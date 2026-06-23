Спецслужбы Украины продолжают использовать российских женщин в качестве смертниц

Совместная операция ФСБ и СК России предотвратили двойной теракт в Пятигорске, спланированный украинскими спецслужбами с целью уничтожения сотрудников правоохранительных органов при выполнении служебной деятельности.

Сначала была обезврежена 20-летняя женщина с самодельным взрывным устройством мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Она пыталась заложить бомбу поблизости от входа в здание силового ведомства.

«Взрывное устройство было успешно обезврежено контролируемым подрывом на месте. Обошлось без жертв и пострадавших», - уточнили в ЦОС ФСБ РФ.

Позже, неподалеку от места предполагаемой террористической атаки, была задержана 47-летняя россиянка, которая по указанию украинских кураторов должна была доставить рюкзак с вторым идентичным взрывным устройством к месту первого взрыва, чтобы поразить прибывшую на место преступления следственную группу.

«Искала подработку в интернете. Мужчина с украинским акцентом предложил в мой день рождения доставить рюкзак по адресу. О том, что там было взрывное устройство я узнала только после задержания», - заявила задержанная.

Эта бомба также была нейтрализована специалистами ФСБ на месте.

«Обе задержанные россиянки подтвердили, что действовали под руководством украинских спецслужб, не осознавая, что их намеревались использовать как смертниц. Главной целью террористов было причинение максимального числа жертв среди российских силовиков», - отмечают в службе.

Отметим, что использование женщин в качестве смертниц - излюбленная тактика украинских спецслужб. Тактика доставки бомб, которые закамуфлированы под бытовые предметы позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать обещанное вознаграждение. Ранее сотрудниками ФСБ России были пресечены подобные теракты украинских спецслужб с использованием наборов косметики, икон и шахматных досок.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Женщинам грозит длительный срок в колонии строго режима.

ФСБ РФ напоминает о продолжающихся попытках киевского режима вовлечь граждан России в террористическую деятельность. Ведомство подчеркивает, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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