Сергей Степашин: В регионах набирает силу самооборона. И это тоже приближает нашу Победу

Сергей Степашин в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

…- Сергей Вадимович, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Степашина.

- Привет, Саша, тебе. И, конечно же, всем слушателям и читателям «Комсомолки».

- Вот мы с вами уже прочитали колонку нашего знаменитого, легендарного военкора Саши Коца об атаке - «рекордной» - украинских нацистов на Москву… И Саша снимает шляпу перед нашими ПВО. «В ночь на 18 июня над Россией сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом - 180 на эту минуту».

- 555 - это по всей стране, а 190 по Москве, сказал Собянин.

- Ну, одно дело – вот мы, журналисты, пишем на эти темы. А к вам, товарищ генерал-полковник, обращаюсь - как к человеку военному. Тем более, знаю, что вы постоянно общаетесь с нашими военачальниками. Как вы оцениваете работу ПВО?

- Ну, во-первых, это - совершенно другая, новая война – я имею в виду - дроновая… А поначалу мы, в общем-то, считали, что атаки БПЛА будут - как эпизоды. Сегодня это - основная ударная сила, - цитирует Степашина KP.RU.

Тем более, мы видим, как сотни, тысячи, десятки тысяч дронов поставляет сегодня Украине так называемый запад.

И «большая семерка» (саммит проходит сейчас во Франции. - А.Г.) еще раз подтвердила, что они будут и дальше активно вооружать Украину. Это надо иметь в виду.

Поэтому, конечно, принят комплекс мер в нашей стране, создан специальный род войск - дроновый.

- Ну, и антидроновый тоже.

- Да, это - система противовоздушной обороны. 190 дронов, которые летели на Москву, практически все были сбиты.

Конечно, это говорит о том, что у нас сформировалась своя система борьбы с дронами. Это первое.

Второе – надо понимать, что укронацисты бьют по мирным объектам.

Вот удар был по белорусским детишкам (речь об атаке БПЛА по автобусу с детской футбольной командой в среду, 17 июня. - А.Г.).

Бьют по жилым домам – сейчас прилет был в Жуковский в многоквартирный дом.

Ну и, конечно, одна из основных целей укронацистов – это НПЗ, попытка подорвать наш бензиновый потенциал, если так можно сказать.

Вот это одна из главных задач украинских боевиков, которые ведут эту дроновую войну.

Ну, и третье. Сейчас появилась и еще одна, совершенно новая форма борьбы с этими дронами – это не только наши войска, не только армия, не только гвардейцы, но и силы местной противовоздушной обороны.

- Вот об этом - подробнее бы, товарищ генерал-полковник.

- Мы здесь используем - и активно - опыт Великой Отечественной.

Я напомню о блокадном Ленинграде, когда бойцы МПВО тушили зажигалки, спасали город от пожаров. Он-то не сгорел, хотя на Ленинград сбросили миллионы бомб во время Великой Отечественной. Видишь, как тот опыт сегодня востребован.

- Вот насколько мне помнится, ваша мама - Людмила Сергеевна - девочкой тоже эти фашистские зажигалки тушила…

- Тушила, да, и получила медаль «За оборону Ленинграда» в 15 лет.

- А еще - ведь и ваша кандидатская диссертация посвящена противопожарной обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной.

- Да, и это - один из важных элементов внутренней обороны страны.

Плюс - повышенная ответственность всех местных властей, руководителей крупных предприятий за собственную внутреннюю оборону…

- Ответственность?

- Да, есть такое понятие «внутренняя оборона», мы сейчас ее тоже очень активно используем. Ну а с Сашей Коцем я полностью согласен. Правда, я шляпу не ношу - и перед нашим ПВО ее снимать не стану.

Но просто хочу сказать ребятам огромное спасибо, они сегодня выполняют свой воинский долг по-настоящему, что называется.

- То есть, дело не только в технологии что ли, да, а в общем и сила духа - она тоже проверяется.

- Безусловно. И более того, ведь сегодня активную антидроновую борьбу ведут, по сути дела, и гражданские люди. Они сейчас набираются опыта, организована специальная подготовка – вот это я знаю не понаслышке.

Кстати, многие поручения - по защите наших важных объектов - получило сегодня и министерство строительства, где возглавляю общественный совет. Насколько мее известно, укронацисты снова метят и в Крымский мост, да и к моему родному Ленинграду-Петербургу подбираются, шакалы.

Это и Кронштадт, это, кстати, и дамба, надо это иметь в виду.

- Я однажды с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым на один полигон ездил, и видели там гигантскую выставку таких вот и беспилотников, и антидронных серийных РЭБов этих…

Сегодня Ростех, конечно, занимается этим очень активно. Я знаю, что это одна из важнейших задач, которую поставил наш президент. И здесь задействованы очень серьезные ресурсы. Я знаю, что я говорю…

- Но это не говорит о том, что мы все резервы исчерпали, да? Надо и дальше продолжать.

- Безусловно. На самом деле, надо побеждать врага. Это совершенно очевидно для нас всех. Мне кажется, в какой-то степени и пример Ирана здесь также заслуживает внимания. Хотели разбомбить, разбить – ан нет, иранцы сумели защититься, хотя и потери были большие, видишь, какая история. Так что надо это иметь в виду.

- Кстати, вы мне как-то рассказывали, что были свидетелями, как практически над вашим домом сбили беспилотник…

- Ну, да, это было пару лет назад - сбили прямо перед школой Примакова.

Уже тогда эти шакалы били по гражданским объектам.

- Это школа имени Примакова?

- Да. Ты знаешь, она находится недалеко от Москвы. В районе Барвихи.

- Да, вот вы много ездите по стране, наверняка обсуждаете эти темы с руководителями регионов?

- Конечно, мы делимся своими оценками и мнениями.

Ну, у нас сегодня все губернаторы по сути дела стали в строй, что называется, с точки зрения местной самообороны. Кстати, главам регионов президент тоже поставил специальные задачи - с точки зрения организации защиты обороны объектов.

Вот недавно я был в Иркутской области, говорили об этом с губернатором Игорем Кобзевым. Ну, ты знаешь, что он был замминистра по чрезвычайным ситуациям, у них целая система выработана для защиты особо важных объектов.

Словом, в регионах набирает силу самооборона. И это тоже приближает нашу Победу.

- Спасибо вам за интервью, товарищ генерал-полковник.

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