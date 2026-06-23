Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В ответ на орденопад польских орденов на Украине, аналогичный процесс начался и в Польше. Убежденный русофоб вице-маршал (вице-спикер) Сената Польши Михал Каминский вернул Киеву два украинских ордена, которыми он был ранее награжден президентами Украины. И ордена не самые рядовые – орден «За заслуги» и орден Ярослава Мудрого. Свой поступок он, как это принято, сопроводил пояснением своих действий.

Вице-спикер Сената Польши Михал Каминский вернул Киеву два украинских ордена

- После многих лет такой подавляющей поддержки со стороны Польши и всей Европы Украина до сих пор не осудила однозначно виновников Волынской резни и массовых убийств, совершённых ОУН* и УПА* против граждан Республики Польша. Трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений. Еще труднее понять, почему в XXI веке лица, связанные с этими преступлениями, часто представляются образцами патриотизма для последующих поколений украинцев, – написал Каминский в письме, отправленном в посольство Украины в Польше. - Каждая нация имеет право самостоятельно формировать свою историческую память и выбирать своих героев. Польша не будет навязывать никому своё видение истории. Однако Польша имеет столь же явное право оценивать этот выбор. Если лица, ответственные за массовые преступления против мирного населения, признаются национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность ответить. В связи с этим я возвращаю врученные мне награды и прошу передать их соответствующим украинским властям.

Тем временем украинский «просроченный» узурпатор-комедиант и главарь бандеровского режима Владимир Зеленский попытался немного «отыграть назад», но получилось у него только отпетлять в сторону, да и без новых оскорблений Варшавы и польского президента не обошлось.

- Мы защищаем Польшу и Европу сейчас. Наши воины гибнут. Наши военные сами выбирают для себя героическое имя подразделения, а я как президент и верховный главнокомандующий должен их поддержать. Кароль сказал: «Ты должен отменить указ», - заявил Зеленский в интервью программе «Единые новости» всеукраинского телемарафона и рассказал, почему он отказался от предложения президента Польши. - Кроме этих исторических вопросов, которые мы, кстати, открыто проговариваем, есть уважение еще и по сей день, к нашей армии, и к будущему. Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Просто невозможно. Если Украины нет, защищенной Польши тоже больше нет.

Подумать только - просто спаситель Польши! Не меньше.

А вот про то, что он дважды отказался от переговоров и даже от встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, «просроченный» умолчал. Теперь всех интересует вопрос, примет ли Зеленский участие в Международной конференции «по восстановлению Украины», которая должна открыться в Гданьске. Президент Польши на нее не поедет, о чем уже сообщил глава Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач.По его словам, из-за того, что он не получил приглашения на мероприятие. Хотя утверждалось, что ранее это приглашение совместно отправляли премьер-министр Польши Дональд Туск и главарь бандеровского режима Зеленский. Однако, оно каким-то образом не дошло до адресата. Наверное, отправляли украинской «Новой почтой», которая зато успешно переправляет западные вооружения для ВСУ и отдает свои площади под сборку беспилотников.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Marcin Golba / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тем временем, отношения Варшавы с Киевом действительно становятся ареной внутриполитической борьбы в самой Польше. Как заявил все тот же Пшидач, предыдущие конференции превратились в просто «сбор средств для Украины», а Зеленский пытается «отвлечь внимание от коррупционных проблем» Украины путем «разжигания исторических споров». После чего Пшидач выразил надежду, что в этом году «Туск сосредоточится на интересах Польши». После такого украинскому «просрочке» ехать в Гданьск – все равно, что появиться на сцене публично оплеванным. Впрочем, ему не привыкать.

Напомним, что премьер Туск и президент Навроцкий принадлежат к разным конкурирующим партиям, а в следующем году в Польше должны пройти парламентские выборы в Сенат республики.

Весело у них там будет. Чувствуется, и не только в Гданьске.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

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