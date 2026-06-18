Наталья Фриске сделала татуировку с отпечатками пальцев дочери Луны Фото: Кадр видео.

Младшая сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, похвасталась новой татуировкой. 40-летняя Наталья показала подписчикам в соцсетях почти весь процесс нанесения узора на кожу. Маленькая дочка Луна (в апреле ей исполнилось 4 года) надавила пальцами на правое плечо мамы, а потом по этим отпечаткам тату-мастер сделал рисунок.

«Нерушимая связь. Мама и дочь», - подписала кадры Наталья Фриске. Результатом она осталась очень довольна.

Наталья Фриске сделала татуировку с отпечатками пальцев дочери Луны

Наталья, которая на 12 лет младше покойной сестры Жанны (ушла из жизни в 2015 году из-за агрессивной опухоли мозга), училась в юридическом институте. Одно время она тоже решила податься в шоу-бизнес: в 2007 году заменила родственницу в группе «Блестящие». Но пробыла там всего полгода и ушла в бизнес.

В 2019 году Наталья вместе со вторым мужем Сергеем открыла бар на Шри-Ланке, но дела шли не очень хорошо. В итоге бизнес развалился, а супруги развелись. Позже Наталья пошла на курсы визажистов и позже работала в сфере красоты (занималась наращиванием ресниц и оформлением бровей).

Фриске-младшая прошла тяжелый путь к материнству – у нее не получалось стать мамой на протяжении 12 лет. Наталья рассказывала, что она пережила три замершие беременности и неудачное ЭКО. Долгожданная дочка, которую она назвала Луной (с ударением на первый слог) родилась у нее в апреле 2022 года. С отцом ребенка, Александром Титовым, женщина рассталась еще до родов. Она говорила, что решила растить Луну одна.

Фото: Кадр видео

С дочкой Наталье помогают родители – Владимир Борисович и Ольга Владимировна. В годовщину смерти старшей дочери, 15 июня, супруги признались, что все эти 11 лет, прошедших с ее ухода, они не видят своего старшего внука Платона. Мальчику, которому в этом году исполнилось 13 лет, не дает видеться с бабушкой и дедушкой его отец – телеведущий Дмитрий Шепелев.

Шепелев уже несколько лет живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой. Кроме Платона, они воспитывают дочь Екатерины от первого брака (Ладе тоже 13 лет), а также общего шестилетнего сына Тихона.

Дмитрий заявил, что семья Фриске предлагала ему встретиться с Платоном только «в телевизионной студии, под камеры, на публику», поэтому он отклонил эти предложения. Отец Жанны назвал эти слова ложью и предположил, что ему придется оставить квартиру дочери (которую он обещал завещать Платону) своей младшей внучке.

«Если в ближайшее время я не смогу Платошу увидеть, то я просто перепишу ее (квартиру) на Луняшу. А он, понимаете, может, еще детей 10-15 человек будет делать, и Платоша просто ни с чем не останется», — сказал KP.RU Владимир Фриске.

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