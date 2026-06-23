Ольга Бузова показала свои первые шаги на костылях после операции. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы ноги. На этот раз певица показала подписчикам, как учится передвигаться на костылях под наблюдением специалиста.

На опубликованном видео артистка осторожно делает первые шаги, внимательно следуя указаниям врача. Судя по кадрам, процесс дается непросто. Специалист объясняет Бузовой, как правильно переносить вес и пользоваться костылями, поскольку наступать на прооперированную ногу ей пока запрещено.

Ольга Бузова показала тяжелую реабилитацию после операции на ноге: учится ходить

Телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы ноги. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Сама телеведущая призналась, что сейчас ей приходится осваивать совершенно новый для себя способ передвижения.

«Ловите мои первые шаги на костылях. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится. Приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы. Надеюсь, этот навык мне больше никогда не пригодится», — написала Ольга.

Под публикацией Бузову поддержали поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. Одной из первых на видео отреагировала Лолита Милявская. «Держись, Олечка», — написала певица.

Напомним, проблемы со здоровьем у Бузовой начались вскоре после возвращения из Доминиканы, где она больше месяца участвовала в съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях». Вернувшись в Москву, артистка решила принять душ, однако поскользнулась и получила серьезную травму колена.

Проблемы со здоровьем у Бузовой начались вскоре после возвращения из Доминиканы, где она больше месяца участвовала в съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях». Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Позже певица опубликовала фотографию из машины скорой помощи. На снимке одна из ее ног была практически полностью забинтована. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации артистки.

Бузовой провели операцию, после которой ей пришлось передвигаться в инвалидной коляске. Несмотря на состояние и запреты медиков, певица покинула больницу ради выступления в Государственном Кремлевском дворце на детском конкурсе «Лидеры». Тогда артистка объяснила, что не могла подвести детей и организаторов мероприятия.

«Я знаю, какое важное событие сегодня для тех, кто будет выступать в Кремле, на главной сцене страны. Я не могла позволить себе не появиться сегодня здесь», — говорила Бузова.

После концерта телеведущая вновь вернулась в больницу. Ранее она признавалась, что восстановление проходит тяжело и даже обычные бытовые действия требуют от нее больших усилий.

«Сил нет, и с трудом соображаю. Постоянно хочется спать. Устаю очень быстро. Каждая поездка в ванную для меня стресс», — жаловалась артистка.

Читайте также:

«Это только будет раздражать хейтеров»: Ярослав Сумишевский не согласился с Егором Кридом в том, что нужно оградиться от негатива в соцсетях

«Помогут тебе морально»: группа «Вирус!» высказалась о замене психологов роликами из соцсетей