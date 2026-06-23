Поскользнулся, упал, очнулся — травма: Как Бузова и Дибров могут наказать виновных в своих увечьях

Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, Борис КУДРЯВОВ

Сразу две знаменитости на днях получили серьезные травмы. Другое дело, что случились эти ЧП при разных обстоятельствах. В каких случаях пострадавшие звезды (и не только) могут получить компенсацию после таких травм сайт KP.RU узнал у адвоката.

ДЕТАЛИ ЧП

40-летняя Ольга Бузова серьезно повредила ногу, упав дома в ванной: в итоге у телеведущей раздроблено колено, доктора провели операцию, наложив более сорока швов. Бузова справедливо намерена судиться: «После падения плитка разбилась вдребезги, и это вопрос не к моему падению, а к тому как плитка была установлена. Этими вопросами займемся после того, как я полностью остановлюсь. Вопросы к тем, кто эту плитку устанавливал — так как ушиб получен не от падения. Если кто-то готов взяться за это дело, то буду признательна...»

66-летний Дмитрий Дибров упал во время вечеринки в ночном клубе — оступился на лестнице. Дибров развлекался несколько часов подряд, по сообщением некоторых СМИ мог перед падением переборщить с алкоголем. Учитывая, что в анамнезе у известного пенсионера инсульт, то такое падение заставило понервничать его близких — сам пострадавший комментариев не дает, однако по неподтвержденной информации у него диагностированы — сотрясение мозга, перелом носа, травма руки.

Ольга Бузова серьезно повредила ногу, упав дома в ванной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Адвокат Валерий Панасюк объяснил KP.RU у кого есть шанс получить компенсацию после падения: «В случае с Дмитрием Дибровым вероятность того, что он сможет претендовать на компенсацию минимальна. Так как если окажется, что человек действительно в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения (как сообщают некоторые СМИ), то виноват в получении травмы сам пострадавший. А вот если бы он поскользнулся: первое — в трезвом состоянии, второе — на поверхности, которая была неправильно установлена, или устроена, или повреждена, или неисправна, тогда мог бы претендовать на возмещение морального и физического вреда. Так как получил увечья в результате падения. Естественно, что с рабочих, которые делали ремонт в ванной Ольги Бузовой, можно взыскать компенсацию в том случае, когда экспертиза установит факт нарушения технологии укладки плитки. То есть возможность взыскания компенсации в подобных случаях зависит от конкретных обстоятельств происшествия. Для правовой оценки необходимо установить место падения, характер полученных повреждений и причины инцидента».

Дополнительно отметим, что существуют ГОСТы к облицовочным и плиточным работам — проверить качество выполнения работ и наказать недобросовестных специалистов возможно после проведения экспертизы. Обычно в подобных случаях рабочие просят проверить соответствие самой плитки ГОСТам — по тому, как нарушение технологии производства также может привести к сколам, разрушению и т.п.

В ситуации с Дибровым, как и с любым человеком, принимавшим алкоголь перед получением травмы, вывод один — если причиной падения стало состояние алкогольного опьянения пострадавшего, то основания для предъявления претензий будут существенно ограничены. Если бы звезда экрана упал с лестницы трезвым, тогда нужно было фиксировать его сопровождающим — была ли лестница на тот момент сухая или там что-то разлили, уронили; а позже уже эксперты стали бы проводить экспертизу безопасности лестницы — проверить на дефекты конструкцию, правильность установки и т.п. В таких историях важны и показания свидетелей, которых можно попросить зафиксировать ЧП на телефон. В случае, когда вина собственников злополучной лестницы или рабочих, сделавших ремонт с нарушением требований ГОСТа — установлена, тогда пострадавший может требовать компенсацию морального вреда и затрат на лечение. У Бузовой такие шансы есть. У Диброва они минимальны.

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