У Трампа не осталось выбора: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

США и Иран дистанционно подписали 14-пунктный меморандум о взаимопонимании, который должен остановить затянувшийся конфликт и запустить процесс постепенной деэскалации между странами. Фото: REUTERS.

США и Иран дистанционно подписали 14-пунктный меморандум о взаимопонимании, который должен остановить затянувшийся конфликт и запустить процесс постепенной деэскалации между странами, сообщает Reuters. Документ рассматривается как временное соглашение и фактически фиксирует прекращение боевых действий. По условиям меморандума стороны договариваются о 60-дневном переговорном окне, в течение которого должны быть согласованы ключевые параметры будущего соглашения.

БЛИЦКРИГ ПРОВАЛИЛСЯ

Администрация Дональда Трампа представила меморандум как дипломатическую победу, способную стабилизировать ситуацию на мировых энергетических рынках. Сам президент США заявил, что Вашингтон готов вновь применить силу, если Иран нарушит условия договорённостей.

«Мы разбомбим их, если они нарушат пункты соглашения», - заявил Трамп в ходе пресс-конференции по итогам подписания меморандума.

При этом даже беглое прочтение текста документа показывает, что американский лидер пошел на колоссальные уступки Тегерану.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, Трамп пошел на это соглашение из-за военного провала США.

Президент США заявил, что Вашингтон готов вновь применить силу, если Иран нарушит условия договорённостей. Фото: REUTERS.

- Основная причина, по которой президент США подписал меморандум, это не сбывшаяся надежда на блицкриг и скорую победу над Ираном. Соединенные Штаты намеривались как минимум свергнуть действующую в стране власть, а как максимум уничтожить иранскую государственность. Но они провалились. Иран не только выстоял под американскими ударами, которые не прекращались даже во время переговоров, но и бил ответно по Израилю и по всем тринадцати военным базам США в регионе. Часть из них повреждена до такой степени, что не подлежит восстановлению. Вот эти болезненные удары и в целом затягивающийся конфликт вынудили Трампа сначала возобновить двусторонние контакты, а затем пойти на переговоры и заключить болезненное соглашение, - отметил Долгов.

Эксперт добавил, что помимо военных неудач на решение президента США повлияла и ситуация в самих Соединенных Штатах. «Вместо американского триумфа общество увидело длительную войну и рост цен на топливо, - подчеркнул Долгов. - В преддверии промежуточных выборов в Конгресс всем этим пользуется американская оппозиция. Это второй фактор, который вынудил Трампа подписать меморандум».

ИЗРАИЛЬ НЕ СМИРИТСЯ

Несмотря на подписание меморандума, ситуация остаётся неопределённой. У сторон есть ограниченное время на переговоры, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, удастся ли превратить временные договорённости в полноценное и устойчивое мирное соглашение.

Востоковед Долгов считает, что в ходе будущих переговоров уже Тегеран будет вынужден пойти на определённые уступки Вашингтону.

- Будут обсуждаться вопросы международного контроля над иранской ядерной программой. На мой взгляд, Иран на него согласится. Несмотря на стойкость режима, его военные и политические возможности ограничены, - считает Долгов.

Свое слово еще не сказал Израиль, где подписание меморандума восприняли крайне негативно. Фото: REUTERS.

По мнению эксперта, свое слово еще не сказал Израиль, где подписание меморандума восприняли крайне негативно. «Трамп сделал все, чтобы Израиль не участвовал в подготовке этого меморандума, - указал политолог. - Все было подано так, что Тель-Авив должен принять соглашение как данность. Мол, всем рулят Штаты. Но все прекрасно понимают, что реальный инициатор конфликта – Нетаньяху.

Для премьер-министра Израиля продолжение войны с Ираном – это фактически вопрос политического выживания, подчеркивает Долгов.

- Нетаньяху считает, что «антиизраильская ось» в лице Тегерана, «Хезболлы» и остатков ХАМАС, хоть и ослаблена, но продолжает существовать. Поэтому Тель-Авив будет пытаться сорвать мирные переговоры между США и Ираном», - отметил Долгов.

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