48-летней Татьяны Плетневой не стало в ночь с 12 на 13 июня. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Евгения Рудина

Напомним, что 48-летней Татьяны Плетневой не стало в ночь с 12 на 13 июня. Причина смерти — рак печени, с которым артистка боролась несколько лет. Церемония прощания состоялась в ритуальном зале морга ГКБ N 36 имени Иноземцева. Среди присутствующих были замечены дочь Плетневой Анна, возлюбленный Александр Бегак, звезда реалити-шоу Никита Турчин, а также актеры Евгений Кисляк, Лилия Бандурина и Владислав Дунаев.

Из ритуального зала морга ГКБ N 36 белый гроб с телом Татьяны перевезли в ближайший Храм Преображения Господня, где прошло отпевание. Гроб был усыпан цветами. Присутствующие отметили, что перед смертью на фоне тяжелого недуга актриса сильно похудела.

Фото: личный архив Никиты Турчина

Фото: личный архив Никиты Турчина

Татьяна, которая несколько лет боролась с онкологией, скрывала недуг от окружающих и никогда не жаловалась на здоровье. Еще в феврале звезда сериалов активно снималась, а потом резко пропала. Плетнева сгорела всего за несколько месяцев. Кроме того, актриса столкнулась с рядом проблем. Прописка у Татьяны была питерская, и медики сообщили, что оказать должную помощь в московской клинике ей не смогут. Впрочем, друзьям артистки все же удалось договориться.

«Всем почитателям таланта Татьяны, её друзьям и знакомым сообщаем, что после неравной борьбы с тяжелой болезнью и врачебной бюрократией, наша любимая мама, дочь и сестра Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц», — ранее сообщали родные Татьяны.

Фото: личный архив Никиты Турчина

Фото: личный архив Никиты Турчина

У артистки осталась 28-летняя дочь Алена. Проститься с Плетневой приехал и ее возлюбленный, предприниматель Александр Бегак, с которым она познакомилась незадолго до смерти.

После отпевания траурная процессия направилась на Ново-Богородское кладбище, где захоронили Татьяну Плетневу.

Фото: личный архив Никиты Турчина

Фото: личный архив Никиты Турчина

Проститься со звездой также пришел режиссер и друг Виктор Тамбовкин. Последняя роль Татьяны была как раз в его картине.

Добавим, что Плетнева играла, в основном, второстепенные роли, но заметные. Многие знают актрису по таким проектам, как «Кухня», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский» и др. Яркая роль у Плетнёвой была в новогодней комедии «Звезды в Сибири», где ее героиня закрутила роман с Дмитрием Маликовым. Также Татьяна сыграла Золушку в клипе Александра Реввы на песню «Зацепила».

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