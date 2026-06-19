Если юг дорожает вдруг: что происходит с ценами на отдых и как отпускникам сэкономить

Самый лучший способ сэкономить на отдыхе - поселиться в палатке! А еду добывать охотой и рыбалкой... Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Отдых на Черноморском побережье России за май подорожал на 40%!» - такой цифрой ошарашил недавно Росстат. Впрочем, это не сенсация: в начале сезона цены всегда взлетают, хотя обычно и не так сильно. И этот сезон поначалу тоже обещал быть стандартным: цены - строго вверх, вслед за растущим спросом, а как же еще?

Но пришло лето - и что-то пошло не так. Гостиницы Сочи в июне массово завлекают туристов скидками. Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщает небывалое: авиабилеты в крупные туристические города России на начало июля подешевели на 9 - 15% (по сравнению с тем же периодом 2025 года). Средняя стоимость перелета по самым низким тарифам без багажа упала на 12,4%, с багажом - на 9,2%.

Нет, билеты в Сочи на июль все же подорожали (в частности, из Москвы). Но в то же время средняя цена самого экономного билета в Минводы снизилась на 19 - 23%, а в Калининград - на 20 - 50%...

Еще в 2024 году отдых на отечественных курортах пользовался бешеной популярностью, тогда спрос подскочил сразу на 27%. А в этом году он может прибавить только около 4%, прогнозирует вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

- Из-за охлаждения спроса цены не будут увеличиваться так резко, как в прошлые годы, - говорит он.

Так к чему готовиться отпускникам, которые решили отдохнуть в родной стране?

Отпускная инфляция Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

КРЫМ

В начале года продажи туров и отелей росли на 10 - 15% по сравнению с прошлым годом. Но ближе к лету рост спроса замедлился.

- Некоторые туристы свои заявки отозвали, и сейчас мы ожидаем рост где-то 5% к прошлому году, - объясняет вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Средний чек на отдых в Крыму во второй половине лета вырос на 8 - 10% по сравнению с прошлым годом, отмечает Ромашкин. Например, 10 дней в отеле 3 - 4 звезды с завтраком теперь обойдутся примерно в 45 тысяч рублей на человека. И это - без учета дороги. Поэтому к вышеназванной сумме нужно плюсовать билеты на поезд или стоимость 200 - 250 литров бензина. Если ехать из Москвы, плацкарта туда-сюда будет стоить от 6000 рублей с человека (но найти билет - большая проблема), а бензин - от 14 до 18 тысяч рублей.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Спрос на отдых в Анапе вырос на 40%. И это лучший показатель среди всех российских направлений. Однако не все так однозначно.

- Прошлым летом там были проблемы с закрытыми пляжами из-за разлива мазута, - напоминает Сергей Ромашкин. - Поэтому, если брать не проценты, а абсолютные цифры, то в 2025 году Анапа приняла около 2,5 млн человек, а в 2024-м - около 5 млн. В этом году мы ожидаем некий промежуточный результат - около 4 млн.

А к Сочи россияне заметно охладели - по оценкам АТОР, бронирование на лето (горнолыжный сезон не в счет) упало на 15% год к году.

- Среди причин - нестабильная работа аэропорта. А еще Сочи в массовом восприятии считается дорогим курортом, хотя на самом деле город большой, там 160 километров пляжей, и размещение очень разное по цене. Если бронировать не центр, а, например, Лазаревское, то цены будут ниже, чем в Крыму и Анапе. А в Адлере - примерно, как в Крыму, - объясняет Ромашкин.

ОТДЫХ БЕЗ МОРЯ

В фаворе в этом сезоне - исторические города, где развита инфраструктура и есть что посмотреть. Москва - плюс 4%, Петербург - плюс 3%, Казань, Свияжск и прочие достопримечательности Татарстана - плюс 8%.

Пользуются спросом и направления, куда несложно добраться из крупнейших городов: Карелия, Ленинградская область, Подмосковье и соседние с ним области.

А вот спрос на Байкал и Камчатку упал на 10 - 12%.

- Не могу сказать, что у всех российских туристов снизились доходы, но тренд на разумную экономию налицо, - объясняет Сергей Ромашкин.

В общем, варианты отпуска со сложной и недешевой дорогой «ради эмоций» первыми попали под сокращение. В этом сезоне большинство отпускников хочет просто спокойно отдохнуть.

Но есть еще одна тенденция «разумной экономии» - люди сокращают число поездок.

- Раньше многие путешествовали дважды в год: одна поездка длинная - на 10 - 12 дней на море, вторая - на два-три дня что-то посмотреть поблизости. Вот от этих вторых поездок стали отказываться, - делится наблюдениями Сергей Ромашкин.

Именно поэтому очень уж резкого спроса на экскурсионные направления «поблизости» тоже не наблюдается (рост всего 4 - 5%). Если речь идет о единственной поездке в году на 10 - 12 дней, то для большинства россиян теплое море выглядит привлекательнее, чем Ярославская или Владимирская области, или даже Санкт-Петербург.

Почем отдых для народа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ДАЛЬШЕ И НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ

Прогнозы на вторую половину лета - пока туманные.

- Если раньше туристы делали покупки за 20 - 30 дней, то сейчас срок бронирования уменьшился до недели-двух. И предсказать что-то крайне сложно, - объясняет Сергей Ромашкин.

Туроператоры надеются, что июль-август все же останутся «высоким сезоном», то есть по сравнению с прошлым годом спрос подрастет. На этот период скидок пока нет - отели выжидают, как будет складываться ситуация.

- Но если вы хотите, например, отдохнуть в районе Большого Сочи прямо сейчас, в июне, то можно рассчитывать на скидку в 10 - 15%. А если ехать большой компанией и договариваться с отелем напрямую, то можно выбить и 30% за массовость, - инструктирует Ромашкин.

Еще один совет: выбрать несколько отелей, куда вы хотели бы предположительно поехать, и подписаться на их каналы в соцсетях. Если будут какие-то акции для стимулирования спроса, то вы сразу об этом узнаете и сможете быстро оформить бронь со скидкой напрямую у отеля.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему цены растут так быстро

Эксперты отрасли полагают, что те россияне, которые в состоянии заплатить за качественный отдых 10 - 14 дней, будут в первую очередь рассматривать Турцию, Китай (Хайнань) и Вьетнам (Нячанг). Потому что при нынешнем курсе рубля стоимость поездки на эти курорты сопоставима с отдыхом на нашем юге. К тому же туда запустили удобные чартеры из многих российских городов.

Но как так выходит, что спрос на внутренний туризм этим летом, согласно прогнозам, вырастет только на 4%, а стоимость туруслуг, по данным Росстата, по сравнению с прошлым годом подорожала аж на 8,4%?

- Туризму в России по-прежнему не хватает системного взгляда без желания заработать «как в последний раз», - говорит генеральный директор компании «ТТ ТУР», президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова. - Если разобрать среднестатистическую поездку на составляющие, становится ясно, что реальный рост стоимости нормального отдыха внутри страны - выше официальных цифр. Качественное проживание на самом деле прибавило 15 - 22% из-за роста налогов, коммунальных тарифов и подорожания продуктов.

А услуги гидов, по словам Натальи Фетисовой, вообще подорожали на 20 - 30%!

- Причина в том, что квалифицированных кадров катастрофически не хватает, и те, кто есть, диктуют свои условия, - объясняет эксперт. - И даже региональные музеи - казалось бы, дотационные учреждения культуры - ежегодно поднимают тарифы на входные билеты и дополнительные услуги, привязывая их к официальной инфляции, а часто и с опережением.

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