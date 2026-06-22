Михаил Ножкин известен по фильмам "Судьба резидента" и "Ошибка резидента". Фото: кадр фильма

В Москве умер Михаил Ножкин, актер, член Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР. Ему было 90 лет. Актер вписал свое имя в историю кинематографа благодаря ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "Одиночное плавание" и многих других. Личная жизнь звезды кино всегда била ключом. Так, в 2019 году вся страна узнала о внебрачном сыне артиста.

Биография и главные роли Михаила Ножкина

Путь Михаила Ножкина в кино нельзя назвать простым. Мечты о сцене зародились у него в детстве. Но послевоенная жизнь диктовала свои условия. После школы он поступил в строительный техникум Моссовета, работал на стройке фрезеровщком, плотником и арматурщиком. В свободное время Михаил выступал в художественной самодеятельности, а вечерами занимался в студии при Театре эстрады, куда он поступил на вечернее отделение. После окончания студии он был принят в основной состав труппы театра. В кино дебютировал в картине "На два часа раньше", а затем был фильм "Ошибка резидента", принесший ему всесоюзную известность. Именно в этой картине прозвучала песня "Я в весеннем лесу пил березовый сок", которая стала визитной карточкой Ножкина. После роли контрразведчика он сыграл в киноэпопее "Освобождение". В этом фильме он сам исполняет песню на свои стихи "Последний бой". Затем была знаковая роль в телесериале "Хождение по мукам". Эту роль он считал вершиной своего актерского мастерства. Михаил Иванович активно снимался до середины 1980-х. "Я пришел в кино очень известным человеком. Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев", - вспоминал артист.

Жена годилась ему в матери

Михаил Ножкин 45 лет был женат на Ларисе Голубиной. Они познакомились в театре. На тот момент ему исполнилось 22 года, избранница была на 17 лет старше. Женщина служила заведующей литературного отдела в Театре Эстрады. Она растила 10-летнего сына от первого брака. В 1959 году влюбленные сыграли свадьбу, а вскоре Лариса забеременела. Однако выносить малыша не смогла. Приговор врачей был страшен - она больше никогда не станет мамой.

"Мне в жизни очень повезло. Мы с женой прожили 45 лет, - рассказывал актер. - Она была невероятно светлым человеком... Мы познакомились в театре, я пришел в студию, один раз глянули друг другу в глаза - и все поняли". Сердце Ларисы Лаврентьевны остановилось в 2004-м. Больше Ножкин не женился. "Я звал жену «Ваша светлость». Она помогла мне в себя поверить, в то, что у меня есть способности. Она все время не то что заставляла, а двигала мое творчество и убеждала меня самого - неповоротливого и неверующего Фому в то, что я могу что-то сделать. Она жила моими делами, моим творчеством, моими планами, поездками, съемками… Она была моей Берегиней", - говорил Ножкин.

Артист 38 лет скрывал внебрачного сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

38 лет скрывал внебрачного сына

В 2019 году стало известно о внебрачном сыне Михаила Ножкина. Его матерью оказалась актриса Валентина Колосова, которая познакомилась с Ножкиным на съемках киноленты "Хождение по мукам" в 1974 году. "Время от времени встречались. Я появился на свет только в 1981-м", - делился Михаил Колосов. По его словам, отец постоянно находился на расстоянии вытянутой руки. "Старался помочь всегда, пусть хоть небольшими деньгами, даже если самому было туго... Когда умерла его жена, стал приглашать к себе домой, в квартиру рядом с метро «Аэропорт»", - делился Колосов.