 319 756,26 руб. В исполнительном производстве указано, что причиной является взыскание имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. За что именно компания Влада А4 задолжала более 6 млн рублей, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сати Казанова высказалась о возвращении «Фабрики звезд», безумных фанатах, воспитании дочери и будущем человечества: «Мир уже не будет прежним»

Родословные звезд: Прадед Билана служил у царя Николая, а у Ветрова отец был разведчиком

Самбурская разнесла девушку, которая подставила JONY: «Настолько низкая самооценка?»