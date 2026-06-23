Михаил Ножкин умер у себя дома на руках у своей невестки

Актер Михаил Ножкин, 2020 год Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сказано в официальном сообщении, Михаил Ножкин скончался после продолжительной болезни, что неудивительно для почти 90 лет. Говорят, в последние дни он отказался от воды, и еды. За день до смерти впал в кому и на следующий день умер у себя дома. За ним ухаживали близкие – его невестка, жена его пасынка, племянница.

- Михаил Иванович последние два года, после операции, серьезно болел, - подтвердила нам невестка Ножкина Лидия Евгениевна. Она вдова пасынка Михаила Ножкина. Пасынок умер в 2006 году. Пока дата и место похорон Михаила Ножкина неизвестны, предварительно это будет 25 июня.

Ещё до того как сыграть офицера КГБ Павла Синицыни в тетралогии о советском разведчике «Судьба резидента», ещё до лейтенанта Ярцева в киноэпопее о Великой Отечественной войне «Освобождение», до Вадима Рощина в «Хождении по мукам» Михаил Ножкин был известным артистом в Москве. Правда тогда он выступал на эстраде.

После окончания студии при Театре эстрады, его приняли в труппу. Он выступал в концертах с собственными номерами: сатирическими новеллами, стихами, балладами и куплетами. И имел успех. Но однажды на правительственном концерте в Кремлёвском дворце он исполнил сатирический куплет «Нам нового начальника назначили», и вылетел из театра с треском. Его объявили диссидентом. Как ни странно после такого скандала его приняли в Москонцерт, оттуда его тоже выгнали спустя несколько лет в 1967 году из-за остросатирических номеров и моноспектакля «Шут с тобой». Трудно сказать, насколько действительно острыми были его шутки, но благодаря эстраде Михаил Ножкин стал популярным артистом. И это ему открыло двери в кино.

Михаил Ножкин известен по фильмам "Судьба резидента" и "Ошибка резидента". Фото: кадр фильма

В 1967 году он дебютировал в музыкальном фильме «На два часа раньше», в котором снимались звезды эстрадники того времени, включая французского мима Марселя Марсо и нашего легендарного сатирика Аркадия Райкина. У Ножкина была комедийная роль – тренера «моржей», в этом фильме он выступил как исполнитель. Ну а дальше режиссеры разглядели в нем идеального артиста на роли офицеров, разведчиков, чекистов… Мундир на нем прекрасно сидел.

При этом он никогда не забывал о своей первой профессии – исполнителя. В картине «Ошибка резидента» впервые прозвучала в его исполнении песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» (ее автор Евгений Агранович). Эта песня стала визитной карточкой Ножкина. Он её всегда пел в концертах. В киноэпопее «Освобождение» он пел песню на свои стихи «Последний бой».

Михаил Ножкин много снимался до середины 1980-х. Потом стал отказываться от однотипных ролей и принципиально не хотел играть отрицательных героев: «Мне никогда не хотелось играть негодяев», - говорил артист.

Он был женат на Ларисе Голубиной, с которой прожил 45 лет в счастливом браке. Подчеркивал, что с женой ему очень повезло.

Они познакомились в Театре эстрады, когда Михаилу Ножкину было всего 20, а Лариса – уже 37. Она работала заведующей литературной частью в театре. Разница в возрасте Ножкина не смущала. Он принял сына от первого брака жены как родного. Общих детей у пары не было. Он очень ценил свою Ларису за то, что благодаря ей стал известным артистом, она помогла ему поверить в себя, двигала его творчество. По словам артиста, изначально он был неуверенным в себе человеком: «Лариса убеждала меня, неповоротливого и неверующего Фому, в том, что я могу что-то сделать. Она жила моими интересами, творческими планами, концертами, съемками...». Жена умерла в 2004-м.

Через 15 лет после её смерти выяснилось, что у Михаила Ножкина есть взрослый внебрачный сын, которого он скрывал почти 40 лет. Ребенка родила актриса Валентина Колосова, с которой Ножкин познакомилась на съемках телесериала «Хождение по мукам» в 1974 году. После съемок Михаил Ножкин тайно встречался с возлюбленной. Итогом этих встреч стал ребенок - Михаил Колосов, который появился на свет в 1981-м. По его словам, Михаил Ножкин хоть и не признал его официально своим сыном, но всегда помогал, пусть и небольшими деньгами. Когда умерла жена, Михаил Иванович стал больше общаться с сыном, приглашал к себе домой.

Михаил Ножкин был известен свой активной гражданской позицией. Он был членом Центрального штаба движения «Бессмертный полк». Автором гимна «Бессмертного полка», его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» часто исполняют в патриотических концертах.

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