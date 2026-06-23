Заместитель постпреда США при ООН Ден Негреа выступил c призывом к России о скорейшем прекращении огня и урегулировании конфликта на Украине. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как же болит сердце за Россию у всего Запада! Слов нет, чтобы описать всю степень их участия, которое они проявляют по отношению к нам, желая нашей стране исключительно процветания и развития. Заместитель постпреда США при ООН Ден Негреа выступил в Совбезе этой международной организации с призывом к России о скорейшем прекращении огня и урегулировании конфликта на Украине.

- Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, являются единственным ответом. Ничто другое не остановит эти бессмысленные убийства. Сейчас время для России и Украины вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение, - заявил этот американский дипломат, заверив, что Вашингтон намерен «добиться прекращения огня и достижения путем переговоров соглашения», которое позволит завершить конфликт как можно скорее, и подчеркнул важный, по его мнению, фактор. – Время не на стороне Москвы.

Он там еще болтал про российские потери, сведения о которых он, наверное, почерпнул из бреда наркомана Зеленского и фантазий отставных НАТОвских генералов, а также о бедственном, в отличие от украинской, состоянии российской экономики, опираясь, скорее всего, на те же источники.

Мы так и поняли, что весь этот спич продиктован исключительно заботой о нас. Ведь когда США ранее передавали, а теперь продают Украине вооружения и боеприпасы, это они так о нас заботятся. Равно как и делятся данными спутниковой и аэроразведки для ударов ВСУ по гражданским объектам и российской инфраструктуре.

Не менее трогательна и забота великодушных украинских победителей о России. Скандально известный своими хамскими выходками украинский дипломат (прости, Господи, за употребление данного термина в отношении сего субъекта) Андрей Мельник, работающий постпредом Украины при ООН, пожаловался, что Киев на протяжении последних 15 месяцев неоднократно обращался к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня, но этого сделано так и не было.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

- Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но, к сожалению, протянутая рука Украины так и зависла в воздухе, - заявил Мельник и пригрозил. - Терпение Украины не безгранично, и если Кремль не пойдет навстречу, а Совбез ООН и дальше будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение.

Уже боимся. Мельнику бы подумать, поему «протянутая рука Киева так и зависла в воздухе», но интеллектуальных возможностей для этого украинскому дипломату (прости, Господи, еще раз) явно не хватает. Уж не по той ли причине, что протянутая рука Украины уже прочно у всех ассоциируется с хриплым голосом, произносящим не терпящее возражений: «Дай!»

А если серьезно, что же это все данные господа так возбудились, так нас жалеют и настолько озаботились? Ведь если верить верховодящему в Киеве «просроченному» наркофюреру Зеленскому, ВСУ уже переломили ход боевых действий и сейчас одерживают одну решительную и стратегическую перемогу за другой. Правда. Он почему-то запретил даже упоминать в сводках и новостях город Константиновка, где сейчас зажатых в «котлах» и брошенных на произвол судьбы ВСУшников подразделения российской армии зачищают дом за домом. И до полного освобождения Константиновки остались, максимум, считанные недели, если не дни. Правда, Зеленский морщится, как доносят из Киева, если при нем называют другой город – Лиман. В котором практически аналогичная Константиновке ситуация, и ВСУшники потерли возможности их снабжения и варианты отступления из города. Ах, да, еще и под Сумами ситуация не очень для ВСУ. И под Купянском. А еще практически каждый день Минобороны России сообщает о новых освобожденных населенных пунктах, а украинские власти объявляют в таком же режиме о новых зонах эвакуации в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Из Славянска и Краматорска все, что можно было из производственной базы предприятий, уже эвакуировали на Западную Украину. И насильно перевезли, кого смогли, из населения. Наверное, чтобы не мешали ВСУ для всесокрушающего наступления. А с направлением наступления они не ошибутся, а то вдруг оно снова будет отрицательным, как сейчас?

Чем трогательнее их «забота», чем громче крики о мире, которые раздаются на Западе и из Киева, тем на самом деле хреновее, извините, дела у бандеровского киевского режима. И тем больший урон украинские военные по приказу хрипатого «просрочки» постараются нанести своими ракетно-дроновыми ударами.

Нам их забота и крокодильи слезки не нужны. И тот же Мельник может сколько угодно грозить, что Киев что-там изменит в своей позиции и в своих предложениях. Они нам неинтересны ни на сколько. Поскольку веры им нет никакой, а если бандеровец предлагает мир, то это значит, что ему уже почти совсем край. Или совсем край. А мир он предлагает только для того, чтобы сразу после того, как сохранит себе жизнь подло ударить в спину. К тому же, извините, но хреновые актеры никогда не сделают хорошую мину при плохой игре так, чтобы не Станиславский, а самый обычный простой человек смог бы сказать: «Верю».

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