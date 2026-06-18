Ольга Бузова снова сбежала из больничной палаты, где лечит свою разбитую и недавно прооперированную ногу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Бузова снова сбежала из больничной палаты, где лечит свою разбитую и недавно прооперированную ногу. На сей раз врачи не смогли удержать обездвиженную артистку в больничных стенах, поскольку у Оли по плану был кастинг танцоров в ее новое шоу «Разрешаю себе», которое пройдет 2 октября в Live Arena. Как и на недавний детский конкурс в Кремлевском дворце, артистка приехала на инвалидной коляске. Пока, по словам поющей теледивы, самостоятельно передвигаться она не может, и неизвестно, сколько еще пробудет в клинике.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бузова намерена судиться с плиточниками, из -за которых оказалась на инвалидной коляске

«Это большой риск, что я здесь нахожусь. Меня отпускают второй день только под мою собственную ответственность. Поэтому я не смогу провести с вами много времени. Каждая секунда нахождения в таком состоянии вызывает у меня боль», — сказала Бузова репортерам.

У Оли по плану - кастинг танцоров в ее новое шоу «Разрешаю себе», которое пройдет 2 октября в Live Arena. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бузова на инвалидной коляске провела кастинг танцоров в свое новое шоу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: артистка упала в своей ванне и разбила колено, после чего была госпитализирована в клинику. Как выяснилось, Ольга намерена судиться с плиточниками, из-за которых оказалась на инвалидной коляске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«У меня вопросы к тем, кто укладывал эту плитку», — вздыхает Бузова.

Судя по всему, Ольга Бузова намерена через суд призвать к ответу строителей, которые укладывали плитку в ее ванной.

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