Дочь Юлиана Семёнова Ольга: «Эталонным Штирлицем был Вячеслав Тихонов, но кто сыграет эту роль в спектакле, секрет»

В 70-е, ещё до премьеры легендарного многосерийного телефильма Татьяны Лиозновой, выходили спектакли по роману Семёнова в театрах Советского Союза. На фото - Вячеслав Тихонов в роли Штирлица Фото: кадр из фильма.

Пьесу по роману Юлиана Семёнова написала его дочь – Ольга. Режиссер постановки – Юрий Грымов. В театре говорят, что это первая инсценировка «Семнадцати мгновений весны». Что не совсем так. В 70-е, ещё до премьеры легендарного многосерийного телефильма Татьяны Лиозновой, выходили спектакли по роману Семёнова в театрах Советского Союза. И позже были. В прошлом году в Театре Российской Армии показали спектакль «Семнадцать мгновений весны». Его привез на гастроли в Москву театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска.

Премьера «Мгновений…» в «Модерне» запланирована на 17 и 18 октября. Спектакль будет трехактным, то есть длинным.

С идеей этой постановки к Юрию Грымову обратилась дочь Юлиана Семёнова – Ольга. 8 октября - 95 лет со дня рождения писателя. Хороший повод, чтобы вспомнить героев его книг. Вначале Грымов изумился: ««Семнадцать мгновений…» на сцене… Неужели?». Но после подумал: почему бы и нет? В спектакле речь пойдет об событиях весны 1945 года.

Пьесу по роману Юлиана Семёнова написала его дочь – Ольга. Фото: Карпухин Сергей

«То, что не прозвучало в фильме Татьяны Лиозновой, должно прозвучать в моем спектакле: Ялтинская конференция случилась благодаря Максиму Исаеву, благодаря его действиям как разведчика. Это не фантазия, это очень важный момент», - говорит Грымов. Некоторые линии и сцены из романа, не вошедшие в легендарный фильм, появятся в спектакле.

Взявшись за гуж, режиссер объявил кастинг на роль Штирлица (Максима Исаева). Требования к исполнителю главного национального героя такие: 35–45 лет, европейская внешность, опыт работы в театре. Многие сразу подумали, что Штирлица мог бы сыграть Сергей Безруков. И хотя в театре уже идут репетиции, костюмы шьются, декорации строятся, решение, кто будет играть Штирлица, до сих пор не принято.

«Мы шифруемся, - интригует Грымов. - У нас сложная и ответственная задача, требующая серьезного подхода. Тем более Штирлиц работал под прикрытием, поэтому мы всегда ищем этого персонажа». Эксперты и консультанты внешней разведки активно сотрудничают с Грымовым и труппой.

Я спросила дочь Юлиана Семёнова Ольгу, почему она выбрала «Семнадцать мгновений весны» для инсценировки.

- Штирлиц - очень актуальный и легендарный персонаж, а гениальные тексты Юлиана Семенова пропитаны любовью к отечеству. Они учат патриотизму. У меня родилась идея написать пьесу по роману моего отца, сохранив оригинальный текст, великолепные диалоги, глубокие монологи героев. Например, когда отец писал пастора Шлага, он вдохновлялся своими беседами с литературоведом и другом Львом Аннинским. У меня был соавтор Алексей Репин, молодой историк и биограф моего отца. Он живет в Севастополе. Мы шли по канве романа. Появилось драматургическое прочтение, но текст Семенов остался без изменений. Когда пьеса была готова, я предложила её Юрию Грымову, который с уважением относится к творчеству Юлиана Семёнова. Он считает, что такой спектакль может стать событием в театральной жизни Москвы. У Грымова современный подход к драматургии. Он сможет заинтересовать молодёжь.

Грымов не собирается ничего менять. Надеюсь, в спектакле удастся сохранить шарм текстов Юлиана Семёнова. Кстати, Татьяна Лиознова, когда делала знаменитую экранизацию, единственное, на чем настояла, и чего не было в романе, она добавила трогательную сцену в кафе, когда Штирлиц встречается с женой.

Не хочу ругать отечественных кинематографистов, которые снимали фильмы по произведениям отца. С большим уважением отношусь к режиссеру Сергею Урсуляку, но мне кажется, его сериала «Исаев» был бы успешней, если бы автор сценария Алексей Поярков не позволил себе переписать текст Юлиана Семёнова. Его проза намного глубже, чем сценарий.

- У вас есть предложение, кто бы мог сыграть Штирлица?

- Я не могу советовать режиссеру. Для старшего поколения зрителей эталонный Штирлиц - это Вячеслав Тихонов, красивый, умный, интеллектуальный и интеллигентный актер. Он умел думать в кадре. Отец написал 13 романов и маленькую повесть про Штирлица. После выхода «Семнадцати мгновений…» он надеялся, что будут ещё экранизации. И видел в роли Штирлица только Тихонова. Возможно Грымов найдет актера, чем-то похожего на Вячеслава Васильевича. Этот герой - воплощение русского интеллигента, интеллектуала, думающего, знающего несколько языков. Каким и должен быть разведчик-нелегал. Как говорил отец, если в кино показывают разведчика, который бегает по крышам и стреляет с двух рук, значит, этот разведчик «провалился».

Кстати, Даниил Страхов, который играл в сериале Сергея Урсуляка Максима Максимовича Исаева (в будущем Макса Отто фон Штирлица), с ролью справился, в нем есть сходство и обаяние Вячеслава Тихонова. Но нельзя сравнивать пьесу с легендарным фильмом. Спектакль – это другое. Я благодарна Юрию Грымову, что он не побоялся за это взяться.

- Есть ещё проекты по произведениям Юлиана Семенова?

- Планирую выпустить ещё один папин роман о Штирлице «Третья карта». В нем события происходят на Украине. Выясняется, что Штирлиц украинец по маме. И русский по отцу. В романе мастерски выписаны образы Бандеры и Мельника, против которых Штирлиц сражается. Страдания украинского народа и ужас украинского национализма. Это очень пророческий роман. Жаль, что продюсер, получившая у нас права на экранизацию ещё в 2022 году, до сих пор не начала съёмки. Этот фильм сегодня прозвучал бы!

Ещё я написала пьесу по роману отца «Майор Вихрь». Надеюсь, ею заинтересуются театры. Современная молодежь не читает книги и не смотрит старые фильмы. Пускай хотя бы в театре узнают про советских разведчиков-нелегалов, работавших в годы войны.

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