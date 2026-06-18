«Вам одобрена семейная выплата. Перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели»: В чем суть новой уловки мошенников

С 1 июня у родителей с двумя и более детьми впервые появилась возможность подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Естественно, таким шикарным поводом не могли не воспользоваться аферисты. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

С 1 июня можно подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Это происходит впервые. Социальную поддержку имеют право оформить семьи с двумя и более детьми. И лишь те, у кого не очень высокие доходы. А именно - меньше, чем полтора регионального прожиточного минимума на одного члена семьи (подробнее - на сайте Социального фонда России).

Естественно, таким шикарным поводом не могли не воспользоваться телефонные аферисты. На телефоны россиян приходят смс следующего содержания: «Вашей семье одобрена ежегодная выплата, перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели». По ссылке – фишинговый сайт, имитирующий портал госуслуг. Пользователь вводит логин и пароль, а потом еще и код из смс. И через минуту мошенники получают доступ уже к реальному аккаунту жертвы.

В целом, здесь нет ничего особо страшного (KP.RU подробно писал об этом). Но злоумышленники используют кражу личного кабинета в психологических целях. Жертве начинают названивать липовые сотрудники следственных органов и пугать тем, что якобы террористы прямо сейчас получили доступ ко всем банковским счетам (что невозможно физически) и отправляют деньги на поддержку ВСУ, а это уже пахнет госизменой. Напуганную тюремными сроками жертву «доят» до последней копейки.

Злоумышленники используют кражу личного кабинета в психологических целях. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Напомним, подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты можно через портал госуслуг или любой МФЦ. Самостоятельно ничего считать не нужно. Социальный фонд запросит всю нужную информацию у Федеральной налоговой службы. Если все будет успешно, то кэшбек на банковский счет придет автоматически - в течение полумесяца.

СОВЕТЫ «КП»

Как не попасться на уловки мошенников

- Доверяйте только официальным источникам информации и проверенным ресурсам;

- Не переходите по непонятным ссылкам, присланным от неизвестных контактов;

- Не скачивайте на телефон приложения, дающие удаленный доступ к смартфону;

- Не сообщайте никому и ни при каких обстоятельствах пароли, коды из СМС и пуш-уведомлений;

- Не ведите бесед с неизвестными абонентами, кем бы они ни представлялись – если чувствуете что-то неладное, просто положите трубку;

- И уж тем более не отправляйте и не отдавайте свои деньги, если об этом вас просит кто-то, кого вы никогда не видели и общаетесь с ним только по телефону.

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