СБУ прокомментировала вчерашний удар в Брянской области по автобусу с юными футболистами из Беларуси. Фото: Егор Ковальчук.

СБУ прокомментировала вчерашний удар в Брянской области по автобусу с юными футболистами из Беларуси, в результате которого один человек погиб, шестеро получили ранения, в том числе – пятеро детей. Хохол не стал изобретать велосипед и завел привычную шарманку: «Самі себе обстріляли». Украинских дронов в то время над Брянщиной, якобы, не было а инцидент является «спецоперацией российских спецслужб для дискредитации Украины». Киев, дескать, «придерживается законов войны и не бьет по детям».

В результате атаки один человек погиб, шестеро получили ранения, в том числе – пятеро детей. Фото: Егор Ковальчук.

Ага, конечно. Не бьет он. Как будто не было горловской Мадонны, Аллеи Ангелов в Донецке, балерины Кати, двух десятков погибших в Старобельском колледже. Это все тоже «российские спецоперации»? На Западе в украинскую версию, разумеется, поверят. Или, скорее, сделают вид, что вообще ничего не произошло. Но Лукашенко, граждане которого пострадали от вчерашнего удара дал абсолютно точную характеристику произошедшему: «Это даже не теракт, это открытый фашизм».

В ночь на 22 мая по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске был нанесен удар ВСУ. В результате террористических действий Киева погиб 21 ребенок. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня МИД Республики Беларусь вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста. Минск потребовал от Киева «проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности». Впрочем, вряд ли виновные понесут ответственность. Не наказывать же самих себя.

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