Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили наземные роботизированные комплексы ВСУ Фото: Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением села Рай-Александровка Донецкой области. Он отметил стойкость, мужество и значительный вклад в наступление «Южной» группировки войск. В поздравительной телеграмме министр также подчеркнул героизм и самоотверженность бойцов 88-й отдельной мотострелковой бригады, отметив, что их подвиги являются продолжением славных традиций предков, победивших фашизм, а имена павших станут примером безграничной любви к Родине.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил освобождение Рай-Александровки силами «Южной» группировки. Он подтвердил точечные удары по объектам украинского ТЭК, в частности, по складу ГСМ в Борисполе-2 и нефтеперерабатывающему заводу в Затурино.

И также уточнил данные потерь ВСУ за минувшие сутки: подразделения группировки войск «Север» уничтожили свыше 195 украинских военнослужащих, «Запад» - 210, «Южной» - 165, «Центр» - 285, «Восток» - 445, «Днепр» - 60.

Также главком ВСУ Сырский лишился по всей линии боевого соприкосновения более 1360 украинских боевиков и иностранных наемников. До передовой не добрались десять бронемашин, девять орудий (в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и РСЗО «Град»), а также 86 автомобилей с пехотой противника.

В ходе боев в Красном Лимане подразделения 67-й дивизии группировки «Запад» заняли семь опорных пунктов и 48 зданий, блокировав группу противника. Штурмовики «Южной» группировки освободили 98 зданий на улицах Константиновки.

Армейская авиация, операторы беспилотников и артиллерия нанесли удары по складам дронов и пунктам дислокации украинских формирований в 142 районах.

Силами ПВО России были успешно отражены атаки ВСУ: сбиты 10 авиабомб, три американских ракеты HIMARS, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 992 ударных дронов ВСУ самолетного типа дальнего действия. Это была рекордная, но тщетная попытка ВСУ поразить цели в мирных населенных пунктах России.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции, по состоянию на 18 июня 2026 года уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

164 703 - дронов.

662 - ЗРК.

29 819 - танков и бронемашин.

1 740 - РСЗО.

35 395 - орудий.

64 357 - единиц спецтехники.