Годовое собрание акционеров Сбера впервые пройдет в один день с Клубом акционеров банка

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Объявлена дата годового заседание Общего собрания акционеров (ГОСА) Сбера по итогам 2025 года. Оно состоится 30 июня. Событие проведут в дистанционном формате, сообщили в банке.

На заседании акционеры рассмотрят итоги прошлого года. Как сообщает пресс-служба компании, будет принято решение о выплате рекордных для банка дивидендов — 850,2 млрд рублей. Собранию предстоит утвердить годовой отчет, избрать новый состав Наблюдательного совета, утвердить аудитора банка. На повестке заседания также решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В рамках ГОСА пройдет интервью Германа Грефа журналистам Элине Тихоновой и Марианне Максимовской. Президент компании в прямом эфире ответит на вопросы акционеров.

После ГОСА начнется специальная встреча Клуба акционеров. Подключиться к которой можно онлайн.

Эксперты рынка совместно с приглашенными на встречу руководителями банка обсудят в прямом эфире будущее инвестиций, а также возможности для участников Клуба.

На заседании выступит Президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики, соавтор бестселлера «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Чэнь Цюфань. Писатель готовит доклад «От ИИ-2041 к инвестированию-2041: тренды, переломные моменты и следующие 15 лет». Выступление обещает обсуждение инженерных проблем, вопросов этики, культуры и влияния технологий на жизнь человека.

Пленарную дискуссию посвятят роли частного инвестора в России. В сессии заявлено участие декана, профессора экономического факультета МГУ Александра Аузана, председателя Наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, руководителя центра макроэкономических исследований Сбербанка Александра Исакова.

В пресс-службе банка отметили, что и ГОСА и встречу Клуба будут транслировать на сайте мероприятия. ГОСА стартует в 10:00, затем с 12:20 — встреча Клуба акционеров (время московское).