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Здоровье19 июня 2026 1:30

Четыре сигнала, что ребенка нужно срочно забрать из лагеря

Психолог Игнатьева рассказала, как понять, что ребенку нужна помощь
София БЕЛИК
Психолог Игнатьева рассказала, как понять, что ребенку нужна помощь.

Психолог Игнатьева рассказала, как понять, что ребенку нужна помощь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы отправляем детей в лагерь с надеждой, что они отдохнут, найдут новых друзей и станут самостоятельнее. За путевку родители часто платят немалые деньги, поэтому мысль о том, что им там может быть плохо, вызывает тревогу и возмущение. Но сколько родителей, отправив чадо на первую в их жизни смену, потом были в смятении. Дитя звонит, рыдает в трубку и просит забрать. Пытаешься выяснить в чем дело? Говорит какую-то ерунду. Подрываешься, мчишь за десятки километров, врываешься на территорию лагеря - а ребенок плетет венки с подружками и делает большие глаза: «Зачем приехала?!» Оказывается, слезы и тоска были с непривычки к самостоятельной жизни. Всего-то нужно было подождать. Но бывают ведь и ситуации, когда за спиной вожатых разворачивается травля. А иногда и с попустительства взрослых. Как родителям понять по сбивчивым речам, что ситуация близка к критической и нужно ехать выручать?

Отправляем детей в лагерь с надеждой, что они отдохнут, найдут новых друзей и станут самостоятельнее.

Отправляем детей в лагерь с надеждой, что они отдохнут, найдут новых друзей и станут самостоятельнее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Тоска по дому - это здоровое переживание, которое испытывает и родитель, и ребёнок, ведь нарушается связь между ними, - говорит Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки онлайн-сервиса психологической поддержки Ясно. - В этот момент психика ребёнка может сигналить о трудностях, но это совершенно нормально, так как рано или поздно каждый человек сталкивается с этим социальным моментом.

При этом отказываться от поездки в лагерь еще на этапе планирования не стоит. Эксперт называет такое приключение закономерным этапом самостоятельной жизни:

- Нельзя постоянно быть на связи с ребёнком, это нужно принять.

Самое важное, что может сделать родитель - обеспечить подростку бережную среду. Лагерь - это ведь не только территория и программа отдыха, но и люди вокруг: воспитатели, вожатые, соседи по комнате. И, в отличие от бытовых условий, это «на берегу», до начала смены не почувствуешь. Поэтому да, приходится прислушиваться к первым реакциям детей и пытаться понять, что за ними стоит.

Психотерапевт назвала несколько сигналов, что ситуация выходит за рамки нормальной:

- Как правило, мама и папа чувствуют, различают интонацию своего ребенка. И есть разница в слезах между «я скучаю» и «я загнан в угол». Во втором случае плач может быть скрытый, подавляемый. И даже на прямой вопрос ребенку вы можете получить в ответ: «Всё нормально». Так психика защищается, если сверстники буллят или ребёнок как-либо пострадал, например, и скрывает. На это стоит обратить внимание.

- Когда ребёнок резко замолкает в разговоре или отвечает односложно - это явно не просто тоска по дому. На что-то жаловаться, изливать чувства - это нормально, но уходить от темы, нехотя отвечать - тревожный знак.

- Ещё один маркер: симптомы вместо слов. «Мам, у меня болит живот», «Не могу заснуть». Иногда психика не умеет объяснять словами, поэтому превращает это в телесный язык, и особенно это проявляется у детей младшего возраста.

- Если ребёнок просит забрать домой настойчиво, не объясняя детали.

Важен возраст, потому что дети помладше действительно много плачут, и плач яркий, открытый. Но не всегда это повод бить тревогу, потому что они ещё не понимают, что необходимо время для того, чтобы привыкнуть к новому месту и людям. На слёзы нужно обратить внимание, когда ребёнок спустя 3-4 дня пребывания на смене продолжает переживать, плакать.

Подростки чаще говорят в трубку: «всё нормально! Отстаньте», но за этой невозмутимостью прячут что-то неприятное. Их не нужно впрямую расспрашивать о чувствах, лучше узнать про то, что ели, какие кружки и активности нравятся. И здесь уже можно сделать вывод: ребёнок гаснет при ответах, значит, что-то не так.

В общем, родителям важно не пускать ситуацию на самотек, но и не терять самим голову от разлуки. При телефонном разговоре не паниковать, так как дети быстро и сильно считывают эмоции, а общаясь с вами, рассчитывают на опору. Поездки, знакомства - это прекрасный опыт. Если спустя несколько дней вы поняли, что ребёнку все-таки плохо в лагере, то, конечно, нужно его забрать домой.

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