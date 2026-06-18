Зеленский готовится с почетом хоронить очередного украинского националиста. Фото: REUTERS.

Недавнее перезахоронение останков видного украинского националиста, одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника вместе с женой, которых выкопали из их могил в Люксембурге и с государственными почестями снова предали земле на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) стало одной из причин дипломатического скандала между Польшей и Украиной. Но в той истории побудительным мотивом изначально стало то обстоятельство, что закончился оплаченный срок пребывания Мельника в земле Люксембурга. Хотя именно после нее украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского посетила гениальная, на его взгляд, идея – устроить из НВМК «пантеон героев», то есть собрать туда всех бандеровцев и прочую националистическую шушеру, которая откинула копыта в чужих землях. Тот факт, что НВМК расположено на болоте, которое регулярно заливается, и все могилы после этого стоят чуть не по колено в воде, его, как и судьбы ныне живущих украинцев, не волновало ни в коей мере.

И вот теперь пришла очередь второго персонажа из когорты «хероев Украины» отправляться в болото. Как сообщают голландские СМИ, власти Нидерландов согласовали вывоз с кладбища в Роттердаме останков главаря украинских националистов Евгения Коновальца с целью его перезахоронения на Украине.

Коновалец, конечно, с одной стороны, не успел прославить себя такими палаческими акциями, как последователи Мельника и Бандеры, но скажем честно, он просто не успел. Его в 1938-м в том самом Роттердаме ликвидировал агент НКВД легендарный Павел Судоплатов, внедрившийся в организацию националистов как их сторонник с Советской Украины и вручивший Коновальцу заминированную коробку конфет, которая сработала как надо в нужный момент. Хотя, с санкции, в том числе и Коновальца, украинский националист Роман Шухевич (впоследствии гауптман немецкой армии) убил в 1928-м школьного чиновника Польши Собинского, а в 1934 был ликвидирован министр внутренних дел Польши Бронислав Перацкий, хотя формально приказ о ликвидации отдал Степан Бандера.

На Украине собираются перезахоранивать основателя ОУН* Евгения Коновальца Фото: wikimedia.org.

Но, с другой стороны, Коновалец был как раз учредителем и идейным вдохновителем той самой ОУН*, что запятнала себя немыслимыми для нормального человека зверствами над мирным населением Польши и Украины, жестокими казнями поляков, украинцев, русских, партийно-советских активистов и попадавших к ним в плен польских и советских военнослужащих. Евген Коновалец в Первой Мировой в австрийской армии дослужился до звания фенриха (прапорщика) в 1914-м, попал в плен к русской армии, но в 1918-м всплыл в армии УНР в звании полковника и стал командовать отдельным куренем сечевых стрельцов. Он верно и последовательно служил и Австро-Венгрии, и УНР, и пронемецкому гетману Скоропадскому, и Петлюре, поочередно предавая своего предыдущего хозяина в угоду следующему. Но окончательно его сердце успокоилось после создания ОУН* и контактов со спецслужбами Третьего рейха.

По данным советской разведки, его дважды принимал сам Гитлер, а курировал Коновальца и его националистов абвер – военная разведка Германии. Кстати, абвер создал в предместьях Берлина разведшколу для украинских диверсантов-националистов Коновальца, которые действовали позднее и против Польши, когда началась Вторая Мировая война, и против СССР.

Коновалец боролся и против Польши, и против Советского Союза, он был единоличным лидером ОУН* и начальником, как и идейным вдохновителем Мельника и Бандеры, не говоря уже о более мелких националистах.

В общем, перезахоронением Коновальца Зеленский явно не улучшит своих отношений с Польшей, как с властью, так и с польским народом. А что касается нас, то не следует ли нам вспомнить опыт Судоплатова? Благо, в прошлый раз на представление по Мельнику собралось все высшее военно-политическое общество Незалежной – и «просроченный», и премьер, и спикер Рады, и глава ОПУ, и военное командование. Тем более, что в этом случае можно обойтись и без конфет. Хватит и одного «Циркона». В болоте всей этой публике и место. С Дудаевым же получилось, хотя в то время ракеты были куда менее совершенными.

А если не получится в этот раз, будет, как минимум, и еще одна попытка. «Просроченный» наверняка потащит из Мюнхена кости «сопли». То есть Бандеры.

* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский требует принять Украину в ЕС без очереди: бывший комик не учел один нюанс

Зеленский не смог бы стать президентом бандеровской Украины: подобных ему считали недостойными даже гражданства