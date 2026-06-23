«Американцы забрали все»: после похищения Мадуро Венесуэла стала еще бедней

Жители Венесуэлы негодуют: колоссальные доходы от нефти теперь оседают на счетах американского Минфина. Фото: REUTERS.

Уже почти полгода президент Венесуэлы Николас Мадуро сидит за решеткой. В следующий раз публика - точней, полсотни счастливчиков-журналистов, которые займут очередь у суда не позже шести утра - увидят его лишь 22 июля. Очередное заседание решили перенести из-за чемпионата мира по футболу. Американская Фемида не торопится, поди еще собери доказательства вины Николаса в «наркотерроризме».

Ну а где же счастье, которое президент США Дональд Трамп обещал освобожденному венесуэльскому народу после похищения Мадуро? Где процветание, ливень из купюр? Страна оказалась в феерической ситуации: все колоссальные доходы от нефти оседают на счетах американского Минфина.

ПРОТЕСТ С ГОВЯЖЬЕЙ КОСТЬЮ

Россиянка Анна Осипова живет в Каракасе почти 12 лет, работает переводчиком и гидом.

«Мы по-прежнему каждый день ощущаем рост цен. Так было при Мадуро, так сейчас при Делси Родригес (и.о. президента — Ред.), - рассказала нам Анна. - Растут они не только в местной валюте - боливарах, но и в долларах. Условно, месяц назад какая-то вещь стоила пять долларов, а сейчас уже десять. Если говорить о нашем быте, я никаких серьезных изменений не вижу.

На сотрудничество с американцами возлагали большие надежды. Старшее поколение помнит Венесуэлу XX века, когда ее называли «латиноамериканским Кувейтом» - она была на четвертом месте в мире по ВВП на душу населения, уровень жизни был сравним с Западной Европой. И это связывали именно с американскими вложениями при нефтяном буме. Но сейчас будущее выглядит очень неопределенно. На восстановление могут уйти годы».

Анна еще дипломатична. Простые венесуэльцы выражаются без экивоков. «Гринго (американцы - Ред.) делают, что хотят, и никто здесь им ничего не говорит. Они обещали, что все наладится, но просто хотели забрать нефть», - передает испанское издание El Pais слова столичной жительницы Грегории Акосты.

Участники общенациональной акции протеста, Каракас, Венесуэла Фото: REUTERS.

«С каждым днем все хуже, - вторит ее сосед, сантехник Роберто Товар, который после похищения Мадуро вернулся домой с заработков в Колумбии. - Я даже подумывают снова эмигрировать».

Герой недавнего репортажа CNN, строитель Анхель Гарсия, выходит на акции за повышение повышение зарплаты с говяжьей костью в руке, объясняя: ему даже такую кость для супа трудно купить. Минимальная зарплата в стране - аналог $0,27 в месяц. Анхелю порой приходится выбирать между едой и поездкой на автобусе.

Но минуточку. Ведь с начала года (США похитили Мадуро 3 января) венесуэльской нефти было продано минимум на $8 млрд. А максимум - аж на $19 млрд!

Такая расплывчатость в оценке объясняется тем, что доходы полностью непрозрачны. А распоряжается ими единолично Вашингтон.

КРУТЯТ МИЛЛИАРДЫ

План насчет будущего Венесуэлы писал госсекретарь США Марко Рубио. В плане ровно три пункта: стабилизация, восстановление, передача власти венесуэльцам. Пока, дескать, не установится полный порядок, не будет обновлена нефтяная промышленность и не пройдут свободные многопартийные выборы, никакой самостоятельности у страны не будет. Срок? Выражаясь словами Рубио, нужно «много времени».

При предыдущем президенте Уго Чавесе и Мадуро всей местной нефтью распоряжалась госкомпания PDVSA (Petróleos de Venezuela). Ее работа тоже не была особо прозрачной, с 2016 года ее отчетность публиковать перестали, чтобы не множить американские санкции. Но по крайней мере часть прибыли шла на госпрограммы по строительству дешевого жилья, бесплатную медицину и образование.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

После американского налета на Каракас Трамп подписал указ, по которому вся нефть на экспорт должна была продаваться только через каналы, одобренные Вашингтоном. В совместные с PDVSA предприятия вошли западные компании, в первых рядах - американская Chevron. Иностранных покупателей обязали переводить деньги на специальные счета Минфина США. Именно там с начала года скопились миллиарды, причем часть из них успели прокрутить в катарских банках.

А Венесуэла пока получила лишь $500 млн. На каждый цент или сентаво власти должны писать заявку в Белый дом, а там, рассмотрев ее под микроскопом, отстегивают деньги только на «срочные гуманитарные цели» типа закупки лекарств или ремонта электросетей.

Бывшая сотрудница американского Минфина Роксанна Виджил заметила: «Администрация Трампа не предоставляет практически никаких сведений о системе продажи венесуэльской нефти, сборе доходов и использовании средств».

ДВОЙНАЯ ИГРА

Невольная сменщица Мадуро, 57-летняя Делси Родригес, пересевшая в его кресло с должности вице-президента, ведет двойную политику. Уволив 17 «мадуровских» министров и полностью зачистив армейскую верхушку, сдав экономику американцам, она продолжает делать патриотические заявления.

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес Фото: REUTERS.

Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский объяснил в интервью «КП»: «Родригес долго считалась правой рукой Мадуро, однако сейчас она пытается искать компромисс с США, сохраняя при этом существующую политическую систему.

Тем временем лидер оппозиции Мария Корина Мачадо (та самая лауреатка Нобелевской премии мира, которая передала ее Трампу и ратует за полную приватизацию госсектора страны, а также трибунал над «подручными Мадуро» - Ред.) выступает за скорейшие президентские выборы. Нынешняя власть Венесуэлы в таком сценарии не заинтересована. Более того, Дональд Трамп, судя по всему, тоже не стремится к быстрому голосованию, опасаясь нестабильности. Пока взаимодействие с Родригес позволяет ему удерживать ситуацию под контролем».

Да и что может быть лучше, чем держать Венесуэлу на коротком поводке без выборов. Ведь это позволяет бесконтрольно распоряжаться ее нефтяными доходами.

Кстати, сын президента (считавшийся его потенциальным преемником) депутат Нацассамблеи Николас Мадуро Герра, в американских обвинениях значится «пособником» отца. Николас-младший публично присягнул на верность Родригес - в обмен, надо думать, на неприкосновенность.

В недавнем интервью Spiegel он заявил: «Нам приходится идти на уступки, чтобы сохранить суверенитет... Но не волнуйтесь, всё, что происходит — наша собственная инициатива. Наш важнейший партнёр в нефтяной отрасли — США. Я никогда не сжигал американский флаг. Венесуэла больше не может выдерживать санкции. Нам нужен Запад для развития».

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТЮРЬМЕ С НИКОЛАСОМ МАДУРО

Президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес находится в нью-йоркской тюрьме - естественно, раздельно. Виновными они себя не признают. Сперва сообщали, что Мадуро сидит в одиночке площадью 6 кв. м., выходить ему можно лишь трижды в неделю на час, чтобы принять душ или пройтись по зарешеченному «дворику» на крыше.

Тюрьму (она называется Центр задержания Метрополитен) не раз ругали за проблемы с отоплением, плесень на стенах, крыс и червей в еде. По словам свидетелей, по ночам из камеры Мадуро нередко доносились громкие крики на испанском: он повторял, что остается законным президентом Венесуэлы, что с ним и супругой обращаются несправедливо.

В мае сын Мадуро поведал немецким журналистам, что отца якобы перевели в камеру, где сидят еще 18 заключенных и есть телевизор, что папа может каждый вечер ему звонить и получать посылки с книгами. Но эксперты по пенитенциарной американской системе сочли этот рассказ фантастикой: мол, не могли дать такие послабления особо важному преступнику.

Лишь в апреле американцы разрешили оплачивать адвокатские услуги для Мадуро из средств Венесуэлы. С президентом работают Барри Поллок, который защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в итоге вышедшего на свободу, и Анна Эстевао, известная по защите рэпера P. Diddy (избежав пожизненного заключения за рэкет и торговлю людьми, сел на 50 месяцев за вовлечение девушек в свои секс-вечеринки).

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ

«Куба - не Венесуэла»: получится ли у Трампа подчинить Остров Свободы

Впервые в истории США: похитивший Мадуро спецназовец заработал на инсайде $400 000 и попал под суд