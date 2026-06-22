Кристина Асмус призналась назвала близким женатого Клима Шипенко: чем занимается супруга режиссера

Кристина Асмус, назвала близким другом режиссера Клима Шипенко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бывшая жена шоумена Гарика Харламова, 38-летняя актриса Кристина Асмус, назвала близким другом режиссера Клима Шипенко. Именно он снял фильм «Текст», в котором артистка снялась весьма в откровенной сцене. Поговаривали, что после выхода этой картины на экраны в 2019 году Харламов решил развестись с Асмус, так как в интернете многие называли его куколдом (мужчина, который терпит измены жены – Авт.).

«Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер в моей жизни, человек, который (до сих пор шок) летал в космос, и которого я туда провожала! Человек, с которым мы всколыхнули страну в 2019 году, провернув историческую аферу под названием «Текст». Человек, с которым можно сплетничать и строить свежие планы по покорению мира 190 часов подряд. Отец четверых детей и просто культовый чувак», - написала Кристина, поздравляя Клима с 43-летием. При этом она публиковала пост в соцсетях с 3-дневным опозданием, объясняя это тем, что все это время она отбирала фотографии «из триллиона совместных».

Напомним, 5 октября 2021 года Шипенко отправился в космос вместе с актрисой Юлией Пересильд и командиром корабля «Союз МС-19» Антоном Шкаплеровым с космодрома «Байконур». 12 дней они пробыли в космосе, где снимали художественный фильм «Вызов». Злые языки тогда говорили о некой связи, которая возникла у Шипенко и Пересильд в космосе, но актриса и режиссер опровергли эти слухи.

Дома Клима ждала жена, актриса и режиссер Софья Карпунина, а также двое их детей – дочь Клементина (родилась в 2014 году) и сын Павел (родился в 2020 году). У Юлии Пересильд – две дочери от режиссера Алексея Учителя – Анна (родилась в 2009 году) и Мария (родилась в 2013 году).

41-летняя Карпунина, которая стала второй женой Клименко (первый раз он был женат на актрисе Ксении Буравской, у них есть 18-летний сын Дилан), всегда со смехом реагирует на слухи о неверности своего мужа. Например, когда журналисты стали о писать якобы связи Клима с актрисой Агатой Муцениеце (да, в 2021 году ходили и такие слухи после опубликованной видеозаписи, на которой не видно лица мужчины вместе с Агатой), Карпунина ответила так: «А мне казалось, это вчерашние новости. Как интересно! Да, желтая пресса не дремлет... У меня точно все хорошо!»

В настоящее время Софья как режиссер снимает фильм «Золушка». В 2024 году на экраны вышла картина «Лотерея», в которой Карпунина выступила как постановщик и исполнитель одной из ролей.

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