«Копия отца»: Красивый сын Киркорова вышел на подиум

13-летний Мартин на подиуме для бренда «Гоша Рубчинский». Фото: Алина ЧЕРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Изменив форму носа на более миниатюрный, Филипп Киркоров сделал эксклюзивную фотосессию для бренда российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Филипп Киркоров для бренда «Гоша Рубчинский».. Фото: соцсети Филиппа Киркорова

Однако не Филипп, а его 13-летний сын Мартин стал главной звездой недавнего дефиле Рубчинского. Вип-ряды ахнули при виде сына поп -короля. Мартин возмужал и стал копией своего звездного отца. К слову, наследник артиста уже не первый раз участвует в модном дефиле. Четыре года назад со своей сестрой Аллой-Викторией (сейчас дочери Киркорова 14 лет). Мартин ходил по подиуму на показе российского бренда KATEE’S KIDS.

Мартин на подиуме. Фото: Алина ЧЕРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Алла-Виктория хочет стать дизайнером интерьеров. А вот Мартин раньше грезил о карьере футболиста, а сейчас хочет стать бизнесменом, - говорит о любимых детях Филипп Киркоров.

Архивное фото 9-летнего Мартина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

-Мои дети не хотят славы. Они у меня достаточно скромные ребята и стараются держаться в тени — никуда не ходят, боятся света камер. Не боятся даже, а избегают. Дети, как ни крути, хотят себе собственной судьбы. Слава Богу, что они выбирают себе другой путь в жизни. На сцену не рвутся, стихи не читают, в театр не идут, петь не хотят. А там уж как получится, -рассуждает Филипп Киркоров.

Напомним: ранее дети Филиппа Киркорова учились в Дубае, в Swiss International Scientific School, где изучали иностранные языки.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Руслан Рощупкин/личный архив Филиппа Киркорова

Обучение в этой швейцарской международной частной школе на двоих детей обходилось Филиппу в более солидную сумму, чем в России, поскольку в стоимость входит ещё и проживание учеников в пансионе.

Стоимость обучения за одного ребенка, включая полный пансион с проживанием и питанием, составляла около 6 миллионов рублей. В прошлом году дети поп-короля вернулись в Россию и теперь грызут гранит науки в одной из столичных элитных школ.